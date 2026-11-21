Gabi Bădălău a făcut mărturisiri halucinante! Afaceristul a vorbit despre începuturile relației sale cu Claudia Pătrășcanu, iar ceea ce a spus i-a lăsat pe toți cu gura căscată. Iată mai multe detalii!

Relația dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău continuă să fie marcată de neînțelegeri, chiar dacă cei doi au decis să meargă pe drumuri separate în urmă cu mai mult timp. Foștii parteneri au împreună doi băieți, însă situația familială este una complicată.

Afaceristul a făcut, în urmă cu aproximativ doi ani, o serie de declarații surprinzătoare despre modul în care a început povestea lor.

Ce a spus Gabi Bădălău despre relația cu mama copiilor săi

Deși au încercat să își construiască o familie, relația dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău nu a rezistat, iar despărțirea a fost urmată de numeroase tensiuni și dispute.

Articolul continuă după reclamă

În prezent, cei doi copii ai lor locuiesc separat: băiatul cel mare se află alături de Claudia Pătrășcanu, în timp ce cel mic locuiește cu tatăl său, Gabi Bădălău.

Într-un podcast la care a participat în urmă cu aproximativ doi ani, Gabi Bădălău a vorbit deschis despre începuturile relației cu artista. Afaceristul a susținut că între ei nu s-ar fi dezvoltat o poveste de dragoste în sensul clasic al cuvântului și a explicat că lucrurile au evoluat foarte repede.

Acesta a povestit că Claudia Pătrășcanu a rămas însărcinată la scurt timp după ce au început să formeze un cuplu. La acel moment, el avea 25 de ani și considera că venirea pe lume a unui copil îl va ajuta să devină mai matur și să își construiască sentimentele față de partenera sa.

Claudia Pătrășcanu, declarații halucinante! Ce a povestit despre fostul soț

În cadrul emisiunii Acces Direct, Claudia Pătrășcanu a făcut mărturisiri inedite. Artista a vorbit despre o întâmplare relatată de Gabi Bădălău, care ar fi avut loc în data de 30 octombrie, într-un parc din Constanța.

Potrivit cântăreței, afaceristul ar fi adresat cuvinte jignitoare la adresa ei chiar în prezența celor doi băieți, iar astfel de situații s-ar fi repetat. Mai mult, Claudia Pătrășcanu susține că fiul cel mic ar fi fost puternic influențat de tatăl său și a povestit un moment care ar fi emoționat-o profund.

Vedeta a relatat că băiatul cel mic și-ar fi rugat fratele să meargă la Bolintin, la tatăl lor acasă, pentru a putea petrece timp împreună.

Citește și: Claudia Pătrășcanu, acuzații la adresa fostului ei avocat, Adrian Cuculis. Ce spune despre presupusa trădare: „Ce s-a schimbat?”