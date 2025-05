Interviu cu Alina Chivulescu. Frumoasa actriță mărturisește ce a învățat de la Victoria și cum își simte personajul

Alina Chivulescu a revenit pe micile ecrane după o pauză de trei ani. Frumoasa actriță a vorbit în exclusivitate pentru a1.ro despre rolul din serialul Ana - Mi-ai fost scrisă în ADN. Iată ce a învățat de la Victoria în tot acest timp.

Alina Chivulescu are o experiență vastă în lumea cinematografiei, teatrului și în televiziune. S-a născut pe 21 iulie 1974, la Mangalia, iar de atunci a trecut de la concursurile de Miss, la teatru, film și televiziune.

A studiat la Liceul Teoretic Callatis și la Liceul Pedagogic Constanța, pentru ca mai apoi să urmeze cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică București (UNATC).

Alina Chivulescu, dezvăluiri despre rolul din Ana - Mi-ai fost scrisă în ADN. Cum a primit propunerea

Deși timp de trei ani a stat departe de aparițiile TV, aceasta nu s-a îndepărtat de platourile de filmare, fiind implicată într-un proiect chiar și în pandemie.

Cum și-a intrat în ritm actrița după o pauză de trei ani: „Un wild card”

Cu toate acestea, absența din serialele TV mărturisește ea că și-a spus cuvântul. Acest lucru s-ar traduce prin apariția une frici, unor temeri care s-au adunat înainte de începerea filmărilor la serialul Ana - Mi-ai fost scrisă în ADN. Însă pasiunea pentru meserie, bucuria de a juca s-au hrănit din teama respectivă, transformând-o într-o forță pentru a livra o interpretare deosebită.

„Greu, pentru că ce se strânge odată cu trecerea timpului este frica și lipsa de încredere - care nu știu dacă sunt neapărat un factor negativ în meseria asta, până la urmă, pentru că ele constituie un tip de combustibil. Sau probabil că am ajuns în senectute, să iau partea bună a fiecărei piedici care-mi este pusă”, glumește ea.

Alina Chivulescu privește rolul din serial ca pe o oportunitate. Pe lângă faptul că i-a plăcut încă de la început scenariul, găsește o împlinire că proiectul tratează o situație socială care apasă greu peste trecutul României, cea a copiilor care au ajuns produsul unei afaceri profitabile în anii '90, din cauza corupției și a lipsei reglementărilor necesare pentru adopțiile internaționale.

„Am considerat o monedă de încredere, un wild card, ceea ce mi s-a întâmplat cu proiectul ăsta, pentru că mi se pare foarte-foarte-foarte bine scris și un subiect care atinge și dimensiunea asta socială, ceea ce mi se pare extrem de important. (...) Eu cred că meseria noastră seamănă destul de mult cu cea a sportivilor. Adică, un corp antrenat și o minte antrenată fac foarte-foarte-foarte mult”, explică Alina Chivulescu.

Frumoasa actriță mărturisește că a avut o imagine clară a Victorie încă de la citirea scenariului: „Așa am simțit-o și sigur că mi-am permis să spun”

Eleganța și demnitatea Alinei se transpune și în personajul interpretat în serialul Ana - Mi-ai fost scrisă în ADN. Curioși să aflăm dacă a colaborat cu stilistul pentru a contura imaginea Victoriei, Alina a dezvăluit un lucru interesant, și anume modul în care a simțit-o pe femeia pe care trebuia să o interpreteze încă de când a citit scenariu primelor episoade.

„Am văzut-o pe Victoria fiind genul de persoană care ocupă loc foarte puțin. Așa am simțit-o și sigur că mi-am permis să spun, am avut o ședință la început. Adică, n-am vorbit de nebună. În general. sunt destul de disciplinată și supusă, dar aici, pentru ni s-acerut părerea, mi-am permis și să mi-o spun”, dezvăluie frumoasa actriță.

„Într-adevăr, dat fiind trecutul ei, faptul că ascunde atât de multe lucruri - și credeți-mă, n-ați văzut nimic față de ceea ce urmează să se întâmple! -, mi s-a părut că e genul ăla de low profile. O tipă cât mai conservatoare”, adaugă Alina.

Aceasta mărturisește că a avut în vedere și modul în care se raportează telespectatorii la personajul pe care îl interpretează, acest lucru oglindindu-se în alegerile vestimentare.

„Este un factor important și costumul pentru spectator. Dacă ar fi fost după mine, eu aș fi îmbrăcat-o pe Victoria în cinci costume”, precizează actrița. „Mi se pare că este genul ăla de om, care nu are haine multe, care știe exact ce are nevoie, dar asta până la urmă vine oarecum în detrimentul produsului, pentru că spectatorul - din ce-am văzut și din comentarii - așteaptă să te vadă cum ești îmbrăcată, ce cercei mai ai (...) Contează foarte mult. Și atunci am vrut într-adevăr ca lucrul ăsta să fie cât mai mic spațiul ei. Am ținut neapărat să fie cât mai office și atunci am colaborat foarte bine cu Mădălina, care (...) a înțeles exact zona personajului și mă ajută foarte mult.”

