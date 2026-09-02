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Radu Vâlcan, declarație de dragoste nonconformistă pentru Adela Popescu! Cum și-a surprins soția: „Îți aduc de la țară…” | FOTO

Radu Vâlcan și-a surprins soția, Adela Popescu, cu un gest neașteptat. Ce i-a pregătit prezentatorul și ce mesaj i-a transmis vedetei.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 02 Septembrie 2026, 13:45 | Actualizat Miercuri, 02 Septembrie 2026, 13:48
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Radu Vâlcan, declarație de dragoste nonconformistă pentru Adela Popescu! Cum și-a surprins soția: „Îți aduc de la țară…” | FOTO | Antena 1/Instagram
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Radu Vâlcan i-a făcut o declarație de dragoste neconformistă soției sale, Adela Popescu. Prezentatorul emisiunii „Insula Iubirii” a demonstrat încă o dată că romantismul poate lua cele mai neașteptate forme. Aflat la țară, acesta a decis să-și surprindă partenera de viață cu o dedicație inedită, dar plină de umor.

Radu Vâlcan, declarație de dragoste nonconformistă pentru Adela Popescu

Pe conturile sale de socializare, Radu Vâlcan a împărtășit cu urmăritorii săi momentul în care i-a transmis soției sale un mesaj „de dragoste” cu totul aparte. Vedeta a găsit un cartof a cărui formă amintea de o inimă și nu a ratat ocazia de a-l transforma într-un mic simbol al iubirii pentru Adela.

„Adela Popescu, îți aduc de la țară inima asta în formă de cartof?”, a glumit prezentatorul TV.

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Mesajul a fost însoțit de o fotografie în care Radu Vâlcan ținea în mână cartoful în formă de inimă. Gestul simplu și amuzant a stârnit, cel mai probabil, zâmbete în rândul celor care îi urmăresc activitatea din mediul online.

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Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc. Cei doi sunt căsătoriți din 2015 și au împreună trei băieți. De-a lungul anilor, prezentatorul și actrița au vorbit de mai multe ori despre relația lor, dar și despre provocările vieții de familie.

Radu Vâlcan se pregătește de începutul celui mai așteptat show al toamnei

În timp ce își petrece timpul la țară și își surprinde soția cu gesturi romantice neobișnuite, Radu Vâlcan se pregătește și pentru revenirea pe micile ecrane.

Cel mai așteptat show al toamnei se apropie de lansare. „Insula Iubirii”, sezonul X, va începe vineri, la ora 20:30, și sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Momentul mult așteptat este tot mai aproape, iar telespectatorii sunt curioși să descopere ce surprize le-au pregătit producătorii în noul sezon. Radu Vâlcan și-a ținut admiratorii la curent cu pregătirile prin intermediul postărilor publicate pe conturile sale de socializare.

Prezentatorul este deja asociat de public cu formatul „Insula Iubirii”, pe care îl prezintă de mai multe sezoane. Revenirea emisiunii promite noi povești, emoții puternice și situații care vor testa relațiile concurenților. Totul poate fi consultat în Programul TV Antena 1.

În paralel cu proiectele profesionale, Radu Vâlcan continuă să împărtășească momente din viața de familie, iar cea mai recentă declarație pentru Adela Popescu demonstrează că, uneori, cele mai simple gesturi pot deveni cele mai simpatice dovezi de iubire.

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