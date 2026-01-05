Antena Căutare
Relația dintre Damian Drăghici și românca milionară care s-a încheiat înainte de a ajunge la altar. Unde s-au cunoscut

Damian Drăghici și o româncă celebră s-au iubit în tinerețe, însă relația lor a ajuns la final înainte de a face marele pas în fața lui Dumnezeu. Iată ciine este milionara pe care a iubit-o, dar care nu i-a fost sortită până la final.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 05 Ianuarie 2026, 17:46
Relația dintre Damian Drăghici și românca milionară care s-a încheiat înainte de a ajunge la altar

Damian Drăghici, unul dintre cei mai talentați artiști de la noi din țară, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Cristina, cea pe care a cunoscut-o în 2017 și care a reușit să îi aducă marea bucurie de a deveni tăticul unui băiețel care le seamănă perfect și care poartă frumosul nume „Andrei”.

Deși cei doi formează un cuplu de aproape 10 ani, înainte de a o cunoaște pe cea care i-a arătat cum se simte iubirea adevărată el a mai fost căsătorit de două ori, ambele căsnicii încheiându-se într-un mod subtil fără a se cunoaște foarte multe detalii.

De asemenea, ceea ce nu mulți știu despre celebrul artist este faptul că el a trăit o frumoasă poveste de iubire alături de o româncă milionară pe care o cunoaște lumea întreagă, dar care, din păcate s-a încheiat înainte de a ajunge ca cei doi să facă pasul cel mare în fața lui Dumnezeu.

Descoperă în rândurile de mai jos cine este românca celebră care i-a furat inima artistului în urmă cu mai mulți ani și care a fost realul motiv al despărțirii.

Relația dintre Damian Drăghici și românca milionară care s-a încheiat înainte de a ajunge la altar. Unde s-au cunoscut și cum o alinta pe Regina Sprâncenelor

Deși apelativul de „Regina Sprâncenelor” este destul de sugestiv, nu mulți români știu că în acest articol este vorba despre Anastasia Soare, românca celebră care a cunoscut succesul în domeniul frumuseții departe de casă, părăsind România pentru traiul de peste ocean.

În vârstă de 68 de ani și născută la Constanța, ea a decis să plece în Los Angeles, California, la finalul anilor 80' atunci când regimul comunist devenise din ce în ce mai greu de suportat. Fără a avea un plan, ea a avut încredere în propriile forțe, iar acum a ajuns să conducă un adevărat imperiu, intitulat Anastasia Beverly Hills, care, în 2023, a fost evaluat de Forbes la aproximativ 500 de milioane de dolari.

Tot în Berverly Hills, Anastasia Soare l-a cunoscut și pe celebrul artist Damian Drăghici, alături de care a avut și o relație plină de emoție și inspirație, dar care, din păcate, a fost destul de scurtă, în pofida faptului că existau mari șanse ca cei doi să ajungă la altar.

„Ne-am văzut la un party și am avut din prima o mare atracție unul față de celălalt. Eu eram singur, ea singură, așa că nu a fost foarte greu… Amândoi suntem pe aceeași undă și ne completăm reciproc” spunea Damian Drăghici potrivit Revista Viva! la scurt timp după ce între ei s-au înfiripat primii fiori ai iubirii.

„M-a cucerit din prima clipă cu spontaneitatea lui, cu felul lui de a povesti și a se manifesta. Înainte să-l cunosc nu-i ascultasem niciun album, iar acum mi-a dedicat chiar o melodie” spunea și Anastasia Soare la acea vreme, potrivit aceleiași surse.

„Cu mine oricum nu se știe niciodată, pentru că mă pot hotărî într-o clipă să o iau de mână și să o duc în fața ofițerului de stare civilă” mai spunea artistul atunci, creând o mulțime de așteptări fanilor.

Relația lor a rămas departe de lumina reflectoarelor, și, deși, își imaginau că vor rămâne împreună până la adânci bătrâneți, relația lor a ajuns la final, uimind pe toată lumea.

Totul s-a întâmplat în momentul în care Damian Drăghici a decis să se întoarcă în România pentru a-și continua cariera muzicală, iar ea a rămas în America, dedicându-se exclusiv visului ei de a cuceri lumea, exact așa cum s-a și întâmplat.

Într-un interviu acordat pentru un alt post de televiziune, artistul mărturisea că a iubit-o cu adevărat pe Anastasia Soare, cea pe care o alinta „Sia”, dar că relația lor nu a funcționat din cauza programului încărcat pe care îl aveau amândoi.

Damian Drăghici și o imagine inserată sub forma unui cerc în colțul din dreapta în care apare Anastasia Soare cu spatele în timp ce îmbrățișează o vedetă
