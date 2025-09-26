Emil Rengle a avut un frate care a murit! Dezvăluirea pe care concurentul Asia Express nu a mai făcut-o până acum

Emil Rengle a făcut o dezvăluire emoționantă în ediția Asia Express difuzată pe 24 septembrie 2025.

Asia Express nu este doar o competiție despre rezistență fizică, ci și un test psihologic și emoțional, care îi scoate pe concurenți din zona de confort. În ediția Asia Express difuzată pe 24 septembrie 2025, echipele care au intrat în cursa pentru ultima șansă au primit o misiune care avea să le marcheze viața.

Perechile au fost nevoite să parcurgă o probă într-un cimitir, loc în care, spre surprinderea lor, trăiesc aproximativ 8.000 de familii. Pentru Emil Rengle, dezvăluirile concurenților care au trecut prin această probă au avut o încărcătură aparte, trezind amintiri dureroase legate de propria familie și de fratele său decedat.

Emil Rengle a făcut o dezvăluire neașteptată la Asia Express

La careu, concurenții care au intrat la cursa pentru ultima șansă au povestit întreagă experiență din cimitir, care i-a îngrozit pe majoritatea dintre ei. Marcat de mărturisirile echipelor, legate de condițiile în care trăiesc cele 8.000 de familii în Cimitirul de Nord din Manila, Emil Rengle a făcut o dezvăluire fără precedent.

Concurentul a mărturisit că a avut un frate care a murit. Emil Rengle recunoaște că este un subiect sensibil pentru el și sunt rare momentele când își aduce aminte.

„Pentru mine a fost dureros să aud, pentru că am avut un frate care a murit și, pur și simplu, m-am gândit la el. Sunt rare momentele în care mă conectez la energia lui și, pur și simplu, m-am conectat la mama și la fratele meu care nu mai e și am acceptat”, a mărturisit Emil Rengle în ediția Asia Express, difuzată pe 24 septembrie 2025.

Emil Rengle s-a născut într-o familie modestă, în Oradea. Concurentul de la Asia Express are o soră mai mică, pe nume Dalma, cu care are o relație strânsă și cu care s-a afișat în mediul online, potrivit Spynews.

Ce meserie ar fi avut Emil Rengle dacă nu se făcea dansator

Deși a cochetat cu dansul de la o vârstă fragedă, mama sa fiind cea care l-a dus pentru prima dată într-o sală de dans, Emil Rengle a mărturisit că și-ar fi dorit să devină preot. Concurentul de la Asia Express a dezvăluit că mereu a fost fascinat de latura spirituală.

„Da, dacă nu aș fi fost dansator, aș fi devenit preot. Știu că sună ciudat, dar este o altă latură a mea, este o altă latură a mea asta foarte spirituală și mereu am fost fascinat. Încă de mic, m-au introdus părinții în tot ce înseamnă credință și cred că dacă nu aș fi avut latura asta artistică dezvoltată, aș fi mers în zona aceea”, a declarat Emil Rengle, la Antena Stars, citat de Spynews.