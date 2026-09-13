Nick Rădoi rupe tăcerea după moartea Mădălinei Apostol. Dezvăluirile făcute despre ultimele luni: „Am reușit să o salvăm”

Nick Rădoi a făcut primele declarații ample după moartea Mădălinei Apostol. După ce inițial a publicat pe Facebook doar un mesaj scurt, „I love you”, însoțit de mai multe inimioare, omul de afaceri și-a editat postarea și a decis să vorbească despre drama prin care, susține el, trecea partenera sa.

Nick Rădoi face dezvăluiri despre starea Mădălinei Apostol, despre tratamentul psihiatric pe care aceasta l-ar fi urmat în România și afirmă că în trecut ar mai fi existat tentative de a-și lua viața, momente în care apropiații au reușit să intervină.

Nick Rădoi, primele declarații ample după moartea Mădălinei Apostol

Omul de afaceri mărturisește că nu și-a dorit inițial să ofere explicații publice. Numărul mare de întrebări apărute după vestea morții Mădălinei Apostol l-ar fi determinat însă să facă mai multe precizări: „Ceea ce s-a întâmplat este o durere imensă și o tragedie greu de exprimat în cuvinte”, și-a început Nick Rădoi mesajul.

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Acesta spune că a avut o relație apropiată atât cu Mădălina, cât și cu familia și copiii ei. Potrivit lui, apropiații ar fi încercat să o ajute în momentele dificile prin care trecea.

Nick Rădoi susține că el, familia Mădălinei și tatăl fetiței acesteia au făcut tot ce au putut pentru a o ajuta să lupte cu boala și să depășească momentele de criză. Apoi, omul de afaceri face una dintre cele mai puternice dezvăluiri din mesaj: „În timpul tentativelor anterioare de a-și lua viața, am reușit să intervenim și să o salvăm”, a transmis Nick Rădoi. Potrivit spuselor sale, starea psihică a Mădălinei Apostol s-ar fi agravat ulterior, în ciuda sprijinului primit din partea oamenilor apropiați.

Nick Rădoi spune că Mădălina Apostol fusese adusă în România pentru tratament psihiatric

În mesajul publicat pe Facebook, Nick Rădoi oferă detalii și despre ultimele luni din viața Mădălinei Apostol. Acesta afirmă că, în urmă cu câteva luni, Mădălina fusese adusă în România pentru a urma tratament psihiatric specializat. Motivul alegerii României ar fi fost, potrivit lui Nick Rădoi, posibilitatea ca aceasta să comunice cu medicii în limba maternă și să își poată exprima gândurile fără bariera unei limbi străine: „Am considerat că era foarte important ca ea să poată comunica cu medicii și să-și exprime gândurile în propria limbă, nu într-o limbă străină”, a explicat acesta. Nick Rădoi susține că Mădălina urma tratamentul prescris și că, pentru o perioadă, apropiații au avut motive să creadă că starea ei se îmbunătățește: „Urma tratamentul, iar pentru o perioadă lucrurile păreau să evolueze spre bine”, a mai transmis omul de afaceri.

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Ulterior, spune acesta, Mădălina ar fi trecut printr-o nouă criză severă. Nick Rădoi afirmă și că, după episoadele anterioare, atunci când își revenea, Mădălina le spunea apropiaților că îi părea rău și că regreta profund ceea ce încercase să facă. Declarațiile lui Nick Rădoi vin după ce Monica Gabor, una dintre prietenele apropiate ale Mădălinei Apostol, a transmis la rândul ei că aceasta s-ar fi confruntat de ani de zile cu depresia, o luptă despre care, susține Monica, puțini oameni ar fi știut.

Apelul făcut de Nick Rădoi după moartea Mădălinei Apostol

În partea finală a mesajului, Nick Rădoi vorbește despre Mădălina Apostol ca despre „o persoană extraordinară” și „o mamă iubitoare”. El subliniază că, în ciuda problemelor prin care trecea, aceasta a fost iubită și sprijinită de cei apropiați: A fost iubită, încurajată, sprijinită și susținută până în ultima clipă”, a transmis Nick Rădoi.

Omul de afaceri spune că nimeni dintre apropiați nu a abandonat-o și că familia și cei dragi au continuat să lupte alături de ea.

În final, Nick Rădoi le cere oamenilor discreție și compasiune, în special pentru copiii și familia Mădălinei Apostol: „Este o tragedie de nedescris pentru toți cei care o iubim și o vom iubi mereu”, a mai scris el.

Nick Rădoi își încheie mesajul cerând publicului să evite judecățile în lipsa tuturor informațiilor despre ceea ce s-a întâmplat și le transmite celor care îl urmăresc: „Dumnezeu să fie cu voi”.

Mădălina Apostol a murit la vârsta de 40 de ani. În ultimele ore, mai multe persoane apropiate acesteia au publicat mesaje de adio și au vorbit despre problemele cu care aceasta s-ar fi confruntat în ultima perioadă.