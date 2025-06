De ce este Marius Moga un tată strict. Ce a recunoscut despre educația pe care o oferă fiicei sale

Marius Moga recunoaște că este strict cu fiica lui. De curând, acesta a oferit detalii neștiute despre educația micuței sale, Maria.

Marius Moga este foarte discret când vine vorba despre viața personală. Puțini sunt cei care știu că artistul are o familie minunată. Acesta se mândrește, ori de câte ori are ocazia, cu soția lui și fetița lor, Maria,

Pentru că preferă să fie rezervat în privința anumitor aspecte, Marius Moga vorbește foarte rar despre persoanele care îl fac fericit în viața de zi cu zi. De curând, acesta a oferit un interviu în care a discutat despre educația pe care o oferă micuței sale.

Acesta nu a fost „zgârcit” în declarații, ci a scos la iveală faptul că este destul de strict cu fetița lui. Mai mult, artistul a explicat că are un motiv bine întemeiat pentru care a ales să își crească fiica astfel.

De ce este Marius Moga strict cu fiica lui. Cum se înțelege cu Maria

Marius Moga are o legătură deosebită cu micuța lui, însă nu ezită să-i ofere acesteia o educație strică pentru a o învăța mai multe lucruri despre viață. De asemenea, artistul o încurajează să aibă încredere în ea și să nu renunțe la primul obstacol.

„Cel mai adesea ne jucăm, asta facem cel mai bine împreună, sau construim tot felul de proiecte, chiar și proiecte muzicale. Am început niște melodii amândoi și, încet-încet, începe să-i placă să compună muzică. Am auzit-o de curând compunând o piesă de despărțire și am întrebat-o de cine se desparte și mi-a zis: „Tati, nu înțelegi, e doar o melodie, nu mă despart de nimeni. Ce, tu te desparți de fiecare dată când scrii o piesă de despărțire? Nu!.

Încerc să-i pasez niște lecții de viață pe care le-am primit crescând în mediul ăsta creativ și fără să-i tai elanul de a experimenta singură. Adică nu pot să-i arăt doar trailer-ul și să-i spun că nu mai are rost să mai vadă filmul, pentru că nu funcționează. Dar, probabil, cele mai importante două lucruri pe care încerc mereu să i le transmit sunt: să aibă mereu încredere în ea, că e forța ei invizibilă, și să nu se dea bătută niciodată”, a spus Marius Moga, potrivit viva.ro.

Mai mult, artistul a dezvăluit că este destul de strict cu fiica lui în utilizarea ecranelor.

„Nu cred că poți să împarți chestia asta doar în două. Suntem relaxați în multe privințe, dar suntem mai stricți în altele, cum ar fi utilizarea ecranelor și răsplătirea. Încercăm să transformăm ecranele într-o răsplată pentru citit și alte activități care să-i lărgească orizonturile, dar nu suntem foarte stricți. (...) Încercăm să discutăm cu ea lucrurile până le înțelege, explicându-i de ce crede că suntem buni în mare parte și, dintr-odată, nu o mai lăsăm să facă ceva anume.

Negociem prin numărul de pagini citite. Dacă își termină paginile alocate pentru ziua respectivă, este OK, dacă nu, nu este OK. Conținutul de pe social media, adică niște YouTube Shorts și câteva vloguri la care se uită, că nu are acces la Instagram și TikTok, este condiționat de citit și de făcut temele sau diverse sarcini prin casă.”, a mai adăugat Marius Moga.