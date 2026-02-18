Daniela Costetchi, victima șantajului. Tatăl ei a găsit în fața porții un capac de sicriu. Ce era scris pe el. Tânăra a spus totul

Daniela Costetchi, celebra influenceriță de pe TikTok, a dezvăluit faptul că a fost victima șantajului. De aproximativ cinci ani, tânăra trece printr-un adevărat calvar. Atunci când a decis să nu-i mai ofere bani șantajistului, tatăl acesteia a găsit un sicriu și o cruce în fața porții.

Daniela Costetchi, celebra influenceriță din Republica Moldova, se confruntă cu o situație delicată. Tânăra a rupt tăcerea după cinci ani în care a trăit un adevărat chin. Șantajistul a avut grijă să o lase pe aceasta fără aproximativ 50.000 de euro.

De asemenea, amenințările pe care le făcea la adresa ei erau foarte grave. Daniela Costetchi ajunsese să-i fie teamă în propria casă. Pentru că nu a mai suportat să trăiască așa, influencerița a făcut publice dovezile.

Mai mult, tânăra a vorbit despre o întâmplare care a marcat-o. Se pare că tatăl acesteia a găsit capacul unui sicriu și o cruce în fața porții, după ce Daniela Costetchi a refuzat să-i mai trimită bani șantajistului.

Daniela Costetchi, dezvăluiri tulburătoare despre calvarul pe care l-a trăit în ultimii cinci ani

Daniela Costetchi a făcut dezvăluiri tulburătoare despre șoc pe care l-a trăit familia ei atunci când s-a trezit cu un capac de sicriu și o cruce în fața porții. Pe acestea erau scrise numele, data de naștere și presupusa dată a decesului influenceriței. De asemenea, șantajistul a folosit și o poză alb-negru cu ea și fiica ei.

Tânăra și-a dat seama de situația critică în care se află, motiv pentru care a decis să vorbească public despre întregul eveniment.

„În noaptea de 4 spre 5 mai 2025, la ora 00:00, mă suna tata plângând. Așa distrus nu l-am văzut niciodată: „Dana, trăiești?”. Zic: „Da”. „La noi la poartă a pus cineva un capac de sicriu, roșu, cu numele tău, cu data morții și o poză cu tine și Leila, alb-negru, cu o linie neagră.

Pe cruce scria numele meu, data mea de naștere și presupusa mea dată a decesului. Sicriul a fost pus în data de 5 mai, iar data morții mele era 15 mai 2025. În acel moment, la mine era o prietenă din Republica Moldova, iar cel care a organizat totul îmi trimitea mesaje”, a dezvăluit ea în mediul online.

„Cu câteva zile în urmă a apărut o știre despre cazul meu. Acolo este un video în care se fac percheziții la două case. Prima casă nu o cunosc, dar la a doua casă, adică ușa apartamentului, am recunoscut-o după ce am văzut videoclipul postat de Andreea Bostănică. Eu știu a cui este ușa aceea.

De ce s-au făcut percheziții la tine acasă?! (...) Eu văd pe internet secvențe dintr-un interviu în care fata respectivă spune că tatăl ei este director la cimitir.

Nu vreau să mă arunc cu vorbe, las poliția să își facă treaba, dar de aici inspirația cu sicriul și crucea? M-am gândit că trebuie să ai relații puternice ca să poți face la comandă o cruce cu o dată a morții în avans”, a mai spus Daniela Costetchi.

Influencerița nu a vrut să ofere mai multe detalii despre bănuiala pe care o are în privința persoanei care a șantajat-o.