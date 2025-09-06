Fiica cea mică a lui Emil Boc, cerută în căsătorie la malul mării. Cum arată, cine este viitorul soț și ce inel a primit

Antena Căutare
Patricia, fiica cea mică a lui Emil Boc, a fost cerută în căsătorie la malul mării de un fost coleg de facultate.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 06 Septembrie 2025, 16:45 | Actualizat Joi, 04 Septembrie 2025, 15:21
Primarul Clujului se bucură de un moment special în familie

Emil Boc este mândru de cele două fiice ale sale, Cezara și Patricia. Află cu ce se ocupă mezina primarului din Cluj și cine este viitorul ei soț.

Chiar dacă au urmat facultăți diferite, amândouă și-au construit cariere de succes. Totodată, fiicele primarului din Cluj preferă să își păstreze viața personală departe de ochii publicului.

Primarul Clujului, Emil Boc, se bucură de un moment special în familie. Fiica sa cea mică, Patricia, a fost cerută în căsătorie de partenerul ei, medicul rezident Rareș Bruslea. Cererea a avut loc pe litoral, într-un cadru romantic.

Cei doi se află într-o vacanță la mare, iar tânărul medic a profitat de ocazie pentru a-i face surpriza. Emoționată, Patricia a spus „da”, marcând un pas important în relația lor.

Potrivit cluj24.ro, cei doi s-au cunoscut în anii de studenție la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, unde au urmat împreună Facultatea de Medicină Dentară. Rareș Bruslea a absolvit în toamna lui 2024 și s-a orientat către chirurgia dento-alveolară, specialitate în care vrea să își clădească o carieră.

Patricia Boc, șefă de promoție în facultate

Patricia Boc, fiica cea mică a primarului din Cluj, și-a început cariera după terminarea facultății. Ea este medic rezident la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, specializându-se în ortodonție și ortopedie dento-facială.

Patricia, absolventă a Facultății de Medicină Dentară din cadrul UMF Cluj-Napoca, a terminat studiile ca șefă de promoție, având cea mai mare medie din generația 2024 la programul în limba română. Mama sa, Oana Boc, a anunțat cu mândrie vestea pe Facebook, scriind: „Vis împlinit”.

Vara trecută, la finalul facultății, Patricia Boc și-a împărtășit emoțiile și gândurile despre un moment important din viața ei – absolvirea. Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, ea a vorbit despre efortul depus de-a lungul anilor de studiu, despre responsabilitatea profesiei de medic și despre dorința de a-i ajuta pe cei din jur.

„Se apropie ziua care acum șase ani părea atât de îndepărtată și aproape intangibilă, dar pentru care cu toții am muncit atât de mult, ziua absolvirii.

Lăsăm în urmă viața de student și ni se deschide în față un nou început: viața de medic, pe care acum o privim cu incertitudinea unui vis așteptat, care nu are încă un contur precis. Cu toate acestea, sunt sigură că fiecare dintre noi o va trata cu entuziasm, multă responsabilitate și profesionalism. Să ne lăsăm ghidați în permanență de dorința comună care ne-a adus pe toți la această facultate: dorința de a-i ajuta pe cei din jur.

Pe lângă toate cunoștințele învățate de la profesorii excepționali care ne-au ghidat, să nu uităm de latura umană pe care au cultivat-o în noi zi de zi. Am învățat să fim empatici față de pacienți și am înțeles că scopul nostru este să le redăm zâmbetul.

Drumul cunoașterii nu se încheie aici, ci avem responsabilitatea să fim mereu în concordanță cu dinamismul schimbărilor din domeniul nostru, pentru a deveni tot mai buni pentru pacienții noștri. Mult succes în viață și în profesia de medic!”, a transmis ea pe rețelele sociale.

