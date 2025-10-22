De ce își dizolvă Bianca Drăgușanu acidul din buze. Răspunsul vedetei i-a uimit pe fani: „Sunt pe drumul cel bun”

Bianca Drăgușanu rămâne una dintre cele mai comentate vedete din showbizul românesc, atât pentru aparițiile sale, cât și pentru sinceritatea cu care vorbește despre operațiile estetice.

În ultimele luni, ea a mers din nou la medicul estetician, de data aceasta pentru a-și remodela buzele – un detaliu care a atras mereu atenția internauților.

De ce își dizolvă Bianca Drăgușanu acidul din buze

Recent, Bianca a recurs la o procedură numită Lip Lift, menită să redea buzelor o formă mai armonioasă. Intervenția constă în ridicarea ușoară a buzei superioare, astfel încât partea roșie să fie mai vizibilă și să creeze un efect de volum natural. Rezultatul dorit este unul natural, care să se potrivească trăsăturilor ei și să mențină armonia feței.

De-a lungul timpului, Bianca a încercat diverse tratamente estetice și a vorbit deschis despre intervențiile pe care și le-a făcut. În ultima perioadă, însă, atenția s-a concentrat pe buze, iar vedeta a lăsat să se înțeleagă că procesul de ajustare a fost unul de durată. Practic, nu este vorba doar despre injectarea unor substanțe, ci și despre mici corecții menite să aducă forma buzelor cât mai aproape de rezultatul dorit.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Și, acum, poate o să vă întrebați de ce tot îmi topesc eu buzele. Pentru că e a sută oară când le topesc și, după ce le topesc și mă văd cu ele mici, îmi pun filtre ca să pară mari. Eu îmi topesc buzele pentru că nu-mi mai place forma lor. O să mă opresc la un moment dat și cu chestia asta”, a spus vedeta, conform Cancan.ro.

Ea a continuat: „Acum mă apropii cumva de forma care îmi place și o să vă arăt când sunt gata cu procesul ăsta rezultatul final. Oricum, cred că din unele poze se observă deja că au o formă mai drăguță, mai intensivă. Sunt pe drumul cel bun. Nu mă mai vopsesc de 5 ani, acum nu mă mai coafez, gene false nu am. Da, operații fac.”

Citește și: Bianca Drăgușanu i-a pregătit o surpriză exotică fiicei sale cu ocazia zilei de naștere. Ce dorință neobișnuită a avut Sofia

Când se recomandă procedura de tip Lip Lift

Procedura Lip Lift este o opțiune tot mai populară pentru cei care își doresc o schimbare subtilă, dar vizibilă. Ea scurtează ușor distanța dintre nas și buza superioară, făcând buza să pară mai plină și oferind un aer mai tineresc chipului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În plus, rezultatele sunt mai durabile și mai naturale decât în cazul injectărilor repetate cu acid hialuronic, motiv pentru care tot mai multe vedete optează pentru Lip Lift.

Pentru această intervenție, Bianca Drăgușanu a plătit aproximativ 1.500 de euro. Procedura, efectuată sub anestezie locală, a durat doar 30 de minute. După perioada de recuperare, vedeta le-a arătat fanilor din mediul online rezultatul final și a mărturisit că este foarte mulțumită de felul în care îi arată buzele acum.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„A trecut aproximativ o lună de zile de la procedura de lip lift, recuperarea a fost rapidă. Nu am avut dureri, intervenția a fost făcută cu anestezie locală. A durat aproximativ 30 de minute și consider că este una dintre cele mai frumoase intervenții pe care le-am făcut la nivelul feței”, a scria Bianca pe rețelele sociale.

Deși a fost mereu sinceră în privința intervențiilor estetice, Bianca nu a fost scutită de critici. Recent, un urmăritor i-a reproșat acest lucru, iar blondina nu s-a mai putut abține și i-a dat replica.

„Am observat, la modul general, oamenii proști sunt și urâți. Dacă ar vorbi despre mine una care e frumoasă, e aranjată, e țiplă, suplă, arată într-un fel, un model în viața asta care a reușit ceva, nu aș avea nicio problemă. Dar nu pot să rămân pasivă când toți porcii mistreți se trezesc și mă comentează ei pe mine. (…) Spui despre mine că sunt regina Photoshop. Uite, că mă filmez, nu am filtre.”