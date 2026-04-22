A murit Patrick Muldoon din Saved By the Bell și Days of Our Lives. Actorul avea 57 de ani

Actorul a încetat din viață pe 19 aprilie 2026. Patrick Muldoon a jucat în producții precum Saved By the Bell și Days of Our Lives.

Patrick Muldoon a murit la vârsta de 57 de ani. Actorul, cunoscut pentru rolurile din Saved by the Bell și Days of Our Lives, a decedat duminică dimineață. Se pare că a suferit un atac de cord, însă cauza oficială a decesului nu a fost încă confirmată.

A murit Patrick Muldoon din Saved By the Bell și Days of Our Lives

Omagii au venit din partea celor apropiați, care l-au descris ca fiind „extrem de generos”. Muldoon a fost caracterizat drept „stilat, carismatic și plin de viață”, iar un prieten a adăugat că „trăia fiecare zi cu o energie intensă, în stil rock ’n’ roll”.

Originar din California, și-a început cariera la începutul anilor ’90 și a debutat în televiziune în același an, apărând în două episoade ale sitcomului Who's the Boss?. Ulterior, a obținut un rol mic în Saved by the Bell, interpretându-l pe Jeff, alături de Mark-Paul Gosselaar, Mario Lopez, Dustin Diamond și Tiffani-Amber Thiessen.

Articolul continuă după reclamă

În 1992, a primit unul dintre cele mai importante roluri ale carierei sale, interpretându-l pe Austin Reed în Days of Our Lives, fratele personajului Billie Reed, jucat de Lisa Rinna. A jucat acest rol timp de trei ani, revenind la personaj în 2011.

Chiar în 2025, i-a surprins pe fani când a sugerat o posibilă revenire pe platourile de filmare, într-un videoclip distribuit pe contul oficial de Instagram al Peacock. Ulterior a putut fi văzut plimbându-se în culise, spunând: „Oh, Doamne, sunt în Salem! E bine să mă întorc”.

După prima perioadă petrecută în Days of Our Lives, Muldoon a fost distribuit în rolul antagonistului Richard Hart în Melrose Place, apoi a apărut într-o serie de filme TV, inclusiv Chain of Command, Project Viper, Fatal Acquittal și Patient Killer.

Citește și: Actorul James Tolkan din Top Gun a murit. Avea 94 de ani

Pe marele ecran, a jucat în Starship Troopers alături de fosta sa iubită, Denise Richards, precum și în Stigmata, Saving Christmas, Marlowe, Spiders 3D și The Comeback Trail. Ultimul său rol a fost cel al lui Thomas Bennett în filmul Murder at Hollow Creek din 2024, arată acest site.

Alte detalii despre actorul Patrick Muldoon

De asemenea, a trecut și în spatele camerei, asta după ce a produs o serie de proiecte. Cel mai recent a fost Kockroach, în care a jucat alături de Chris Hemsworth și Taron Egerton. A lăudat proiectul pe Instagram cu doar câteva zile înainte de tragicul eveniment.

În ultima sa postare, a scris: „Sunt atât de entuziasmat să fac parte din acest proiect uimitor KOCKROACH, regizat de Matt Ross, cu Chris Hemsworth, Taron Egerton, Zazie Beetz și Alec Baldwin în distribuție. Filmările au loc acum în Australia.”

Citește și: Doliu la Hollywood! Actor uriaș, iubit de o lume întreagă, celebru pentru rolurile din "Băieți buni" și "Casino", a murit

Fanii devastați au invadat secțiunea de comentarii pentru a-i aduce omagii. Unul a scris: „Am crescut urmărindu-te în Starship Troopers. Odihnește-te în pace, legendă.”

„Doamne, nu pot să cred că este adevărat. RIP Patrick”, a comentat altcineva, iar un alt urmăritor a transmis: „Trimit multă iubire, alinare și gânduri de pace și liniște familiei, prietenilor și fanilor lui Patrick.”

„Un suflet atât de bun și talentat. Ne va lipsi”, a scris un utilizator, în timp ce un alt fan îndurerat a adăugat: „Odihnește-te în pace, Patrick, mă doare inima să aud această veste. Lumea a pierdut un om remarcabil!”

Muldoon, cunoscut de apropiați sub porecla „Bobo”, a lăsat-o în urmă pe partenera sa, Miriam Rothbart, și pe părinții săi, Deanna și Patrick Muldoon Sr. Cauza morții actorului a fost un infarct miocardic acut.