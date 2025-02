Gheboasă se apucă de frizerie! Prin ce peripeție a trecut chiar în prima zi de deschidere a propriului salon: „Ai venit, te-ai tuns, nu ai dat banii și ai fugit. Adu-mi banii!”

Gheboasă își ia din nou fanii prin surprindere! După ce a anunțat că își va deschide o afacere prin care își dorește să dea lovitura în Capitală, trapperul a mai venit cu o veste total neașteptată.

Iată în ce domeniu a început Gheboasă să ia lecții și ce promisiune și-a făcut!

Gheboasă se reprofilează? În ce domeniu dorește să intre trapperul și ce vrea să le ofere de acum înainte fanilor

Ziua de ieri a adus multă bucurie pentru tinerii din București care îl îndrăgesc pe Gheboasă.

Artistul i-a luat prin surprindere pe fani, anunțând faptul că a început un curs de frizerie, urmând ca în viitorul apropiat să fie chiar el cel care îi va tunde în salonul pe care tocmai l-a deschis în urmă cu puțin timp.

„Am început cursul de frizerie” a scris trapperul postând un InstaStory chiar din locație.

Entuziasmat și cu zâmbetul pe buze, trapperul și-a propus și le-a promis inclusiv internauților că se va afla în cel puțin primii 3 cursanți din seria din care face parte, făcând chiar și un pariu în valoare de 1 000 de euro.

„Pariul stă în felul următor: zic asta doar pentru că sunt convins că Petcu o să mă învețe să tund atât de bine încât o să ajung în primii 3 cursanți! Adică nu neapărt că << mamă ce bun sunt eu >>. Eu nu știu să tund și nu am experiență în asta, dar am luat de foarte multe ori mașina în mână, am făcut varză de foarte multe ori foarte mulți oameni” a explicat acesta în mediul online cu multă bucurie în suflet.

Gheboasă și-a deschis salon de înfrumusețare

După ce a cunoscut succesul pe piața muzicală din România, Gheboasă nu a stat pe loc și a luat o decizie înțeleaptă pentru viitorul său.

Artistul nu doar că și-a asigurat traiul cu sumele pe care le câștigă din muzică, ci a și decis să investească și într-o afacere care ar trebui să îi aducă bani frumoși în cont.

Alături de partenera sa, Luiza, trapperul și-a deschis un salon de înfrumusețare în București unde își așteaptă fanii cu sufletul la gură.

Dacă în prezent ea se ocupă pe partea de manichiură, el urmează ca în perioada imediat următoare să ocupe unul dintre posturile de frizer.

Se pare că trapperul are o înclinație și în acest domeniu și nu dorește să își irosească talentul absolut deloc, fiind chiar motivat de direcția pe care o urmează.

Iată o filmare în care se poate observa salonul pe care tocmai l-a deschis!

„Oficial am deschis salonul, a fost multă muncă în spate, sper că lumea cândva o să aprecieze toate eforturile. Toți clienți noștri vor beneficia de serviciile noastre bombă, sunt la început de drum!! Hai cu susținere!‼️❤️❤️” a fost mesajul pe care l-a transmis cântărețul prin intermediul TikTok.

Deși deschiderea salonului a avut loc în urmă cu doar câteva zile, Gheboasă a experimentat deja o situație neplăcută.

Se pare că unul dintre clienții care au fost să se tundă în ziua deschiderii a plecat fără să plătească, motiv pentru care trapperul a revenit în online cu un anunț pentru el.

Iată videocliul!

„Programarea de la 17:30 care ai venit, te-ai tuns și nu ai dat banii și ai fugit, te am pe camere și următorul TikTok pe care o să-l postez o să fie direct cu fața ta! Să vii să aduci banii măi, adu-mi banii pe bune!!!” a exclamat acesta în online.

