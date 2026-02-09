Iancu Sterp, imagini adorabile cu chipul fiului său. Cu cine seamănă micuțul: „Doamne, ce frumos e!”

Iancu Sterp trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața lui. Tânărul și soția lui, Denisa, au devenit părinți în urmă cu doar câteva luni. Recent, acesta a publicat și câteva imagini adorabile cu chipul băiețelului său. Iată cu cine seamănă micuțul.

Iancu Sterp trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața lui | Instagram

Viața lui Iancu Sterp s-a schimbat complet de când a devenit tată. Denisa, soția acestuia, a născut un băiețel perfect sănătos chiar înainte de Crăciun. De când a venit pe lume fiul lui, tânărul radiază de fericire.

Deși rolul de părinte nu este deloc ușor, Iancu Sterp se bucură de fiecare moment pe care îl petrece alături de băiețelul lui. Noua experiență pe care o trăiește a venit la pachet cu diferite emoții, dar și cu mai multă iubire.

Pentru că este destul de activ în mediul online, tânărul nu a ezitat să publice câteva imagini cu chipul micuțului său. David a reușit să cucerească inimile fanilor cu frumoasele trăsături, dar și cu ipostazele adorabile în care s-a lăsat pozat.

Cu cine seamănă băiețelul lui Iancu Sterp. Imagini de colecție cu micuțul

Un lucru este cert, Iancu Sterp este un bărbat împlinit și fericit. Acesta are o profesie cu care se mândrește și o familie minunată. De când a devenit tată, tânărul este mereu cu zâmbetul pe buze.

Chiar dacă este rezervat când vine vorba de viața personală, Iancu Sterp nu uită să le povestească prietenilor virtuali despre cele mai speciale momente pentru el. În urmă cu puțin timp, acesta a participat la o ședință foto alături de soție și băiețelul lor.

Tânărul nu s-a putut abține și a distribuit pe contul de Instagram mai multe poze cu minunea lui. David a atras imediat atenția fanilor. De asemenea, oamenii din mediul online au dezvăluit că micuțul seamănă foarte bine cu mama lui.

„O altfel de dragoste, băiețelul nostru iubit David.”, este descrierea folosită de Iancu Sterp la postare.

Postarea a strâns mai bine de 32 de mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea fanilor. Mai mult, și membrii familiei i-au lăsat câteva mesaje adorabile.

„Vă iubesc!”, a fost comentariul lui Culiță Sterp.

„Frumoși mei!”, i-a transmis sora lui, Geta Sterp.

„Iubire, nu mai pot de dragul tău!”, i-a mai scris și Ileana Sterp.

„Seamănă cu Denisa!”, „Sunteți perfecți în această formulă!”, „Bebe și mami❤️două picături de apă”, „Doamne, ce frumos e David. Seamănă cu mama lui!” sau „E o minunăție de copil!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Iancu Sterp se topește de dragul fiului său

În postările de pe rețelele sociale se poate observa faptul că Iancu Sterp se topește de dragul fiului său. Atunci când nu se ocupă de propria afacere, tânărul își ajută cât de mult poate soția și petrece momente de neuitat alături de micuțul lui.

Un lucru este evident, Iancu și Denisa Sterp sunt mai fericiți ca niciodată de când și-au mărit familia. Aceștia își doreau de mult timp să devină părinți, iar visul lor a devenit realitate.