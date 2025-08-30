Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Gabi Bădălău își scoate la vânzare bolizii pentru achitarea facturilor. Afaceristul, dat în judecată că nu și-a plătit curentul

Gabi Bădălău își scoate la vânzare bolizii pentru achitarea facturilor. Afaceristul, dat în judecată că nu și-a plătit curentul

Gabi Bădălău își vinde două dintre cele mai scumpe mașini din garaj.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 30 August 2025, 20:15 | Actualizat Miercuri, 27 August 2025, 17:00
Mașinile lui Gabi au o valoare de peste 800.000 de euro

Afaceristul este cunoscut pentru pasiunea sa pentru mașini de lux, însă de data aceasta a luat o decizie surprinzătoare.

Gabi Bădălău își scoate la vânzare bolizii de lux

Două dintre cele mai valoroase autoturisme din garajul său au fost scoase la vânzare. Împreună, acestea au o valoare de peste 800.000 de euro.

Garajul lui Bădălău a găzduit mereu mașini rare, căutate de colecționarii cu bani grei. De această dată, în prim-plan sunt un Lamborghini Urus și un Rolls-Royce Cullinan – două SUV-uri de lux care se fac remarcate numaidecât.

Articolul continuă după reclamă

Lamborghini-ul, personalizat și echipat cu toate opțiunile de top, este estimat la aproximativ 300.000 de euro, iar Rolls-Royce-ul, simbol al eleganței britanice, depășește 500.000 de euro.

Decizia de a scoate bijuteriile pe patru roți la vânzare apare într-un context interesant pentru afacerist. Numele său a fost recent asociat cu un proces privind neplata unor facturi de utilități.

Deși suma respectivă e infimă față de valoarea bolizilor din garajul său, situația a atras atenția și a stârnit numeroase reacții. În acest context, renunțarea la două dintre cele mai scumpe automobile din colecție pare o mișcare calculată, menită să-i aducă rapid lichidități consistente.

Afaceristul a dispărut complet din online

Surprinzător este și faptul că anunțurile de vânzare nu au fost postate pe conturile personale ale lui Gabi Bădălău. Mai mult, afaceristul a dispărut complet din online: pagina lui de Instagram, unde împărtășea poze cu familia, afacerile, călătoriile și antrenamentele la sală, a fost ștearsă.

Dispariția lui din social media nu a trecut neobservată, dat fiind că era extrem de activ și avea mii de urmăritori.

Odată cu absența lui din mediul virtual, Bianca Drăgușanu a fost cea care s-a ocupat de promovarea mașinilor, publicând fotografii cu cele două SUV-uri de lux, notează Cancan.ro.

Mașinile de lux continuă să fie la mare căutare, iar modelele scoase la vânzare de Bădălău se numără printre favoritele pasionaților.

Lamborghini Urus nu e doar o demonstrație de forță pe șosea, ci și o mașină care oferă confortul unui SUV de top.

Rolls-Royce Cullinan, în schimb, este sinonim cu eleganța absolută – un automobil ales de celebrități și oameni cu influență, datorită finisajelor impecabile, materialelor exclusiviste și statutului pe care îl garantează.

Citește și: Claudia Pătrășcanu a ajuns de urgență la spital. Artista nu mai putea să meargă. Cum se simte acum

Gabi Bădălău și-a dat în judecată copiii

Scandalul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu, părinții a doi băieți, pare că nu se va sfârși niciodată. Iar acum se dă o nouă bătălie între cei doi foști soți!

Deși artista a obținut în instanță plata retroactivă a pensiei alimentare, Gabi Bădălău caută acum să evite această cheltuială. A mers până într-acolo încât i-a dat în judecată pe Claudia Pătrășcanu și chiar pe cei doi copii ai lor.

