Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Fiica adoptivă a Crinei Matei a împlinit 3 ani! Cum arată astăzi micuța Charlotte: „E o minune”

Fiica adoptivă a Crinei Matei a împlinit 3 ani! Cum arată astăzi micuța Charlotte: „E o minune”

Au trecut trei ani de când viața Crinei Matei s-a schimbat radical. Actrița a devenit mamă prin adopție, alegând să trăiască această bucurie departe de lumina reflectoarelor. Recent, fiica ei, Charlotte, a împlinit 3 ani.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 19 Octombrie 2025, 12:00 | Actualizat Joi, 16 Octombrie 2025, 13:27
Adopția din 2022 i-a oferit Crinei Matei cel mai frumos dar al vieții

Deși este o persoană discretă, Crina Matei nu poate rezista tentației de a le arăta fanilor din când în când câteva imagini cu fetița care i-a adus atâta fericire.

Fiica adoptivă a Crinei Matei a împlinit 3 ani

Micuța, cu părul blond, obrajii rotunzi și ochii ca de păpușă, pare desprinsă dintr-o poveste. Nu e de mirare că artista a renunțat la ideea de a o ține complet departe de ochii publicului și a început să posteze tot mai des imagini cu ea.

Recent, Crina Matei s-a fotografiat alături de „bucuria” ei, cum o alintă pe Charlotte, dar și alături de două dintre cele 11 nașe ale fetiței.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Puiul meu, inimioara mea minunată și scumpă, înconjurată de toată iubirea lumii, împlinește azi 3 anișori! La mulți ani, bulgăraș de lumină!”, a scris actrița pe rețelele de socializare, alături de câteva fotografii recente cu Charlotte.

Citește și: Mesajul emoționant pe care Liviu Vârciu i l-a transmis fiicei sale de ziua ei de naștere. Anastasia a împlinit 8 ani

Vedeta a devenit mamă la 51 de ani

Adopția din 2022 i-a oferit Crinei Matei cel mai frumos dar al vieții. La 51 de ani, artista a devenit mamă și și-a împlinit un vis pe care îl avea de mult timp.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Într-o apariție televizată, Crina a vorbit cu emoție despre cât de mult s-a schimbat viața ei de când o are pe Charlotte.

„E o minune, un dar de la Dumnezeu, care m-a făcut conștientă de faptul că trebuie să ne concentrăm pe lucrurile bune şi luminoase din viața noastră. Iar Charlotte este o ghidușie de copil! Noi o strigăm în mai multe feluri: Bubu, Rostogol. Ea aleargă mult. Speedy Gonzales este un obosit pe lângă ea”, a spus Crina Matei zâmbind.

În 2022, Crina Matei a vorbit pentru prima dată despre adopție și a explicat de ce a ales să păstreze totul pentru ea.

„Este un subiect pe care am hotărât să îl țin, cel puțin pentru acest moment, cât mai aproape de sufletul meu, pentru că este foarte mică.

Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au felicitat, dar și celor care au înțeles că tot ceea ce ține, până la urmă, de rezerva asta de intimitate a unui om trebuie să rămână acolo. Nu vreau să privez pe nimeni și nu vreau să se simtă nimeni lezat de faptul că nu vorbesc foarte mult despre lucrul ăsta”, mărturisea blondina, conform protv.ro.

Micuța Charlotte are 11 nași

Puțini știu că la botezul micuței Charlotte au fost nu mai puțin de 11 nași! Ceremonia religioasă s-a desfășurat la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, iar printre părinții spirituali s-au numărat și doi preoți.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Criticul de modă Alin Gălățescu, prezent la eveniment, a povestit ulterior cum s-a desfășurat totul: „A făcut un botez fabulos, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, cu cea mai tare gașcă de nași pe care am văzut-o vreodată: 11, dintre care 2 preoți.

