Legătura neștiută dintre regretata actriță Claudia Cardinale și marele actor român Florin Piersic. Ce s-a aflat

Actrița Claudia Cardinale s-a stins din viață ieri, la vârsta de 87 ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Septembrie 2025, 12:29 | Actualizat Joi, 25 Septembrie 2025, 13:24
Marele actor român a cunoscut-o pe actrița Claudia Cardinale și chiar au avut o legătură specială în 2009. | Profimedia & Hepta

Un mare actor român a avut șansa de a o întâlni pe celebra actriță Claudia Cardinale, iar între ei s-a stabilit o legătură specială.

Legătura neștiută dintre Claudia Cardinale și marele actor român

În 2009 se pare că cei doi mari actori au avut parte de un moment unic, când au fost invitații de onoare la Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF). Florin Piersic și Claudia Cardinale, una dintre cele mai mari actrițe europene din generația ei, au primit premii pentru întreaga lor carieră.

Atunci când au urcat pe scenă pentru a-și revendica premiile, Florin Piersic a sărutat-o pe frumoasa actriță în văzul tuturor.

Îmbrăcată într-o ținută superbă de gală, în urmă cu 16 ani, Claudia Cardinale a strălucit pe scena de la TIFF, iar Florin Piersic nu avea cum să nu observe acest lucru.

Actrița a urcat pe scenă și regizorul Tudor Giurgiu a fost cel care i-a înmânat premiul pentru întreaga ei carieră.

După ce a primit distincția cu mare onoare și bucurie, actrița i-a oferit la rândul ei premiul pentru întreaga lui carieră actorului Florin Piersic. Actorul român, vizibil emoționat, a sărutat-o zgomotos pe obraz, în stilul său caracteristic, și i-a mulțumit legendarei actrițe.

Publicul s-a bucurat să vadă acest duo pe scena de la TIFF, apreciându-i pe celebrii actori pentru talentul și munca depusă de ei în toți anii carierelor lor în teatru și film.

„Recunosc, mi-a scăpat”, a glumit Florin Piersic, făcând referire la Claudia Cardinale, pe care a sărutat-o, potrivit Viva.

Se pare că actorul o aprecia și o stima de mai mult timp pe frumoasa actriță, având o simpatie pentru ea.

Claudia Cardinale s-a stins din viață la vârsta de 87 ani, fiind înconjurată de copiii săi în ultimele momente din viață. Ea a avut o carieră înfloritoare, a inspirat mai mulți regizori italieni de mare valoare și a jucat roluri mari în lumea cinematografiei.

Cardinale nu s-a remarcat doar prin talentul său unic și lupta de a-și îmbunătăți mereu condiția și cariera, ci și pentru povestea ei de viață.

Moartea ei subită a fost anunțată chiar de agentul ei. „Ne lasă moștenire imaginea unei femei libere și inspirate, atât în viața personală, cât și în cea profesională”, a transmis Laurent Savry, agentul actriței.

De-a lungul carierei sale, ea a jucat în peste 150 filme și a primit numeroase premii valoroase pentru talentul ei actoricesc. Actrița a lăsat un gol imens în inimile fanilor ei care au îndrăgit-o, iar vestea decesului ei i-a întristat pe apropiați.

