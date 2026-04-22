Designerul român Eugen Olteanu a murit la vârsta de 42 de ani. Anunțul trist făcut de soția lui

Designerul român Eugen Olteanu a murit la vârsta de 42 de ani. Vestea tragică a fost dată de soția acestuia, Claudia.

Eugen Olteanu s-a stins din viață la 42 de ani, iar vestea i-a întristat profund pe cei apropiați. „Te voi iubi veșnic, iubirea mea. Din inima mea nu vei pleca niciodată”, a scris soția acestuia pe rețelele sociale.

„De ce așa, Geno... ai zis că o să învingi și asta... copiii tăi, Geno, fratele meu cu inima de aur, Geno al meu... m-ai lăsat fără cuvinte... nu era momentul să fie așa...”, a scris un apropiat.

Cântăreața Sorana Darclée Mohamad a fost și ea foarte afectată de pierderea amicului său.

„Mi-am pus un pahar din băutura ta preferată și îți vorbesc pentru că știu că mă auzi.

M-ai rupt, frățiorule.

Abia așteptam să ne vedem, să leșinăm de râs și să discutăm despre toate ideile noastre mărețe.

Iar vorbeam unul peste altul, că aveam multe de spus.

Pentru mine ești în altă țară, pe plajă, cu oceanul, palmieri cât vezi cu ochii, păhărelul în mână și dansezi,

cu pălăriuța de paie pe cap.

Tu ești imens și nu ai cum să pleci.

Ai creat atât de mult și atât de frumos.

Iar dintre toate creațiile tale magnifice, copiii tăi sunt capodopere:

puternici, frumoși, cu minte briliantă și toate datele genetice să construiască cel puțin la fel de frumos cum ai făcut tu.

Știu că ești cel mai mândru de asta... și îți aud toate glumele pe care le-ai fi făcut în momentul ăsta... că sunt frumoși ca tine, talentați ca tine... tot tacâmul.

Umorul tău fenomenal m-a ajutat în cele mai crunte momente.

Am trăit împreună multe astfel de clipe, dar cele mai multe au fost magie pură.

Pe cât am muncit, pe atât ne-am distrat.

Am avut multe de sărbătorit și, dacă nu era nimic, inventam noi un motiv.

Doamne Dumnezeule, câte lucruri am învățat din colaborarea cu tine pentru Geno Del Tu și colecția mea.

Câtă încredere ai avut în mine de fiecare dată, mai ales în momentele critice... asta m-a învățat să am încredere în mine.

Claudia și tu mi-ați dat aripi și o prietenie profundă, dincolo de timp.

Nu ai idee câtă gălăgie e acum în mintea mea și cât de grea îmi este inima.

Se derulează sute de amintiri cu tine, cu fetele, cu Geanina, cu Ayan mic în brațele mele, în timp ce pictam.

Dansurile cu Moto, lacrimile de râs, ședințele foto, nopțile târzii, când de râsete, când de muncă. Nopțile agitate pentru Fashion Week.

Să știi că am pus piesa noastră, Makeba, și am plâns, am râs și am dansat puțin, cum făceam noi pe ea.

Știu că așa vrei! Și știu că vrei să râdem și să te povestim... doar dă-ne puțin timp, că azi ne doare rău.

Și o să ne mai doară, pentru că ai lăsat multe semne.

Suntem mulți care te-am iubit și care avem nenumărate povești cu tine. Ce narator fabulos.

Parcă te aud: „Ia! Și fii atent ce face”, și te ridicai de la masă și începeai momentul de stand-up.

De acolo se mai pleca acasă a doua zi... sau când o fi.

Claudița mea, sunt lângă tine, tu știi asta.

Sunt lângă voi pentru totdeauna.

Vă iubesc din tot sufletul.

Ne vedem, Clăudița mea, și îl plângem, și îl râdem, și ne amintim fiecare clipă cu el.

Cu noi toți și prin noi toți, Eugen Olteanu continuă să fie.

Pentru toate inimile pe care le-a marcat, pentru toți cei care îl iubim,

Eugen Olteanu e pentru totdeauna!

Ne vedem ceva mai târziu, frățioare. Tu pregătește grătarul, pune băutura la gheață. Să cânte muzica. Să fie cum îți place ție!”, a scris fosta membră a trupei A.S.I.A. pe Facebook.

Eugen Olteanu a atras atenția în spațiul public cu o colecție controversată, inspirată din tragedia Colectiv. Modelele au purtat atunci folii izoterme, similare cu cele utilizate pentru persoanele cu arsuri. În urma criticilor, designerul a spus că banii încasați se îndreaptă către un caz social, și șters referințele la colecție.

