Emil Rengle și Alejandro, despărțire după Asia Express. Ce i-a adus din nou împreună pe cei doi concurenți

Aventura lui Emil Rengle și a iubitului său, Alejandro Fernandez, în noul sezon Asia Express de la Antena 1 le-a pus relația la încercare.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 28 Septembrie 2025, 15:00 | Actualizat Sambata, 27 Septembrie 2025, 17:49
Cei doi s-au certat pe parcursul competiției Asia Express

Pe lângă probele fizice și psihice, au apărut și certuri, iar după filmări au decis să ia o pauză pentru o vreme. Totuși, cei doi au găsit puterea să își salveze povestea de iubire.

De ce s-au despărțit Emil Rengle și Alejandro după Asia Express

Emil Rengle și iubitul său, Alejandro Fernandez, sunt împreună din 2023. În acest sezon au participat la Asia Express, o experiență care i-a apropiat, dar le-a pus și relația la încercare.

Presiunea competiției și-a spus cuvântul, iar după încheierea filmărilor au trecut printr-o scurtă despărțire. În cele din urmă, au reușit să depășească momentele dificile și să își repare relația.

Într-un interviu, Emil Rengle a recunoscut că el și partenerul său, Alejandro Fernandez, s-au certat pe parcursul competiției, uneori din motive serioase, alteori din nimicuri.

„Rău nu. Dar acum hai să fim serioși, ce cuplu sănătos, care stă împreună 24 din 24 și e filmat non-stop, nu are câte o ceartă despre viață?

La noi, în general, certurile au fost despre faptul că eu voiam la stânga, Alejandro voia la dreapta, deci total prostești toate certurile. Sau că eu vedeam verde, el vedea galben. Deci niște lucruri de te p*** pe tine!”, a spus Emil Rengle pentru Cancan.ro.

Citește și: Emil Rengle a avut un frate care a murit! Dezvăluirea pe care concurentul Asia Express nu a mai făcut-o până acum

Cum și-au salvat Emil Rengle și Alejandro relația

Ulterior, dansatorul a spus că el și Alejandro Fernandez au trecut printr-o scurtă despărțire, în care au simțit nevoia să își acorde puțin spațiu.

„Chiar după emisiune ne-am dorit să stăm la distanță una față de celălalt pentru că aveam nevoie. Nu. De spațiu. Nu ne-am despărțit, că ne-am dus în vacanță împreună, doar că în vacanță câteva ore am stat fiecare în filmul lui. Eu pe plajă, el în cameră și după aia schimbam.

După ce ne-am revenit din febra emisiunii, ne-am dat seama că am făcut, de fapt, o terapie de cuplu și că am învățat foarte multe lucruri unul despre celălalt, care, de fapt, eu cred că ne-a salvat foarte mult din timp”, a povestit coregraful.

El a continuat: „Au ieșit foarte multe lucruri la suprafață, chestii pe care le-am rezolvat împreună și asta datorită situațiilor în care am fost puși, pe care, în mod normal, nu ai cum să le trăiești”.

Acum, Emil Rengle spune că relația lor s-a îmbunătățit după experiența Asia Express și că i-a făcut „și mai puternici împreună”. Aventura de la Antena 1 i-a pus în ipostaze noi, cei doi descoperind cât de bine se completează.

„În primul și primul rând că îl vezi pe partenerul tău în niște situații în care în mod normal nu l-ai vedea. Îl vezi cum manipulează pe alții, îl vezi cum cerșește, îl vezi cum se face se râs și te faci și tu cu el pentru că sunteți în aceeași echipă și trebuie să faci același lucru.

Toate lucrurile astea, din punctul meu de vedere, sunt niște arme, dacă le putem numi așa, pe care apoi cuplul le poate folosi să fie la potențial maxim, să le meargă mai bine, să fie mai de succes, să fie mai puternici ca și echipă împreună. Și la noi fix asta s-a întâmplat. Ne-a făcut să fim și mai puternici împreună”, a mărturisit tânărul.