Victoria nu are o poveste de viață prea ușoară, iar acest lucru are o semnificație aparte în modul în care Alina o interpretează.

Ce o solicită cel mai mult la personajul interpretat: „Dincolo de faptul că este răscolitor absolut orice dialog poartă...”

„Fiecare zi e solicitantă”, mărturisește Alina Chivulescu. „Și dacă nu mă solicită o secvență, încerc s-o fac să mă solicite!”

„În momentul în care am început proiectul ăsta, (...) știam oarecum structura, dar nu știam nicio secundă cum va fi și am zis: <<O să mă întrebuințez foarte puțin.>> Adică, intuiam așa zona. Și când am citit și am văzut...”, spune ea. „După aceea a început să-mi placă foarte-foarte-foarte mult. (...) Dincolo de faptul că este răscolitor absolut orice dialog poartă, este în spate trecutul care îi trage covorul de sub picioare de fiecare dată ei. Până la urmă, e și o plată.”

Alina Chivulescu o admiră într-o oarecare măsură pe Victoria. Aceasta spune foarte limpede ce diferență majoră este între ele.

Alina Chivulescu face o paralelă între ea și personajul pe care îl interpretează: „Mie-mi lipsește cu desăvârșire”

„Ce are Victoria foarte mișto și mie-mi lipsește cu desăvârșire este curajul!” mărturisește Alina Chivulescu. „Deși poate fi suspectată la un moment dat că este duplicitară, că ascunde foarte mult, până la urmă ea înfruntă cu foarte mult curaj absolut tot ce se întâmplă. Și faptul că n-o înclină nimic din ce vine ca tăvălugul peste ea, asta poate fi o lecție.”

Actrița nu ocolește subiectele grele, precum maternitatea. Ce a învățat de la Victoria: „N-ai cum să-ți ierți”

Alina vorbește și despre greutatea unei mame de a-și ierta greșeala de a-și fi abandonat copilul, chiar dacă pentru un presupun destin mai bun: „N-ai cum să-ți ierți. Nu cred că poți să scoți vreodată din tine anii de chin ai copilului tău și pentru care ești responsabil până la urmă. Dar ce-mi place foarte mult la ea este curajul.”

„Și până la urmă, dacă ar fi să învățăm ceva, ca să fac și pe moralista, nașterea unui copil n-ar trebui să fie un proces întâmplător, dincolo de orice! Știu că este un miracol viața, dar ar trebui să fie și o decizie responsabilă!” mai adaugă ea.

„Asta mă tulbură destul de tare, apropo de vremurile în care trăim. Orice zici, poate să fie folosit împotriva ta!” menționează frumoasa actriță.

Actrița pune punctul pe i într-o situație intens dezbătută la nivel mondial, situație care afectează în cea mai mare măsură viața femeilor.

„Nașterea și creșterea unui copil trebuie să fie o decizie responsabilă”, punctează Alina Chivulescu.

Cum a primit propunerea de a juca în serialul Ana - Mi-ai fost scrisă în ADN și ce părere are despre colegii mai tineri: „Nu vreau rol principal”

„Am vorbt cu Radu Grigore prima dată”, relatează actrița. „M-a spus în mare despre ce este vorba.”

„Eu am spus: <<Vin, dar nu vreau rol principal>>”, dezvăluie Alina.

Aceasta considera că nu este momentul oportun pentru un astfel de rol. Însă mărturisește că este important să ai oamenii potriviți în jurul tău în astfel de momente.

„Faptul că cineva a crezut în mine mai mult decât am crezut eu, am ajuns aici”, concluzionează ea.

Alina Chivulescu vorbește și despre energia de pe platourile de filmare, unde actorii cu experiență se întâlnesc cu colegii lor care se află mai la început de drum.

„Ceea ce are mișto proiectul ăsta (...) este că a fost un cast fericit”, precizează actrița. „Copiii ăștia sunt minunați!”

„Eu n-am filmat foarte mult la casa socială, dar de câte ori mă duc acolo este ceva... sunt talentați, sunt frumoși, au energie, au un cu totul și cu totul alt suflu”, spune ea. „Eu cu Bogdan am jucat când el avea 8 ani și era băiețelul meu, în HoHoHo, deci îl știam foarte bine. (...) L-am descoperit, de exemplu, pe Radu, care este o minune!”

Alina Chivulescu poate fi urmărită în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY, dându-i viață Victoriei Mincu în serialul original semnat de Ruxandra Ion Ana - Mi-ai fost scrisă în ADN.