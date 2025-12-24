Antrenorul a vorbit inclusiv despre cum se vor desfășura sărbătorile la el în familie.

Giani Kiriță, unul dintre cei mai cunoscuți foști jucători de fotbal din țara noastră, a revenit în atenția publicului după o lungă perioadă de timp în care a stat departe de lumina reflectoarelor.

El a vorbit despre planurile de viitor, dar și despre un subiect care stă pe buzele tuturor în această perioadă, și anume, secretul pentru a nu acumula kilograme în plus de Crăciun.

Descoperă în rândurile de mai jos ce investiții importante a făcut antrenorul și cum a decis să se întoarcă la marea lui iubire!

Giani Kiriță și-a investit toți banii într-un nou proiect. Ce pregătește fostul căpitan de la Dinamo și ce secret are de sărbători

Fostul căpitan de la Dinamo a luat o decizie care i-a bucurat pe cei mai mulți dintre fani, deoarece el a hotărât că este momentul să se întoarcă în lumea sportului, marea lui iubire care l-a consacrat încă de la vârsta de 20 de ani, atunci când a debutat într-un meci Dinamo București - Universitatea Cluj (3-0).

În ultimii ani, sportivul a participat la o mulțime de show-uri televizate, însă, în cele din urmă, a decis să rămână departe de lumina reflectoarelor și să se focuseze pe un proiect pe care și l-a dorit din suflet de foarte mult timp.

Mai exact, este vorba despre „Școala de fotbal Giani Kiriță” la care lucrează de o bună perioadă de timp.

„Cu televiziunea am lăsat-o puțin mai moale în ultima vreme, pentru că m-am concentrat foarte mult să deschid școala de fotbal Giani Kiriță, care necesită timp, necesită implicare. Până pui bazele, trebuie să te implici, să renunți la altceva. E un proiect pe care voiam mai de mult să-l fac și în care am și investit foarte mult. Asta pentru că vreau să fac ceva și în fotbal”, a declarat acesta într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Click!.

Așa cum am menționat și anterior, el a abordat și un subiect de interes în această perioadă, și anume, ce trebuie să faci ca să nu te îngrași de sărbători.

Antrenorul și-a dezvăluit secretul și a vorbit inclusiv despre cum se vor desfășura sărbătorile la el în familie.

„Crăciunul îl fac, ca de obicei, la mama, la țară, e aici aproape de București. De Revelion, sunt pe genul ăla: merg la care-mi place mai mult. Nu mi-am făcut niciodată planuri unde să-l fac” a mărturisit el, potrivit sursei menționată anterior.

„Ca să nu te îngrași de Crăciun e simplu: ai grijă la ce și cât mănânci, după care obligatoriu faci sport. Alergare! Tot timpul, și înainte și după masă”, a mai adăugat el, dezvăluind astfel că mișcarea este cheia succesului inclusiv în astfel de perioade în care toată lumea are tendița de a întrece măsura atunci când vine vorba de mâncare.

