Dany Boy de la Insula Iubirii, cerere de căsătorie ca-n filme! Raluca a spus „DA”, iar inelul a furat toate privirile. Cum arată

Dany Boy, fost concurent la reality show-ul Insula Iubirii, trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața lui.

La câteva luni după ce și-a început relația cu Raluca, tânărul a decis să facă pasul cel mare și a cerut-o pe iubita lui în căsătorie.

Pasionați de motociclete, cei doi au avut parte de un moment inedit. Dany Boy a pregătit în detaliu surpriza, alături de un prieten care a filmat întreaga scenă. În timpul unei plimbări cu motoarele, acesta și-a făcut curaj și a îngenuncheat în fața Ralucăi, întinzându-i un inel discret, dar elegant. Emoțiile au fost copleșitoare, iar răspunsul tinerei de 22 de ani nu a întârziat să apară: „DA!”, potrivit spynews.ro.

„Ziua în care mi-am cerut iubita a fost una dintre cele mai emoționante din viața mea. Am simțit un amestec de bucurie, emoție și nerăbdare, știind că urma să fac un pas important pentru noi. Am ales un moment special, doar pentru noi doi, și i-am spus cât de mult o iubesc și cât de mult îmi doresc să construim un viitor împreună. Când a spus „DA”, am simțit că lumea întreagă e a noastră”, a scris Dany Boy pe Instagram, împărtășind emoția momentului cu urmăritorii săi.

Cei doi formează un cuplu din luna mai și au decis să se mute împreună după doar două luni de relație. Dany Boy a povestit că familia Ralucăi l-a primit cu brațele deschise, iar mama lui a îndrăgit-o imediat pe tânăra sa parteneră.

Chiar dacă au locuit o vreme atât în București, cât și în Brașov, cei doi nu au decis încă unde se vor stabili. Cert este că relația lor avansează rapid, iar planurile de viitor par deja conturate.

Deși nu este unul extravagant, inelul ales de fostul concurent de la Insula Iubirii simbolizează angajamentul și dragostea lui pentru Raluca. Bijuteria simplă și elegantă a atras imediat privirile și a completat perfect momentul plin de emoții.

Cererea în căsătorie a lui Dany Boy demonstrează că, dincolo de aparițiile televizate, el își dorește o viață stabilă alături de Raluca și nu se teme să facă pași importanți într-un timp relativ scurt.