Potrivit Spynews, Gabi Bădălău are de achitat 124.000 de euro, sumă acumulată din noiembrie 2022. Lunar trebuia să plătească 4.000 de euro pensie alimentară – câte 2.000 pentru fiecare copil – însă nu ar fi făcut acest lucru. Claudia Pătrășcanu a câștigat procesul, iar acum are de încasat întreaga sumă pentru băieții ei.

Potrivit sursei citate, după ce instanța a hotărât să-l execute silit, Gabi Bădălău a contestat decizia și a deschis proces împotriva Claudiei Pătrășcanu și chiar a celor doi copii ai săi, încercând să evite plata celor 124.000 de euro.

Imagini incendiare cu Shakira, la plajă! Cântăreața și-a etalat corpul tonifiat într-un bikini roz. Cum arată la 48 de a...
Înapoi la Homepage
AS.ro Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Observatornews.ro Lanţ de erori ale Poliţiei în cazul Otopeni: "În 30 min trebuiau să fie peste el în casă. Aştepţi până seara?" Lanţ de erori ale Poliţiei în cazul Otopeni: "În 30 min trebuiau să fie peste el în casă. Aştepţi până seara?"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 29 august 2025. Ce aduce luna septembrie din punct de vedere numerologic
Super Neatza, 29 august 2025. Ce aduce luna septembrie din punct de vedere numerologic Vineri, 29.08.2025, 11:22
Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Vineri, 29.08.2025, 15:15 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Vineri, 29.08.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
Motivul pentru care Trump a îngropat-o pe prima lui soție, Ivana Trump, pe terenul de golf, nu într-un cimitir
Motivul pentru care Trump a îngropat-o pe prima lui soție, Ivana Trump, pe terenul de golf, nu într-un cimitir
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Irina Fodor, cu părinții și soacra în vacanță la munte: „L-am lăsat pe Răzvan singurel acasă”. Cum arată mama prezentatoarei TV
Irina Fodor, cu părinții și soacra în vacanță la munte: „L-am lăsat pe Răzvan singurel acasă”. Cum...
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bolizi Lamborghini cumpărați pe o firmă românească, găsiți de ANAF cu amenzi pentru viteză în Franța. Mașinile, folosite de un pilot francez de raliuri
Bolizi Lamborghini cumpărați pe o firmă românească, găsiți de ANAF cu amenzi pentru viteză în Franța.... Libertatea.ro
România a început să investească atât de puternic în regenerabile, încât devine hub regional pe o piață de zeci de miliarde de dolari anual
România a început să investească atât de puternic în regenerabile, încât devine... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Lalele comestibile din roșii cu brânză și ceapă verde
Lalele comestibile din roșii cu brânză și ceapă verde HelloTaste.ro
Situația absurdă în care a ajuns un bărbat după o plată eșuată cu telefonul: „Acum, soția mea știe totul” 
Situația absurdă în care a ajuns un bărbat după o plată eșuată cu telefonul: „Acum, soția mea știe... Antena3.ro
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii Kudika
Când e cel mai indicat să îți măsori tensiunea arterială. Ora greșită poate da valori false
Când e cel mai indicat să îți măsori tensiunea arterială. Ora greșită poate da valori false Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
Mai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii până duminică noapte
Mai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii până duminică noapte Observator
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat” ProSport
Cele trei ZODII care vor da lovitura în luna septembrie. Planetele s-au aliniat perfect pentru acești nativi
Cele trei ZODII care vor da lovitura în luna septembrie. Planetele s-au aliniat perfect pentru acești nativi Gandul
Vine o toamnă cum n-a mai fost în România! Prognoza meteorologilor Accuweather pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025
Vine o toamnă cum n-a mai fost în România! Prognoza meteorologilor Accuweather pentru septembrie, octombrie și... CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie într-o grădină cu trandafiri
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Suc de morcovi concentrat. Rețetă sănătoasă, fără conservanți
Suc de morcovi concentrat. Rețetă sănătoasă, fără conservanți Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x