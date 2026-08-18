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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Misiune inedită printre vechituri. Ce au de făcut concurenții

Episodul 14 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 18 august 2026. Giulia, Vlad Huidu, Joseph și Anda Adam au ajuns într-un târg de vechituri, unde Nea Mărin le-a pregătit o provocare inedită. Doi concurenți au rămas să monteze două rafturi din lemn, în timp ce ceilalți doi au pornit prin târg pentru a aduce diferite obiecte. „Aveți de montat două rafturi de lemn”, le-a explicat Nea Mărin.
Marti, 18.08.2026, 20:54
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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce echipă a câștigat jocul din târgul de vechituri: „Am învins pe merit”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce echipă a câștigat jocul din târgul de vechituri: „Am învins pe merit”

Logo show Marti, 18.08.2026, 21:50 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Joseph și Anda Adam, provocați să vândă lenjerie intimă într-un târg de vechituri!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Joseph și Anda Adam, provocați să vândă lenjerie intimă într-un târg de vechituri!

Logo show Marti, 18.08.2026, 21:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, găsit de Nea Mărin dormind într-un șifonier!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, găsit de Nea Mărin dormind într-un șifonier!

Logo show Marti, 18.08.2026, 20:42 Mireasa, sezonul 14. Pe cine vede doamna Flori ca potențiale cupluri

Mireasa, sezonul 14. Pe cine vede doamna Flori ca potențiale cupluri

Logo show Marti, 18.08.2026, 15:58 Mireasa, sezonul 14. Mircea a povestit detalii despre fosta relație! Concurentul este și tată!

Mireasa, sezonul 14. Mircea a povestit detalii despre fosta relație! Concurentul este și tată!

Logo show Marti, 18.08.2026, 15:47 Mireasa, sezonul 14. Cine este Adrian Bălașa. Povestea de viață a concurentului

Mireasa, sezonul 14. Cine este Adrian Bălașa. Povestea de viață a concurentului

Logo show Marti, 18.08.2026, 15:17 Mireasa, sezonul 14. Primele păreri ale fetelor despre mamele din casă

Mireasa, sezonul 14. Primele păreri ale fetelor despre mamele din casă

Logo show Marti, 18.08.2026, 15:04 Mireasa, sezonul 14. Cine este Radu Vaipan, noul concurent

Mireasa, sezonul 14. Cine este Radu Vaipan, noul concurent

Logo show Marti, 18.08.2026, 14:43 Mireasa, sezonul 14. Dorul de mama este intens! Andreea a plâns după doar o zi în casă!

Mireasa, sezonul 14. Dorul de mama este intens! Andreea a plâns după doar o zi în casă!

Logo show Marti, 18.08.2026, 14:19 Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, ep. 4. What's Up și Miky, detalii din culise: Suntem pregătiți pentru orice!

Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, ep. 4. What's Up și Miky, detalii din culise: Suntem pregătiți pentru orice!

Logo show Luni, 17.08.2026, 23:58 ”Te-ai vândut pentru nimic!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

”Te-ai vândut pentru nimic!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Luni, 17.08.2026, 23:50 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Anda Adam, la munca de jos! A cărat var cu roaba!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Anda Adam, la munca de jos! A cărat var cu roaba!

Logo show Luni, 17.08.2026, 23:40
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