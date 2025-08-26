Antena Căutare
Fotografia rară a lui Fuego alături de mama lui. Cum arată acum cea care i-a dat viață

Fuego, celebrul artist, a împlinit recent frumoasă vârstă de 49 ani și a sărbătorit chiar pe scenă, înconjurat de fanii săi.

Publicat: Marti, 26 August 2025, 08:11 | Actualizat Marti, 26 August 2025, 10:36
Fuego și-a sărbătorit ziua de naștere pe scena Festivalului Mamaia, unde a cântat pentru prima oară în urmă cu 32 ani. | Instagram & Hepta

Fuego, pe numele său real Paul Surugiu, și-a sărbătorit ziua de naștere pe scena Festivalului Mamaia, acolo unde și-a început cariera în urmă cu mai multe decenii.

Cum arată acum Eugenia Surugiu, mama lui Fuego

Chiar dacă nu a fost înconjurat de cei dragi și mama lui nu a putut să îi fie alături, artistul a sărbătorit cu zâmbetul pe buze. Mama lui, Eugenia Surugiu, nu a fost prezentă la concert ca să îl aclame pe fiul ei și să petreacă alături de el de ziua lui de naștere, iar asta i-a umbrit o parte din fericire lui Fuego.

Eugenia Surugiu a suferit de curând o operație la picior care a împiedicat-o să ajungă la concertul și ziua de naștere a fiului său, fiind imobilizată la pat și având nevoie de îngrijiri medicale.

El a dezvăluit că mama lui se află internată în spital și acesta este motivul principal pentru care nu i-a fost fizic alături, dar el știe că cea care i-a dat viață a urmărit festivalul la televizor și s-a bucurat pentru el.

În urmă cu 32 ani, Fuego urca pentru prima dată pe scena Festivalului de la Mamaia, făcându-și atunci debutul în industria muzicală românească.

Anul acesta, artistul s-a bucurat de o surpriză care i-a încărcat sufletul cu energie bună, după ce a văzut câtă lume a fost prezentă acolo pentru a-l sărbători.

Deși vremea nu a ținut cu el, Fuego a continuat să se bucure de concert și a fost și mai încântat să vadă că vremea rea nu i-a alungat pe fani.

„Pe mine nu mă oprește o ploaie!”, a spus Fuego, continuându-și spectacolul fără întreruperi.
În atmosfera de sărbătoare, publicul s-a bucurat de un adevărat regal al muzicii ușoare românești pentru că pe scena festivalului au mai urcat și alți invitați.

La miezul nopții, emoțiile au atins cote maxime pentru Fuego atunci când publicul împreună cu artiștii invitați i-au cântat celebrului cântăreț „La mulți ani!”.

„Mi-am celebrat ziua de naștere pe scenă, în direct, în fața publicului de acolo, dar și a celor care au urmărit de acasă! M-am simțit iubit și prețuit pentru munca mea, pentru ce sunt, pentru ce ofer oamenilor! Eu nu fac niciodată mare caz de statutul meu! Nu sunt vedetă, sunt artistul care iubește oamenii și iubește să fie pe scenă și să realizeze proiecte grandioase, așa cum a fost și cel de la Mamaia. A fost un maraton la care s-a muncit mult, de mai bine de două luni. Deși publicul vede doar momentul respectiv, în spate e o muncă titanică. Din iunie pregătim orchestrații, idei, duete, partea vizuală, efecte, tot!”, a declarat celebrul artist pentru Click!.

