Bianca Drăgușanu i-a pregătit o surpriză exotică fiicei sale cu ocazia zilei de naștere. Ce dorință neobișnuită a avut Sofia

Ce dorință excentrică a avut Sofia cu ocazia zilei sale de naștere. Iată cum s-a pozat după ce Bianca Drăgușanu i-a îndeplinit-o.

Bianca Drăgușanu face tot ce este posibil pentru a-i aduce fiicei sale zâmbetul pe buze, chiar dacă acest lucru înseamnă să îi îndeplinească inclusiv dorințele mai puțin neobișnuite pe care le are încă de la vârsta de 9 ani.

Sofia Natalia și-a sărbătorit recent ziua de naștere, petrecând clipe de neuitat alături de părinții ei, însă pentru că sunt divorțați și implicați în alte relații de iubire, acest lucru a fost posibil doar separat.

Descoperă în rândurile de mai jos ce dorință excentrică a avut fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav și cum s-a fotografiat după ce mama ei i-a îndeplinit-o.

Sofia a avut parte de o aniversare exact așa cum și-a dorit, ambii părinți pregătindu-i câte o surpriză de care aceasta să se bucure cu adevărat. Totuși, cadoul Biancăi Drăgușanu chiar i-a luat prin surprindere pe internauți, nu pentru că aceasta i l-a oferit, ci pentru că fiica ei a vrut să aibă parte de o astfel de experiență care, pe alți copii de vârsta ei îi sperie cu adevărat.

Vedeta și-a obișnuit fanii cu alegerile sale excentrice, însă majoritatea au rămas surprinși atunci când au văzut că fiica ei chiar îi calcă pe urme din ce în ce mai mult.

Se pare că micuța Sofia și-a dorit să își sărbătorească ziua de naștere într-o cafenea din București unde pot fi admirate diferite animale sălbatice, reptile, păsări și insecte pe care alții nu și-ar fi dorit niciodată să îi vadă lângă ei.

Bianca Drăgușanu nu a stat prea mult pe gânduri și a organizat o petrecere cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale la cafeneaua mult dorită, acolo unde aceasta a admirat cu multă bucurie cameleonii, șerpii, scorpionii, tarantulele, planoarele de zahăr, papagalii exotici, dar și alte viețuitoare rar întâlnite în țara noastră.

Surpriza internauților a fost totuși, felul în care Sofia a apărut pe internet. Aceasta s-a fotografiat ținând un șarpe de dimensiuni mari în mână, demonstrând că nu are pic de frică și că face totul cu multă bucurie.

„La mulți ani, copilul meu frumos și curajos! De ziua ei facem exact ce și-a dorit! Iubește mult animalele și își dorește o mică grădină zoologică acasă. Între timp, a descoperit singură acest loc minunat din București. Un concept foarte tare, unde poți interacționa cu animăluțe prietenoase și inofensive, Cu siguranță vom reveni!”, a scris vedeta pe pagina sa de Instagram.

Iată și imaginea care i-a uimit pe internauți.

Și Victor Slav i-a făcut o surpriză fiicei sale, pregătindu-i o masă festivă la o pizzerie alături și de câțiva membri ai familiei.

„La mulți ani, Sofia! Ești sufletul meu în trup de copil. Tata te iubește dincolo de cuvinte!” a scris acesta pe Instagram.

