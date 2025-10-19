Fiica adoptivă a Crinei Matei a împlinit 3 ani! Cum arată astăzi micuța Charlotte: „E o minune”

Au trecut trei ani de când viața Crinei Matei s-a schimbat radical. Actrița a devenit mamă prin adopție, alegând să trăiască această bucurie departe de lumina reflectoarelor. Recent, fiica ei, Charlotte, a împlinit 3 ani.

Deși este o persoană discretă, Crina Matei nu poate rezista tentației de a le arăta fanilor din când în când câteva imagini cu fetița care i-a adus atâta fericire.

Micuța, cu părul blond, obrajii rotunzi și ochii ca de păpușă, pare desprinsă dintr-o poveste. Nu e de mirare că artista a renunțat la ideea de a o ține complet departe de ochii publicului și a început să posteze tot mai des imagini cu ea.

Recent, Crina Matei s-a fotografiat alături de „bucuria” ei, cum o alintă pe Charlotte, dar și alături de două dintre cele 11 nașe ale fetiței.

„Puiul meu, inimioara mea minunată și scumpă, înconjurată de toată iubirea lumii, împlinește azi 3 anișori! La mulți ani, bulgăraș de lumină!”, a scris actrița pe rețelele de socializare, alături de câteva fotografii recente cu Charlotte.

Vedeta a devenit mamă la 51 de ani

Într-o apariție televizată, Crina a vorbit cu emoție despre cât de mult s-a schimbat viața ei de când o are pe Charlotte.

„E o minune, un dar de la Dumnezeu, care m-a făcut conștientă de faptul că trebuie să ne concentrăm pe lucrurile bune şi luminoase din viața noastră. Iar Charlotte este o ghidușie de copil! Noi o strigăm în mai multe feluri: Bubu, Rostogol. Ea aleargă mult. Speedy Gonzales este un obosit pe lângă ea”, a spus Crina Matei zâmbind.

În 2022, Crina Matei a vorbit pentru prima dată despre adopție și a explicat de ce a ales să păstreze totul pentru ea.

„Este un subiect pe care am hotărât să îl țin, cel puțin pentru acest moment, cât mai aproape de sufletul meu, pentru că este foarte mică.

Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au felicitat, dar și celor care au înțeles că tot ceea ce ține, până la urmă, de rezerva asta de intimitate a unui om trebuie să rămână acolo. Nu vreau să privez pe nimeni și nu vreau să se simtă nimeni lezat de faptul că nu vorbesc foarte mult despre lucrul ăsta”, mărturisea blondina, conform protv.ro.

Micuța Charlotte are 11 nași

Puțini știu că la botezul micuței Charlotte au fost nu mai puțin de 11 nași! Ceremonia religioasă s-a desfășurat la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, iar printre părinții spirituali s-au numărat și doi preoți.

Criticul de modă Alin Gălățescu, prezent la eveniment, a povestit ulterior cum s-a desfășurat totul: „A făcut un botez fabulos, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, cu cea mai tare gașcă de nași pe care am văzut-o vreodată: 11, dintre care 2 preoți.

Predica de după a ținut-o chiar unul dintre preoții-nași. Era o armată de nași! Nora lui Măgureanu, Alina, a fost nașa principală. Și-a luat rolul în serios și arăta extrem de spectaculos! Cris Simon a fost cea mai spontană nașă, îmbrăcată într-o rochie-ie românească, superbă”.