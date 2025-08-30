Donatella Versace, de nerecunoscut. Vedeta e complet schimbată după ce a renunțat la unele „proceduri estetice”

Donatella Versace și-a surprins fanii cu o fotografie spectaculoasă, în care arată complet diferit.

Iconica creatoare de modă italiană, în vârstă de 70 de ani, a stârnit de-a lungul anilor numeroase speculații legate de felul în care arată, deși a declarat public că a folosit doar Botox.

Donatella Versace, de nerecunoscut

Afișând o siluetă suplă, Donatella a pozat într-o rochie albă cu paiete, lăsându-și tenul proaspăt la vedere. Buza superioară părea vizibil mai subțire, iar obrajii mai puțin umflați decât în fotografiile anterioare.

Anastasia Koles, asistentă estetică și fondatoarea ALTA Medispa, a fost invitată să își spună părerea despre noul look al Donatellei și despre posibilitatea ca aceasta să fi apelat la anumite „retușuri estetice”.

„Când vine vorba de Donatella, este imposibil să spui cu certitudine ce proceduri a făcut sau nu a făcut, fără o evaluare directă”, a declarat Anastasia.

„Din fotografii, buzele ei par într-adevăr mai mici decât înainte, ceea ce se poate întâmpla din mai multe motive. În trecut, se pare că a avut fillere permanente, probabil din silicon, combinate cu fillere pe bază de acid hialuronic (HA) aplicate peste.

Dacă fillerul cu acid hialuronic a fost dizolvat ori s-a absorbit în mod natural, asta ar putea explica reducerea volumului. Dimensiunea inițială a buzelor ar fi putut fi cauzată și de combinația dintre silicon și efectele unui lifting facial puternic, unde pielea este trasă destul de tare spre lateralele feței”.

„Linia maxilarului ei pare, de asemenea, mai bine definită, ceea ce ar putea fi rezultatul unor fillere dermice pentru accentuarea structurii sau al unor tratamente de fermitate a pielii, precum RF microneedling – ambele fiind folosite frecvent pentru a obține un aspect mai conturat și mai bine definit.

Însă și procesul natural de îmbătrânire poate juca un rol, întrucât schimbările pielii și ale țesuturilor de-a lungul timpului pot face ca buzele și trăsăturile feței să arate diferit”.

Donatella își surprinde adesea fanii cu schimbările de look

Anul trecut, Donatella și-a surprins fanii cu un look complet schimbat la lansarea musicalului „The Devil Wears Prada”.

Ea a fost însoțită de prietenul ei, Sir Elton John, cel care a compus muzica spectacolului inspirat de comedia-dramă din 2006, cu Anne Hathaway în rol principal.

De asemenea, Donatella a pozat alături de Anna Wintour – considerată sursa de inspirație a musicalului – și de actrița Vanessa Williams.

Creatoarea de modă italiană a atras toate privirile pe covorul roșu, purtând o rochie mini transparentă, în nuanțe bronz și bogat împodobită, peste un body negru cu decolteu în formă de inimă.

Donatella și-a completat ținuta cu cizme maro din piele, până la genunchi, cu platformă înaltă. A purtat și o panglică roșie, simbol al luptei împotriva SIDA, ca omagiu adus Fundației Elton John AIDS, beneficiara galei.

Donatella a împărtășit imagini de la seara cea mare pe Instagram, notând în descriere: „R.S.V.P. YES The Devil Wears Prada pentru Gala de Deschidere”, numind spectacolul „fascinant” și lăudându-și prietenul pentru munca depusă.

În a doua imagine, Donatella părea mai tânără ca niciodată, relatează Daily Mail. Fanii au reacționat surprinși, unul dintre ei descriindu-i noul look drept „cel mai mare upgrade din istorie”.

Mulți utilizatori de pe X, fostul Twitter, au comparat chipul întinerit al creatoarei de modă cu frumusețea lui Lindsay Lohan, actrița din „Mean Girls”, care a trecut și ea recent printr-o transformare spectaculoasă.

Un fan a glumit întrebând: „Ai găsit documentul lui Lindsay Lohan, Donatella?”.