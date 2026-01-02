Ion Țiriac, pe lista celor mai bogați oameni din lumea sportului. Ce loc ocupă celebrul miliardar și ce avere are

Ion Țiriac, în vârstă de 86 ani, apare în clasamentul celor mai bogați sportivi din lume.

Miliardarul Ion Țiriac a ajuns în topul celor mai înstăriți sportivi din lume, având o avere impresionantă.

Ion Țiriac, pe lista celor mai bogați sportivi din lume

Fostul jucător de tenis se bucură de o realizare uriașă, fiind foarte mândru după ce a fost introdus în topul celor mai bogați oameni din lumea sportului.

Citește și: Ce donație impresionantă a făcut Ion Țiriac pentru românii rămași fără case. Sumă colosală pentru familiile nevoiașe

Articolul continuă după reclamă

Ion Țiriac apare pe lista oamenilor bogați, într-un top întocmit de un site specializat în statistici globale. Sportivul a devenit unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din România, având nu doar o avere impresionantă, dar și o carieră de succes.

În anul 2023, celebrul miliardar și-a făcut un cadou în valoare de 3 milioane de euro. Atunci el și-a cumpărat un Mercedes AMG Project One, mărindu-și astfel colecția de mașini. El a recunoscut la acea vreme că a trebuit să aștepte 5 ani pentru a putea avea acces la o asemenea mașină și s-a bucurat când a putut conduce una dintre mașinile visurilor lui.

„Este un prim pas. Se pot face şi altele. Coincide cu descărcarea lui Project One. Acea maşină pe care de cinci ani de zile o aştept, a ajuns astă-noapte (n.r vineri noapte), acel Mercedes de curse, Project One. Nu întrebaţi cât costă pentru că este obscen, dar îl avem şi este în colecţie. Îl vom desface împreuna imediat după Anul Nou”, a declarat Ion Țiriac, în urmă cu doi ani.

Averea fostului jucător de tenis a fost estimată la peste 2,4 miliarde de euro.

Citește și: Ioana Țiriac, fiica miliardarului Ion Țiriac, apariție răvășitoare. A impresionat-o chiar și pe Simona Halep

„Pe locul al treilea se află un nume mai puțin cunoscut publicului larg, Ion Țiriac, fost jucător de tenis”, au notat jurnaliștii internaționali de la Belfastlive despre celebrul afacerist.

Prima poziție din top este ocupată de baschetbalistul Michael Jordan, iar cea de-a doua de Vince McMahon, fostul wrestler.

Pe lângă faptul că este inclus în topul celor mai bogați sportivi, Ion Țiriac este considerat și cel mai bogat român.

Ion Țiriac se bucură de o pensie de 2000 euro și are mai multe afaceri care îi aduc venituri suplimentare. El a ajuns miliardar datorită carierei sale prin care a reușit să își construiască un imperiu.

De-a lungul anilor, el a investit în domenii precum asigurări, imobiliare și sectorul bancar. Miliardarul a deschis numeroase reprezentanțe de automobile de lux.

Pe lângă faptul că are o avere impresionantă, magnatul face constant acte de caritate și donează multor cauze sociale ori de câte ori are ocazia. În luna noiembrie Fundația Ion Țiriac oferă sprijin familiilor nevoiașe afectate de inundațiile din Bucovina care au avut loc acum 3 luni.

În comuna Broșteni inundațiile au afectat aproximativ 800 de case care au fost parțial sau complet distruse, ducând la evacuarea familiilor din zonă. Mulți dintre localnici nu au reușit nici măcar să își strângă lucrurile de valoare atunci când furia apelor a lovit și nu au mai putut face nimic să îi țină piept.

Citește și: Ce afacere a înființat Ion Țiriac imediat după Revoluție și cum a strâns o avere uriașă. În ce domenii a investit