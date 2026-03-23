Home Showbiz Vedete Denise Rifai vrea să devină mamă. Ce a dezvăluit celebra prezentatoare TV despre viața ei personală și planurile de viitor

Denise Rifai vrea să devină mamă. Ce a dezvăluit celebra prezentatoare TV despre viața ei personală și planurile de viitor

Denise Rifai a vorbit deschis despre dorința ei de a deveni mamă atunci când a fost de curând invitată la Xtra Night Show.

Publicat: Luni, 23 Martie 2026, 12:17 | Actualizat Luni, 23 Martie 2026, 13:31
Denise Rifai și-a deschis sufletul de curând și a vorbit fără perdea despre viața personală și planurile de viitor. | Antena 1 & Instagram

În emisiunea de la Antena Stars, Denise Rifai a oferit mai multe detalii despre viața ei personală. Prezentatoarea TV se mândrește cu cariera ei de succes, dar își dorește să se simtă la fel de împlinită și pe plan personal. Până acum Denise Rifai a muncit din greu pentru cariera ei și spune că acum își dorește să vadă unele schimbări majore și în viața personală.

Prezentatoarea TV este o fire discretă și preferă să își țină viața amoroasă departe de ochii presei și ai curioșilor.

Denise Rifai, pregătită să devină mamă

Vedeta își dorește acum să își întemeieze o familie și așteaptă să întâlnească bărbatul potrivit cu care să poată să aibă familia la care visează.

Articolul continuă după reclamă

Prezentatoarea TV și-a deschis sufletul și a vorbit despre ce înseamnă pentru ea să își formeze propria familie și cât de tare își dorește să devină mamă. Denise Rifai a mărturisit că nu își dorește să mai amâne momentul foarte mult pentru că simte că deja e pregătită să devină mamă.

Ea a mărturisit că visează cu multă emoție la momentul în care va deveni mamă și speră să aibă un băiețel, având deja în minte un nume pregătit special. Denise Rifai nu a dezvăluit dacă există deja cineva în viața ei care o face să își dorească tot mai mult să devină mamă, dar a spus că va face acest pas important alături de bărbatul care îi va oferi siguranță emoțională.

Denise Rifai s-a raportat la copilăria ei, povestind că a crescut într-o familie iubitoare și grijulie și își dorește să îi ofere același mediu sănătos și viitorului ei copil.

”Mi-aș dori copii, dar deja am și eu o vârstă, nu știu dacă o să fiu. Nu știi cum se așează viața. Eu nu fac parte din categoria celor care vor cu obstinație ceva, dacă o să fie, să fie, doamne ajută. Dacă nu, o să am grijă de copii. Sunt sigură că dacă vreodată o să rămân însărcinată, o să știu cum se va numi copilul meu. Îmi doresc copii și mi-aș dori să am, în primul rând, băiat. (...) Eu sunt o tipă responsabilă, voi face copil doar dacă o să simt că există un partener cu care să fac acest copil”, a declarat Denise Rifai, potrivit Spynews.

Denise Rifai, având o experiență îndelungată în televiziune, se focusează în continuare pe viața ei profesională până când va avea oportunitatea să devină mamă. Ea a vorbit și despre proiectul TV pe care îl pregătește la Antena 1.

”E un proiect pe care mi l-am dorit foarte mult, proiectul pentru care am făcut acest pas. E o emisiune complexă, o emisiune unde o să mă vedeți din nou în poziția de ziarist, de jurnalist care pune întrebări, dar va fi altfel, o să mă vedeți în toată complexitatea mea, nu o să fiu doar sobră și serioasă”, a mai adăugat prezentatoarea TV.

