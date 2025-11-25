Anastasia Soare a dezvăluit că și-a concediat propria fiică: „Nu credea că o s-o dau afară” Care a fost motivul

Anastasia Soare, ”regina sprâncenelor”, a făcut dezvăluiri inedite despre sine, despre afacerea sa și familie. Iată ce a spus despre colaborarea cu fiica sa.

Anastasia Soare a pus România pe harta internațională a industriei frumuseții. Aceasta a pus bazele unei afaceri evaluate la 1 miliard de dolari. Ea este una dintre cele mai cunoscute românce în plan internațional, având în cercul de apropiați multe nume sonore de la Hollywood.

Motivul surprinzător pentru care Anastasia Soare și-a concediat propria fiică

Anastasia Soare a lansat recent biografia Conturul unui vis, la București, în companie selectă. ”Regina sprâncenelor” a făcut cu această ocazie o serie de dezvăluiri inedite despre procesul prin care a reușit să-și construiască un nume răsunător în Statele Unite ale Americii, după ce a fugit dintr-o țară comunistă.

Conform unei surse, mogulul din industria de frumusețe i-a oferit o lecție valoroasă fiicei sale, Norvina.

Tânăra îi este astăzi mâna dreaptă în afacerea de succes pe care o deține, însă la început a primit o lecție importantă. Anastasia a relatat că și-a concediat fiica, după ce a întârziat la serviciu în repetate rânduri.

„Întârzia des la serviciu. Era foarte tânără, seara se ducea cu prietenele la club. Și am dat-o afară. Nu credea că o s-o dau afară, dar asta am făcut.

Și-a luat un alt job pentru o lună de zile și a venit la salon, să-i împrumut niște bani, că nu avea bani să-și plătească chiria. Bineînțeles că nu i-am dat banii, nu am vrut, pentru că îmi doream extraordinar de mult să se întoarcă, era foarte bună în ceea ce făcea. N-am vrut să o rog eu, am vrut să mă roage ea pe mine.

Și după vreo două ore de stat la salon și așteptat să-i dau bani împrumut, i-am zis că nu-i pot da suma respectivă, dar că-i pot da încă o șansă. O șansă cu reguli diferite, pe care a fost obligată să le respecte!

A fost cea mai bună lecție pe care i-am dat-o. Ea a început să lucreze pentru mine încă de când era în liceu, lucra cu jumătate de normă la recepție. Și-a câștigat banii pentru că nu îi dădeam prea mult de cheltuială, nu am răsfățat-o”, a explicat Anastasia Soare în cadrul lansării de carte.