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Ileana Sterp a rupt tăcerea după zile întregi de speculații! Anunțul făcut despre căsnicia ei cu Daniel Aloman: „Da, e adevărat”

Ileana Sterp a rupt tăcerea și a dezvăluit pe rețelele de socializare că ea și soțul ei vor merge pe drumuri separate.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 31 Iulie 2026, 18:00 | Actualizat Joi, 02 Iulie 2026, 09:06
Ileana Sterp a rupt tăcerea după zile întregi de speculații! Ce se întâmplă în căsnicia ei cu Daniel Aloman: „Da, e adevărat” | Captură Instagram
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Ileana Sterp și soțul ei, Daniel Aloman, formau un cuplu de mai bine de șase ani și păreau că trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au căsătorit în anul 2019, iar din rodul iubirii lor s-au născut doi copii minunați: o fetiță și un băiețel.

Sora lui Culiță Sterp a fost mereu destul de discretă când a venit vorba despre viața personală, preferând să își țină familia departe de ochii curioșilor. În ciuda acestui aspect, în ultima perioadă, au început să circule, în mediul online, zvonurile unui posibil divorț.

Speculațiile au fost alimentate și de faptul că Ileana Sterp s-a mutat în satul natal, pe motiv că vrea să fie mai aproape de mama ei. Iată, însă, că acum sora lui Culiță Sterp a decis să rupă tăcerea despre căsnicia ei. Într-un mesaj postat pe contul personal de Instagram, aceasta a dezvăluit că ea și Daniel Aloman au decis să meargă pe drumuri separate.

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Ileana Sterp a făcut anunțul despre căsnicia sa: „Eu și soțul meu vom merge pe drumuri separate”

La începutul acestui an, Ileana Sterp a vorbit deschis despre relația pe care o are cu soțul ei, recunoscând că lucrurile nu sunt tocmai roz în căsnicia lor. În ciuda tuturor zvonurilor, sora lui Culiță Sterp a preferat să nu dea curs gurilor rele. Totuși, semnele au continuat să fie vizibile. De câteva luni, Ileana Sterp a plecat din penthouse-ul din Sebeș la casa de la țară, pe care a cumpărat-o, inițial, să o transforme în pensiune, potrivit Cancan.

„Ne-am mutat la țară ca să fiu mai aproape de familia mea. Soțul meu oricum era plecat mereu, cu serviciul. În Sebeș, o aveam pe soacra mea, cu care mă înțeleg foarte bine și mă ajuta, dar aici, la țară, o am pe mama aproape, care stă lângă mine, și pe frații mei”, spunea Ileana Sterp în luna martie, citată de sursa menționată mai sus.

La câteva luni distanță, Ileana Sterp a confirmat separarea de Daniel Aloman, printr-un mesaj scurt, dar apăsător, postat pe contul personal de Instagram.

„În ultima perioadă am primit foarte multe întrebări despre viața mea personală și cred că este momentul să clarific acest aspect. Da, este adevărat. Eu și soțul meu vom merge pe drumuri separate. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru faptul că îmi respectați intimitatea. În acest moment nu îmi doresc să ofer mai multe detalii și sper să imi fie respectată această alegere”, a transmis sora lui Culiță Sterp.

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Cum l-a cunoscut Ileana Sterp pe soțul ei

În urmă cu ceva timp, Ileana Sterp a povestit cum s-a cunoscut cu soțul ei, Daniel Aloman.

„Ne-am cunoscut și după trei luni a fost ziua mea de naștere. Atunci mi-a pus inelul pe deget și cam asta a fost (…) Ne-am cunoscut la mare, el era prieten cu Culiță. Eu eram singură, Culiță era și el singur după o despărțire și am mers amândoi la mare.

Inițial, eu nu am vrut să merg, dar, în fine, m-am dus. Acolo, Dani era și el cu o gașcă în vacanță și așa ne-am întâlnit. Ne-am plăcut din prima. A existat o chimie de la prima întâlnire. El nu își mai lua privirea de la mine. Ne-am întâlnit seara la cină și eram destul de mulți. Acolo, el era chiar în fața mea la masă și nu își mai lua ochii de la mine. Am mers apoi într-un club, unde am dansat și eu m-am îndrăgostit de mișcările lui, de dansul lui. Îi place foarte mult să danseze și dansează foarte bine. Ne-am atras unul pe altul și apoi am tot vorbit, ne-am întâlnit. El a fost foarte hotărât de la început”, a dezvăluit Ileana Sterp, într-o emisiune, citată de Libertatea.

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