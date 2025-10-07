Antena Căutare
Mesajul emoționant pe care Liviu Vârciu i l-a transmis fiicei sale de ziua ei de naștere. Anastasia a împlinit 8 ani

Liviu Vârciu, celebrul actor și prezentator TV, a sărbătorit de curând ziua de naștere a fiicei sale, Anastasia.

Publicat: Marti, 07 Octombrie 2025, 13:17
Liviu Vârciu și Anda Călin mai au un băiețel mai mic, pe nume Matei. | Instagram

Anastasia, fiica cea mică a lui Liviu Vârciu și a Andei Adam, a împlinit de curând frumoasa vârstă de 8 ani, iar tatăl ei i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Liviu Vârciu, mesaj emoționant pentru fiica lui, Anastasia

Liviu Vârciu și soția lui, Anda, au sărbătorit de curând cea de-a 8-a aniversare a fiicei lor, Anastasia. Cei doi s-au bucurat din plin de această zi specială pe care au petrecut-o alături de micuța lor.

Liviu Vârciu nu are doar o carieră de succes, dar se poate considera și un bărbat norocos pe plan personal. Actorul și-a construit o familie frumoasă alături de Anda, femeia care i-a furat inima și cu care a construit o relație solidă.

Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mulți ani, iar bucuria lor le-a fost amplificată odată cu venirea pe lume a Anastasiei, fetița lor care le-a întregit tabloul de familie.

Săptămâna trecută, Liviu Vârciu i-a transmis un mesaj emoționant fiicei sale, Anastasia, de ziua ei de naștere. El a postat pe rețelele de socializare un video cu mai multe fotografii cu ea, iar la descriere i-a transmis un mesaj copleșitor.

„La mulți ani, iubirea mea mică! 8 ani de când ești mândria mea, dragostea mea și cel mai dulce generator de prostioare pe care l-a văzut lumea vreodată! CEL MAI FRUMOS CADOU PE CARE MI L-A DAT VIAȚA”, a fost mesajul prezentatorului TV pentru Anastasia.

Postarea a strâns peste 6000 aprecieri, iar în secțiunea de comentarii fanii i-au transmis cele mai călduroase urări.

Anda Călin, mama Anastasiei, a postat pe Insta Story mai multe imagini de la petrecerea pe care au organizat-o pentru fiica lor. Anastasia s-a bucurat de o petrecere alături de prietenele ei la un loc de joacă și un tort roz decorat cu personaje din desene animate.

Liviu Vârciu și Anda Călin mai au un băiețel mai mic, pe nume Matei, care este mezinul familiei. Se pare că familia actorului și-a încheiat vara foarte frumos, cu ziua de naștere a Anastasiei, după ce s-au bucurat de vacanțe și relaxare.

Vara aceasta, el și Anda Călin au fost plecați în vacanță în Cipru. Artistul și Anda Călin sunt împreună de aproximativ 8 ani, iar din rodul iubirii lor s-au născut două minuni: o fetiță și un băiat. Deși au întâmpinat și momente de cumpănă în relația lor, aceștia nu au renunțat niciodată unul la celălalt.

În urmă cu un an, prezentatorul TV și partenera sa au făcut marele pas. Aceștia s-au căsătorit, iar evenimentul a fost discret. Cei doi și-au dorit o nuntă fără presă pentru a se bucura din plin de momentele unice.

După căsătorie, aceștia au plecat în Grecia unde au profitat din plin de timpul petrecut împreună. Liviu Vârciu și Anda Călin au păstrat tradiția și anul acest, mergând în Cipru fără cei doi micuți.

