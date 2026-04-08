Fiica Ioanei Ginghină pleacă de acasă. Unde se va muta Ruxandra: „Ne certam foarte mult”

Fiica Ioanei Ginghină, Ruxandra, pleacă de acasă la 18 ani pentru a studia în alt oraș. Actrița a vorbit despre decizia fiicei și relația lor.

Fiica Ioanei Ginghină pleacă de acasă. Ruxandra a luat decizia de a se muta mai departe de mama sa.

Tânăra împlinește anul acesta 18 ani și pare pregătită pentru una dintre cele mai importante decizii din viața sa. Tânăra va părăsi Capitala pentru a studia în alt oraș. Ioana Ginghină a fost cea care a dezvăluit vestea neașteptată.

Fiica Ioanei Ginghină pleacă de acasă

Aceasta a spus că fiica sa are planuri mari pentru facultate, iar unul dintre acestea este să se mute.

Conform dezvăluirilor făcute de aceasta, Ruxandra are mai multe opțiuni pe lista sa, iar una dintre ele este Clujul. Actrița a declarat că a fost mândră de fiica sa. De altfel, aceasta spune că a încurajat-o să plece pentru a învăța să se descurce singură.

„Face 18 ani anul acesta. Are de gând să plece la facultate și să părăsească Bucureștiul. Clujul ar fi o opțiune. Eu am susținut-o să plece, pentru că ea voia să dea admiterea și la București. Eu i-am spus așa: Dacă vei fi în București, chiar dacă vei sta în altă casă, vei veni la mine să mănânci sau să îți dau niște bani. Când vei fi acolo, în Cluj, nu vei mai putea să vii la mama la o ciorbă caldă. Atunci va trebui să te gospodărești singură, iar astfel vei simți viața de student, dacă vrei să o simți.

Așa, cu mama la o stație de autobuz distanță, nu poți spune că te-ai mutat de acasă, că vii cu hainele murdare… Este tot un confort pe care ți-l oferă părinții. Și ea a spus: Da. Este dispusă să plece așa. Eu așa am făcut, a fost o creștere extraordinară să plec de acasă. Eu nu știam să fac aproape nimic, iar acum sunt obsedată de curățenie, cumva m-am ordonat foarte bine singură după ce am plecat de acasă”, a declarat vedeta pentru SpyNews.

Ce relație are Ioana Ginghină cu fiica sa

Ioana a fost transparentă cu privire la planurile fiicei sale. De altfel, aceasta a mărturisit că evoluția cea mai mare a avut-o chiar în perioada în care a învățat să se descurce singură. Este unul dintre motivele pentru care a ales să-și sprijine fiica să facă același lucru, pentru a învăța cum să se gospodărească și să se descurce fără ajutorul părinților.

În ceea ce privește „problemele” dintre cele două, Ioana spune că este mândră de fiica sa. Ruxandra „nu-i face probleme” la cei 18 ani și au o relație mamă-fiică extraordinară.

„Au fost perioade grele, în adolescență, prin clasa a opta și a noua, când ne certam foarte mult. Dar acum este copilul acela… fata perfectă. Nu vrea la festivaluri, nu am genul acesta de probleme. Este artistă, se uită la filme, are altfel de preocupări. Ce îmi place foarte mult este că are foarte multă grijă de mine. Să ne înțelegem, mă mai sună și să îmi ceară bani”, a mai spus actrița pentru publicația menționată anterior.