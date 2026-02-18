Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Daniela Costetchi, victima șantajului. Tatăl ei a găsit în fața porții un capac de sicriu. Ce era scris pe el. Tânăra a spus totul

Daniela Costetchi, victima șantajului. Tatăl ei a găsit în fața porții un capac de sicriu. Ce era scris pe el. Tânăra a spus totul

Daniela Costetchi, celebra influenceriță de pe TikTok, a dezvăluit faptul că a fost victima șantajului. De aproximativ cinci ani, tânăra trece printr-un adevărat calvar. Atunci când a decis să nu-i mai ofere bani șantajistului, tatăl acesteia a găsit un sicriu și o cruce în fața porții.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 18 Februarie 2026, 13:16 | Actualizat Miercuri, 18 Februarie 2026, 13:49
Daniela Costetchi, celebra influenceriță de pe TikTok, a dezvăluit faptul că a fost victima șantajului | Capturi TikTok

Daniela Costetchi, celebra influenceriță din Republica Moldova, se confruntă cu o situație delicată. Tânăra a rupt tăcerea după cinci ani în care a trăit un adevărat chin. Șantajistul a avut grijă să o lase pe aceasta fără aproximativ 50.000 de euro.

De asemenea, amenințările pe care le făcea la adresa ei erau foarte grave. Daniela Costetchi ajunsese să-i fie teamă în propria casă. Pentru că nu a mai suportat să trăiască așa, influencerița a făcut publice dovezile.

Citește și: Totul despre scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. De la declarații jignitoare, la amenințări și acuzații grave

Mai mult, tânăra a vorbit despre o întâmplare care a marcat-o. Se pare că tatăl acesteia a găsit capacul unui sicriu și o cruce în fața porții, după ce Daniela Costetchi a refuzat să-i mai trimită bani șantajistului.

Articolul continuă după reclamă

Daniela Costetchi, dezvăluiri tulburătoare despre calvarul pe care l-a trăit în ultimii cinci ani

Daniela Costetchi a făcut dezvăluiri tulburătoare despre șoc pe care l-a trăit familia ei atunci când s-a trezit cu un capac de sicriu și o cruce în fața porții. Pe acestea erau scrise numele, data de naștere și presupusa dată a decesului influenceriței. De asemenea, șantajistul a folosit și o poză alb-negru cu ea și fiica ei.

Tânăra și-a dat seama de situația critică în care se află, motiv pentru care a decis să vorbească public despre întregul eveniment.

„În noaptea de 4 spre 5 mai 2025, la ora 00:00, mă suna tata plângând. Așa distrus nu l-am văzut niciodată: „Dana, trăiești?”. Zic: „Da”. „La noi la poartă a pus cineva un capac de sicriu, roșu, cu numele tău, cu data morții și o poză cu tine și Leila, alb-negru, cu o linie neagră.

Pe cruce scria numele meu, data mea de naștere și presupusa mea dată a decesului. Sicriul a fost pus în data de 5 mai, iar data morții mele era 15 mai 2025. În acel moment, la mine era o prietenă din Republica Moldova, iar cel care a organizat totul îmi trimitea mesaje”, a dezvăluit ea în mediul online.

Citește și: Iuliana Beregoi, apariție spectaculoasă pe insula milionarilor: „Arăți ca o zeiță”. Artista a făcut furori după scandalul taberei

„Cu câteva zile în urmă a apărut o știre despre cazul meu. Acolo este un video în care se fac percheziții la două case. Prima casă nu o cunosc, dar la a doua casă, adică ușa apartamentului, am recunoscut-o după ce am văzut videoclipul postat de Andreea Bostănică. Eu știu a cui este ușa aceea.

De ce s-au făcut percheziții la tine acasă?! (...) Eu văd pe internet secvențe dintr-un interviu în care fata respectivă spune că tatăl ei este director la cimitir.

Nu vreau să mă arunc cu vorbe, las poliția să își facă treaba, dar de aici inspirația cu sicriul și crucea? M-am gândit că trebuie să ai relații puternice ca să poți face la comandă o cruce cu o dată a morții în avans”, a mai spus Daniela Costetchi.

Influencerița nu a vrut să ofere mai multe detalii despre bănuiala pe care o are în privința persoanei care a șantajat-o.