Predica de după a ținut-o chiar unul dintre preoții-nași. Era o armată de nași! Nora lui Măgureanu, Alina, a fost nașa principală. Și-a luat rolul în serios și arăta extrem de spectaculos! Cris Simon a fost cea mai spontană nașă, îmbrăcată într-o rochie-ie românească, superbă”.

Eminem va deveni bunic la 52 de ani! Fiica lui , Alaina Marie Scott, e însărcinată: „Port în mine o inimă mică”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gestul lui Ion Ţiriac pentru familiile afectate de explozia teribilă din Rahova Gestul lui Ion Ţiriac pentru familiile afectate de explozia teribilă din Rahova
Observatornews.ro "Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă "Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei” Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cum arată și cu ce se ocupă acum Luminița, soția lui Gică Popescu. Puțini știu că este cumnata lui Gică Hagi
Cum arată și cu ce se ocupă acum Luminița, soția lui Gică Popescu. Puțini știu că este cumnata lui Gică Hagi
Luna Nouă în Balanță din octombrie 2025. Cum se schimbă destinul zodiilor
Luna Nouă în Balanță din octombrie 2025. Cum se schimbă destinul zodiilor Catine.ro
Cu ce bărbați celebri s-a iubit Alina Pușcău de la Asia Express 2025. Patru nume mari de la Hollywood: „Mă visam la altar”
Cu ce bărbați celebri s-a iubit Alina Pușcău de la Asia Express 2025. Patru nume mari de la Hollywood: „Mă...
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
O polițistă a fost admisă în Ministerul de Interne după 13 încercări. Gestul pe care l-a făcut în scara blocului: „Când îmi aduc aminte, îmi vine să plâng”
O polițistă a fost admisă în Ministerul de Interne după 13 încercări. Gestul pe care l-a făcut în scara... Libertatea.ro
Rezerviștii chemați la mobilizare, dotați cu bocanci de unică folosință. "Dacă ne mai cheamă o dată, nu e de bine"
Rezerviștii chemați la mobilizare, dotați cu bocanci de unică folosință. "Dacă ne mai cheamă o dată, nu... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…” Elle
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest rol: 
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest... Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Quiche cu spanac și dovleac, gratinat cu cașcaval afumat
Quiche cu spanac și dovleac, gratinat cu cașcaval afumat HelloTaste.ro
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au... Antena3.ro
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare useit
Horoscopul zilei de 19 octombrie 2025. Racii se tem de consecințe. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 19 octombrie 2025. Racii se tem de consecințe. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Factura la electricitate a Casei Poporului, cât pentru 4.200 de locuințe obișnuite
Factura la electricitate a Casei Poporului, cât pentru 4.200 de locuințe obișnuite Jurnalul
Apel umanitar după explozia din Rahova. DGASMB cere sprijin pentru familiile rămase fără locuință
Apel umanitar după explozia din Rahova. DGASMB cere sprijin pentru familiile rămase fără locuință Kudika
Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Blocul va trebui demolat, nu mai poate fi reabilitat”. Doi răniți, transferați în străinătate
Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Blocul va trebui demolat, nu mai poate fi reabilitat”. Doi răniți,... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni 
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni  Observator
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece MediCOOL
Lămâile vor rezista mai mult dacă urmezi acest sfat. Vor fi proaspete până la o săptămână
Lămâile vor rezista mai mult dacă urmezi acest sfat. Vor fi proaspete până la o săptămână HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Se schimbă modul în care este stabilită valabilitatea permiselor de conducere în România. Șoferii vor depinde de medic, dacă legea va fi adoptată
Se schimbă modul în care este stabilită valabilitatea permiselor de conducere în România. Șoferii vor depinde... Gandul
Triplă tragedie în familia gravidei moarte în explozia din Rahova! Ce s-a întâmplat cu fratele ei
Triplă tragedie în familia gravidei moarte în explozia din Rahova! Ce s-a întâmplat cu fratele ei CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy Wonka face angajări”
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy... ZUTV
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit UseIT
Pulpă de rață cu pere caramelizate și fructe confiate
Pulpă de rață cu pere caramelizate și fructe confiate Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x