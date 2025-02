Florin Salam a ajuns din nou la poliție! Pentru ce a fost acuzat și cum comentează situația | VIDEO

Primele declarații ale lui Florin Salam după ce a ieșit de la poliție. Ce acuzații i-au fost aduse și cum se apară: „Mergeam cu omul acesta și într-un grajd, nu mai conta...”

Florin Salam se confruntă din nou cu probleme din punct de vedere legal. Cântărețul de manele a fost nevoit să se prezinte din nou la poliție după ce i-au fost aduse noi acuzații.

Iată ce s-a întâmplat și cum a comentat artistul situația în care se află!

Florin Salam a ajuns din nou la poliție! Pentru ce a fost acuzat de data aceasta

Florin Salam s-a întors de curând în țară după ce a fost internat timp de 3 săptămâni într-o clinică din Serbia, și deși toate lucrurile păreau că merg spre bine, se pare că acum au intervenit problemele cu legea.

„A venit o foaie acasă și trebuie să văd despre ce e vorba aici! Am toate treburile rezolvate. Și, ce credeți? Până în 2027 am concerte, spectacole, nunți. Acum trebuie să aflăm. Toate treburile sunt rezolvate. Dacă mai sunt vreo două, trei, pentru că oamenii au fost plecați și nu am putut să rezolvăm cu ei, se rezolvă că stau bine! (...) Eu sunt șeful României, nu vă supărați!”, a declarat Florin Salam înainte să intre în secția de poliție.

După aproximativ o oră de audieri, manelistul a revenit în fața reporterilor și a oferit noi informații. Se pare că manelistul ar fi fost acuzat din nou de înșelăciune după ce ar fi luat un avans în valoarea de 13 000 de euro pentru o nuntă la care nu ar mai fi participat în urmă cu 4 sau 5 ani.

„Era o petrecere în Bruxelles cândva. (...) Nu s-a mai ajuns la un consens din cauza neînțelegerilor dintre acei oameni. Să nu iasă o zarvă mai mare, s-a anulat acel concert. Eu luasem pentru că am crezut că se poate ajunge acolo. Dar, între timp, dacă ei s-au certat cu rivalii lor, care să facă primi, care să vină primul. (...) Așteptam să pună un alt concert și să își rezolve problemele”, a mai spus manelistul.

„Îmi cer banii înapoi pentru că nu s-au hotărât să mai facă un alt concert fără să mai fie probleme și eu să merg să cânt liniștit. Oriunde ar fi. Mergeam cu omul acesta și într-un grajd, nu mai conta, important e să mă duc să cânt liniștit. Nu vreau ca tu care ești dușman cu el, când eu vin la el tu să vii să te împuști cu el pe acolo. Mai gândiți-vă și la noi! Eu nu mai vreau probleme, eu vreau să mă duc să cânt liniștit.” a continuat.

„Răutatea asta trebuie să dispară, și dacă au fost 2-3 probleme. Se pot rezolva! Atâta zarvă de zici că am omorât pe cineva (...) Până la urmă sunt un simplu cântăreț și eu și nu mă simt bine să mi se aducă atât de multe, că n-am omorât pe nimeni, n-am fraudat eu țara. Stați liniștiți și bucurați-vă că mă vedeți bine.”

