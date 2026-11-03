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Gabi Bădălău, apel disperat către Claudia Pătrășcanu. Ce a rugat-o pe mama copiilor săi: „Te implor”

Gabi Bădălău i-a transmis un nou mesaj emoționant Claudiei Pătrășcanu. Afaceristul o imploră pe mama copiilor lui să ajungă la o înțelegere în privința celor doi băieți ai lor.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Marti, 03 Noiembrie 2026, 19:23 | Actualizat Marti, 03 Noiembrie 2026, 19:24
Gabi Bădălău, apel disperat către Claudia Pătrășcanu | facebook
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După ce astăzi, 3 noiembrie, s-au întâlnit în fața judecătorilor, Gabi Bădălău a făcut un nou apel public către Claudia Pătrășcanu, într-un mesaj în care îi cere fostei partenere să lase deoparte conflictele și să găsească împreună o soluție pentru cei doi copii pe care îi au împreună.

Afaceristul susține că este îngrijorat de situația școlară a fiului cel mic, Nicolas, și își dorește ca băiatul să fie înscris la o școală din București. Totodată, acesta i-a cerut Claudiei să vină în Capitală alături de celălalt fiu al lor, Gabriel, pentru ca frații să își petreacă împreună ziua lor de nume.

Gabi Bădălău, apel disperat către Claudia Pătrășcanu. Ce a rugat-o pe mama copiilor săi

Prin intermediul unui mesaj publicat cu puțin timp în urmă pe Instagram, Gabi Bădălău îi cere Claudiei Pătrășcanu, fosta sa parteneră și mama celor doi copii ai lor, să lase deoparte conflictele și să găsească împreună o soluție pentru Nicolas și Gabriel. Una dintre principalele sale nemulțumiri este legată de situația școlară a băiatului cel mare, Nicolas, care ar urma să fie înscris la o școală din București.

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Mesajul transmis de afacerist vine după ce instanța a amânat până pe 4 decembrie judecarea cererii privind școala copilului.

„Claudia, te rog din suflet, aproape disperat, ca tată al copiilor noștri! Astăzi, instanța a amânat până pe 4 decembrie judecarea cererii privind școala lui Nicolas.

De cinci luni, Nicolas își exprimă constant dorința de a locui cu mine, inclusiv în fața DGASPC, a unui executor judecătoresc și chiar a unui judecător: vinerea trecută a spus din nou că vrea să rămână la tatăl lui și să meargă la școală în București.

De șase ori l-am dus personal la școală în Constanța și de șase ori a refuzat să intre. L-am încurajat, am încercat să îl conving, dar dorința lui a rămas aceeași.

Claudia, te rog, te implor, dă-ți acordul să îl înscriem la școală în București! Am identificat deja câteva școli private foarte bune. Vino să le vizităm, să discutăm cu profesorii și să alegem ÎMPREUNĂ cea mai bună școală pentru copilul nostru!

Nicolas are aproape 10 ani. Are dreptul la educație, la liniște și la o copilărie normală. Nu vreau să câștig eu și să pierzi tu. Vreau să câștige copilul nostru! Nu vreau să piardă anul școlar!”, a transmis Gabi Bădălău pe Instagram.

Ce rugăminte are Gabi Bădălău pentru Claudia Pătrășcanu de ziua copiilor

Pe lângă problema legată de școală, afaceristul a vorbit și despre relația dintre cei doi frați. Gabi Bădălău își dorește ca Nicolas și Gabriel să petreacă mai mult timp împreună și să se bucure de momentele importante din viața lor.

Acesta a făcut referire la ziua de 8 noiembrie, când cei doi copii își sărbătoresc onomastica. Gabi Bădălău a rugat-o pe fosta parteneră să vină cu băiatul cel mic la București, pentru ca întreaga familie să poată petrece câteva ore împreună.

„Și mai am o rugăminte. Duminică, 8 noiembrie, de Sfinții Mihail și Gavril, este ziua onomastică a copiilor noștri, Nicolas Mihail și Gabriel Alexandru.

Te rog să vii cu Gabriel la București! Hai să ieșim cu toții la un restaurant, să îi lăsăm pe frați să se joace, să râdă, să se îmbrățișeze și să fie fericiți împreună!

Claudia, eu nu vreau să te îndepărtez niciodată de copii. Vreau ca băieții noștri să crească avându-i aproape pe AMBII părinți! Putem să ne organizăm fiecare weekend, să petreacă timp și cu tine, și cu mine, dar mai ales să nu fie despărțiți unul de celălalt.

Nu îți cer să renunți la nimic. Îți cer să găsim împreună o soluție pentru copiii noștri. Nu trebuie să mai fim un cuplu ca să fim o mamă și un tată prezenți în viața copiilor noștri!”, a mai scris afaceristul.

Gabi Bădălău: „Nu vreau să îți iau copiii”

La finalul mesajului, Gabi Bădălău i-a cerut Claudiei Pătrășcanu să lase deoparte neînțelegerile și procesele. Acesta spune că își dorește ca cei doi copii să aibă parte de ambii părinți și să nu fie nevoiți să treacă prin conflictele dintre adulți.

„Te rog, Claudia, hai să lăsăm deoparte orgoliile, conflictele și procesele. Îți cer doar două lucruri: să îți dai acordul pentru școala lui Nicolas și să le permitem celor doi frați să petreacă timp împreună, alături de amândoi părinții.

Timpul trece, copilăria lor trece, iar zilele de școală pierdute nu se mai întorc. Nu vreau să îți iau copiii. Vreau să îi creștem împreună!

Asta este rugămintea mea. Ca tată. Ca om. Din tot sufletul. Pentru Nicolas și Gabriel!”, a încheiat Gabi Bădălău mesajul publicat pe Instagram.

colaj din doua poze cu gabi badalau si claudia patrascanu

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