De ce Cristina Deleanu și Eugen Cristea nu au avut copii. Au fost împreună patru decenii

Cristina Deleanu, actriță de teatru și film din România, s-a stins din viață pe 15 mai 2025, la vârsta de 84 de ani, lăsând în urmă o carieră remarcabilă, dar și o poveste de viață marcată de provocări. Iată de ce ea și Eugen Cristea nu au avut copii!

Cristina Deleanu, actriţă de teatru şi film, soţia actorului Eugen Cristea, a murit la vârsta de 84 de ani. Anunțul a fost făcut de realizatoarea de televiziune Marina Almăşan, pe contul ei de Facebook. Reacțiile au curs la postarea acesteia și fanii au transmis condoleanțe.

Dincolo de actriţa talentată, regretata Cristina Deleanu a fost un om de o rară delicateţe sufletească și de o cultură desăvârşită, așa cum o descrie Marina Almășan. Iată motivul pentru care Cristina Deleanu și soțul ei, Eugen Cristea, nu au avut copii, deși au fost împreună patru decenii!

Motivul pentru care regretata Cristina Deleanu și Eugen Cristea nu au avut copii

Deși iubirea pentru copii a fost mereu prezentă în viața sa și s-a înconjurat de ei pe scenă, Eugen Cristea mărturisea că nu și-a dorit niciodată să devină părinte.

„Nu mi-am dorit niciodată, deși îi iubesc de mor. Mă înțeleg extraordinar de bine cu copiii. Cred că da, mi-a fost teamă. N-am vrut să condamn încă un suflet la nefericire”, a spus Eugen Cristea, potrivit newsweek.ro.

Într-o emisiune difuzată în urmă cu mulți ani, actorul spunea că locuiește cu soția sa într-o garsonieră, în centrul orașului, și că are o pensie de mizerie, de numai 2.000 de lei, mai notează sursa citată.

La doar câteva ore după ce s-a aflat vestea că soția lui, actrița Cristina Deleanu, s-a stins din viață, Eugen Cristea a făcut primele declarații despre starea de sănătate a acesteia.

Într-un interviu exclusiv acordat pentru Antena Stars, actorul a dezvăluit că soția lui s-a confruntat cu o „boală ciudată” a stomacului, iar în ultima lună problemele ei de sănătate s-au agravat.

„Dincolo de durere chiar sfâșietoare, chiar nu mi-aș fi imaginat că poate fi o durere sfâșietoare. (...) Dispariția doamnei Cristina Deleanu este tragică. Singurul lucru care mă liniștește este faptul că a trăit o viață lungă și, îndrăznesc să spun eu, o viață frumoasă și plină de împliniri. Îmi pare rău că nu am ajuns la o cifră pe care mi-aș fi dorit-o. Pe data de 4 august am fi împlinit 41 de ani de când suntem împreună. Așa avem 40 de ani și câteva luni. Îmi pare foarte rău”, a declarat Eugen Cristea.

„Nu a suferit mult, dar a fost dur și o boală foarte ciudată. Nu am înțeles eu prea bine ce a fost, un fel de infarct stomacal, dacă am înțeles bine. Probabil că există și așa ceva. Îmi pare rău, dar voi încerca să merg înainte cu ajutorul celor din jur. Îmi doresc ca Bunul Dumnezeu să o primească în din ce în ce mai numeroasa Sa armată de îngeri. Se confrunta cu probleme medicale, dar ele s-au agravat exact în urmă cu o lună. Toate au pornit de la stomac. Bineînțeles, au făcut o mie de investigații. O internare la spital, încă una, până sâmbătă. Sâmbătă noaptea a făcut o criză îngrozitoare și am dus-o la Floreasca și, în ciuda îngrijirilor extraordinare, nu s-a putut. Sigur că a contat mult și vârsta”, a mai declarat Eugen Cristea.

Cariera impresionantă a Cristinei Deleanu

Cristina Deleanu s-a născut la Ploieşti, la 22 decembrie 1940. A urmat cursurile primare ale Şcolii nr. 33 din Bucureşti şi studiile liceale la Liceul „Gheorghe Lazăr”, potrivit newsweek.ro.

După absolvirea liceului a urmat studii teatrale la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, la clasa actorului George Carabin, avându-i ca asistenţi pe actorul Mihai Berechet şi regizorul Cornel Todea.

În 1962, după absolvire, a fost repartizată la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi, unde va juca în perioada 1962-1967. În 1967 se transferă la Teatrul Regional „Barbu Delavrancea”, devenit ulterior Teatrul de Revistă „Ion Vasilescu”, unde va juca în perioada 1967-1981. Din 1981 se transferă la Teatrul Naţional „Ion Luca Caragiale” din Bucureşti, pe scena căruia va juca până la ieşirea la pensie, în anul 2001.

Cristina Deleanu a colaborat în mod constant cu Teatrul Naţional Radiofonic, vocea sa putând fi auzită în numeroase piese, printre care „Ceaiul nostru cel de toate zilele”, „Drumul lui Orfeu”, „Orfeu în Infern” sau „Zadarnicele necazuri de iubire”.

În 1981, joacă primul rol în filmul „Destine romantice”. A apărut în „Orgolii” (1982), „Eroii nu au vârstă” (1984), „Declaraţie de dragoste” (1985), „Liceenii” (1986), „Extemporal la dirigenţie” (1987), „Moartea unui artist” (1989), „Taina jocului de cuburi” (1989), „Tu ne marcheras jamais seul” (2001), „Om bogat, om sărac” - serial TV (2006), „Vrei să fii mama mea” (2006), „Aniela” - serial TV (2009).