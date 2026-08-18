Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Misiune inedită printre vechituri. Ce au de făcut concurenții
Episodul 14 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 18 august 2026. Giulia, Vlad Huidu, Joseph și Anda Adam au ajuns într-un târg de vechituri, unde Nea Mărin le-a pregătit o provocare inedită. Doi concurenți au rămas să monteze două rafturi din lemn, în timp ce ceilalți doi au pornit prin târg pentru a aduce diferite obiecte. „Aveți de montat două rafturi de lemn”, le-a explicat Nea Mărin.
Marti, 18.08.2026, 20:54