Marius Calotă, surprins alături de o doamnă mai în vârstă cunoscută, la 2 luni de la moartea Rodicăi Stănoiu... Mirela Vaida a mers aproape 3 kilometri prin nămeții până la genunchi. Cum s-a filmat prezentatoarea în drumul către Acc...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor &#8220;Plătesc ca să concurez pentru România!&#8221; Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor
Observatornews.ro Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
Antena 3 Un șofer a rămas blocat în zăpadă de la 3 dimineața pe o stradă din București. A pus mașina pe avarii, a încuiat-o și a plecat acasă Un șofer a rămas blocat în zăpadă de la 3 dimineața pe o stradă din București. A pus mașina pe avarii, a încuiat-o și a plecat acasă
SpyNews „Regele TikTok-ului”, părăsit din nou de Sibel. Și-a luat cei doi copii și a plecat de acasă „Regele TikTok-ului”, părăsit din nou de Sibel. Și-a luat cei doi copii și a plecat de acasă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Olivia Cucoș și Denis Furtună s-au căsătorit de Ziua Îndrăgostiților. Imagini de la nuntă. Ce rochie a îmbrăcat prezentatoarea TV
Olivia Cucoș și Denis Furtună s-au căsătorit de Ziua Îndrăgostiților. Imagini de la nuntă. Ce rochie a...
Pudra de curmale. De ce să o incluzi în dietă și care sunt beneficiile sale
Pudra de curmale. De ce să o incluzi în dietă și care sunt beneficiile sale Catine.ro
Totul despre scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. De la declarații jignitoare, la amenințări și acuzații grave
Totul despre scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. De la declarații jignitoare, la amenințări...
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să depășească cele mai dificile momente din viața personală
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum s-a rătăcit un plic cu bani „pentru ministrul economiei”: „N-a ajuns ce trebuie la el. E supărat omu’ foc”. Caz de corupție în industria apărării
Cum s-a rătăcit un plic cu bani „pentru ministrul economiei”: „N-a ajuns ce trebuie la el. E supărat omu’... Libertatea.ro
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac: “Gata, îmi ajunge!”
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac: “Gata,... AntenaSport
S-au despărțit în mare secret, însă abia acum s-a aflat de separarea lor! Cele două vedete au avut o relație tumultoasă și marcată de controverse
S-au despărțit în mare secret, însă abia acum s-a aflat de separarea lor! Cele două vedete au avut o relație... Elle
„Regele TikTok-ului”, părăsit din nou de Sibel. Și-a luat cei doi copii și a plecat de acasă
„Regele TikTok-ului”, părăsit din nou de Sibel. Și-a luat cei doi copii și a plecat de acasă Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională HelloTaste.ro
Un șofer a rămas blocat în zăpadă de la 3 dimineața pe o stradă din București. A pus mașina pe avarii, a încuiat-o și a plecat acasă
Un șofer a rămas blocat în zăpadă de la 3 dimineața pe o stradă din București. A pus mașina pe avarii, a... Antena3.ro
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri useit
Norma de hrană pentru bugetari ar putea fi eliminată! Kelemen Hunor a lămurit totul!
Norma de hrană pentru bugetari ar putea fi eliminată! Kelemen Hunor a lămurit totul! BZI
Eclipsa de Soare în Vărsător schimbă destinul zodiilor la jumătatea lunii februarie 2026
Eclipsa de Soare în Vărsător schimbă destinul zodiilor la jumătatea lunii februarie 2026 Jurnalul
Dr. Vlad Ciurea trage un semnal de alarmă! Prăjitura faimoasă care topește neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului
Dr. Vlad Ciurea trage un semnal de alarmă! Prăjitura faimoasă care topește neuronii și accelerează... Kudika
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab Redactia.ro
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid Observator
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism MediCOOL
Mascote umplute cu cremă de ciocolată albă și vișine. Un desert fin și elegant
Mascote umplute cu cremă de ciocolată albă și vișine. Un desert fin și elegant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă UseIT
Chifle pufoase cu gem de caise în interior, potrivite pentru micul dejun
Chifle pufoase cu gem de caise în interior, potrivite pentru micul dejun Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x