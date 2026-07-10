Drama ascunsă din mariajul lui Bonnie Tyler de peste cinci decenii. De ce artista și soțul ei nu au devenit niciodată părinți

Cine este Robert Sullivan, soțul lui Bonnie Tyler. Cei doi au fost căsătoriți peste 50 de ani, iar artista a vorbit deschis despre mariajul lor și drama pierderii unei sarcini.

Dispariția lui Bonnie Tyler marchează sfârșitul unei cariere impresionante, dar și al unei povești de dragoste care a traversat mai bine de cinci decenii. | Profimedia Images

Bonnie Tyler s-a stins din viață, lăsând în urmă un soț îndurerat, dar și una dintre cele mai longevive povești de dragoste din lumea muzicii. Artista a fost căsătorită cu Robert Sullivan timp de peste cinci decenii, iar relația lor a fost adesea descrisă chiar de ea drept secretul echilibrului și al fericirii din viața sa.

Drama ascunsă din mariajul lui Bonnie Tyler de peste cinci decenii

Interpreta l-a cunoscut pe Robert Sullivan într-o perioadă în care încă susținea concerte în cluburi de noapte, cu mult înainte de a deveni celebră la nivel internațional. Cei doi s-au îndrăgostit rapid și, după patru ani de relație, s-au căsătorit în 1973. Au rămas împreună până la sfârșitul vieții artistei.

Într-un interviu acordat în 2012, Bonnie Tyler a vorbit cu emoție despre mariajul său și despre legătura specială pe care a avut-o cu soțul ei.

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„M-am căsătorit cu Robert, primul meu iubit serios, în 1973, când aveam 22 de ani. Încă sunt foarte îndrăgostită de el și el de mine. Nu ne certăm niciodată. Este foarte plăcut ochiului, ceea ce ajută. Cred că secretul succesului nostru este că ne-am cunoscut înainte să devin faimoasă”, mărturisea regretata artistă.

La momentul în care s-au cunoscut, Robert Sullivan era managerul unui club de noapte. Ulterior, acesta și-a schimbat cariera și a intrat în domeniul dezvoltării imobiliare, unde a avut succes. Bonnie Tyler a vorbit în mai multe rânduri despre investițiile soțului său și despre sprijinul pe care acesta i l-a oferit de-a lungul întregii sale cariere.

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De ce Bonnie Tyler și Robert Sullivan nu au avut copii

Deși au format un cuplu timp de peste 50 de ani, Bonnie Tyler și Robert Sullivan nu au avut copii. Artista a explicat că decizia de a amâna întemeierea unei familii a fost influențată de ascensiunea sa profesională.

„Când ne-am căsătorit, am spus că vom aștepta șapte ani înainte să ne întemeiem o familie, dar până atunci cariera mea mergea extraordinar. Am tot amânat momentul până când eu am împlinit 39 de ani, iar el 41. Atunci m-am simțit dintr-o dată pregătită să devin mamă și am crezut că era momentul potrivit”, povestea artista într-un interviu acordat publicației The Guardian.

Bonnie Tyler a rămas însărcinată la scurt timp, însă a pierdut sarcina după aproximativ două luni și jumătate.

„Am rămas însărcinată foarte repede, dar după două luni și jumătate am pierdut sarcina. A fost cumplit. Am încercat din nou, dar după doi ani nu s-a mai întâmplat nimic. Am ajuns la concluzia că, pur și simplu, nu era menit să fie”, mărturisea cântăreața.

Cu toate acestea, artista spunea că nu a simțit niciodată că îi lipsesc copiii din viață, deoarece familia extinsă i-a adus mereu bucurie.

„Nu avem copii pentru că am amânat prea mult și apoi am pierdut sarcina când aveam 40 de ani. Am avut ghinion, dar îmi iubesc toate nepoatele și nepoții. Casa noastră din Mumbles este ca gara Paddington, pentru că toată lumea vrea să vină să o viziteze pe mătușa Gaynor”, spunea Bonnie Tyler.

Până în ultimele clipe ale vieții sale, Robert Sullivan i-a rămas alături, iar povestea lor de dragoste a rămas una dintre cele mai solide și admirate din industria muzicală. Relația lor, construită pe încredere, respect și sprijin reciproc, a rezistat celebrității și tuturor provocărilor pe care le-au întâmpinat de-a lungul anilor.