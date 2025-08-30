Gabi Bădălău își scoate la vânzare bolizii pentru achitarea facturilor. Afaceristul, dat în judecată că nu și-a plătit curentul

Gabi Bădălău își vinde două dintre cele mai scumpe mașini din garaj.

Mașinile lui Gabi au o valoare de peste 800.000 de euro

Afaceristul este cunoscut pentru pasiunea sa pentru mașini de lux, însă de data aceasta a luat o decizie surprinzătoare.

Gabi Bădălău își scoate la vânzare bolizii de lux

Două dintre cele mai valoroase autoturisme din garajul său au fost scoase la vânzare. Împreună, acestea au o valoare de peste 800.000 de euro.

Garajul lui Bădălău a găzduit mereu mașini rare, căutate de colecționarii cu bani grei. De această dată, în prim-plan sunt un Lamborghini Urus și un Rolls-Royce Cullinan – două SUV-uri de lux care se fac remarcate numaidecât.

Lamborghini-ul, personalizat și echipat cu toate opțiunile de top, este estimat la aproximativ 300.000 de euro, iar Rolls-Royce-ul, simbol al eleganței britanice, depășește 500.000 de euro.

Decizia de a scoate bijuteriile pe patru roți la vânzare apare într-un context interesant pentru afacerist. Numele său a fost recent asociat cu un proces privind neplata unor facturi de utilități.

Deși suma respectivă e infimă față de valoarea bolizilor din garajul său, situația a atras atenția și a stârnit numeroase reacții. În acest context, renunțarea la două dintre cele mai scumpe automobile din colecție pare o mișcare calculată, menită să-i aducă rapid lichidități consistente.

Afaceristul a dispărut complet din online

Surprinzător este și faptul că anunțurile de vânzare nu au fost postate pe conturile personale ale lui Gabi Bădălău. Mai mult, afaceristul a dispărut complet din online: pagina lui de Instagram, unde împărtășea poze cu familia, afacerile, călătoriile și antrenamentele la sală, a fost ștearsă.

Dispariția lui din social media nu a trecut neobservată, dat fiind că era extrem de activ și avea mii de urmăritori.

Odată cu absența lui din mediul virtual, Bianca Drăgușanu a fost cea care s-a ocupat de promovarea mașinilor, publicând fotografii cu cele două SUV-uri de lux, notează Cancan.ro.

Mașinile de lux continuă să fie la mare căutare, iar modelele scoase la vânzare de Bădălău se numără printre favoritele pasionaților.

Lamborghini Urus nu e doar o demonstrație de forță pe șosea, ci și o mașină care oferă confortul unui SUV de top.

Rolls-Royce Cullinan, în schimb, este sinonim cu eleganța absolută – un automobil ales de celebrități și oameni cu influență, datorită finisajelor impecabile, materialelor exclusiviste și statutului pe care îl garantează.

Gabi Bădălău și-a dat în judecată copiii

Scandalul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu, părinții a doi băieți, pare că nu se va sfârși niciodată. Iar acum se dă o nouă bătălie între cei doi foști soți!

Deși artista a obținut în instanță plata retroactivă a pensiei alimentare, Gabi Bădălău caută acum să evite această cheltuială. A mers până într-acolo încât i-a dat în judecată pe Claudia Pătrășcanu și chiar pe cei doi copii ai lor.

Potrivit Spynews, Gabi Bădălău are de achitat 124.000 de euro, sumă acumulată din noiembrie 2022. Lunar trebuia să plătească 4.000 de euro pensie alimentară – câte 2.000 pentru fiecare copil – însă nu ar fi făcut acest lucru. Claudia Pătrășcanu a câștigat procesul, iar acum are de încasat întreaga sumă pentru băieții ei.

Potrivit sursei citate, după ce instanța a hotărât să-l execute silit, Gabi Bădălău a contestat decizia și a deschis proces împotriva Claudiei Pătrășcanu și chiar a celor doi copii ai săi, încercând să evite plata celor 124.000 de euro.