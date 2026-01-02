Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ion Țiriac, pe lista celor mai bogați oameni din lumea sportului. Ce loc ocupă celebrul miliardar și ce avere are

Ion Țiriac, pe lista celor mai bogați oameni din lumea sportului. Ce loc ocupă celebrul miliardar și ce avere are

Ion Țiriac, în vârstă de 86 ani, apare în clasamentul celor mai bogați sportivi din lume.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 02 Ianuarie 2026, 11:45 | Actualizat Vineri, 02 Ianuarie 2026, 12:35
Galerie
Fostul tenismen a ajuns în topul celor mai bogați sportivi din lume. | Hepta

Miliardarul Ion Țiriac a ajuns în topul celor mai înstăriți sportivi din lume, având o avere impresionantă.

Ion Țiriac, pe lista celor mai bogați sportivi din lume

Fostul jucător de tenis se bucură de o realizare uriașă, fiind foarte mândru după ce a fost introdus în topul celor mai bogați oameni din lumea sportului.

Citește și: Ce donație impresionantă a făcut Ion Țiriac pentru românii rămași fără case. Sumă colosală pentru familiile nevoiașe

Articolul continuă după reclamă

Ion Țiriac apare pe lista oamenilor bogați, într-un top întocmit de un site specializat în statistici globale. Sportivul a devenit unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din România, având nu doar o avere impresionantă, dar și o carieră de succes.

În anul 2023, celebrul miliardar și-a făcut un cadou în valoare de 3 milioane de euro. Atunci el și-a cumpărat un Mercedes AMG Project One, mărindu-și astfel colecția de mașini. El a recunoscut la acea vreme că a trebuit să aștepte 5 ani pentru a putea avea acces la o asemenea mașină și s-a bucurat când a putut conduce una dintre mașinile visurilor lui.

„Este un prim pas. Se pot face şi altele. Coincide cu descărcarea lui Project One. Acea maşină pe care de cinci ani de zile o aştept, a ajuns astă-noapte (n.r vineri noapte), acel Mercedes de curse, Project One. Nu întrebaţi cât costă pentru că este obscen, dar îl avem şi este în colecţie. Îl vom desface împreuna imediat după Anul Nou”, a declarat Ion Țiriac, în urmă cu doi ani.

Averea fostului jucător de tenis a fost estimată la peste 2,4 miliarde de euro.

Citește și: Ioana Țiriac, fiica miliardarului Ion Țiriac, apariție răvășitoare. A impresionat-o chiar și pe Simona Halep

„Pe locul al treilea se află un nume mai puțin cunoscut publicului larg, Ion Țiriac, fost jucător de tenis”, au notat jurnaliștii internaționali de la Belfastlive despre celebrul afacerist.

Prima poziție din top este ocupată de baschetbalistul Michael Jordan, iar cea de-a doua de Vince McMahon, fostul wrestler.

Pe lângă faptul că este inclus în topul celor mai bogați sportivi, Ion Țiriac este considerat și cel mai bogat român.

Ion Țiriac se bucură de o pensie de 2000 euro și are mai multe afaceri care îi aduc venituri suplimentare. El a ajuns miliardar datorită carierei sale prin care a reușit să își construiască un imperiu.

De-a lungul anilor, el a investit în domenii precum asigurări, imobiliare și sectorul bancar. Miliardarul a deschis numeroase reprezentanțe de automobile de lux.

Pe lângă faptul că are o avere impresionantă, magnatul face constant acte de caritate și donează multor cauze sociale ori de câte ori are ocazia. În luna noiembrie Fundația Ion Țiriac oferă sprijin familiilor nevoiașe afectate de inundațiile din Bucovina care au avut loc acum 3 luni.

În comuna Broșteni inundațiile au afectat aproximativ 800 de case care au fost parțial sau complet distruse, ducând la evacuarea familiilor din zonă. Mulți dintre localnici nu au reușit nici măcar să își strângă lucrurile de valoare atunci când furia apelor a lovit și nu au mai putut face nimic să îi țină piept.

colaj ion tiriac
+10
Mai multe fotografii

Citește și: Ce afacere a înființat Ion Țiriac imediat după Revoluție și cum a strâns o avere uriașă. În ce domenii a investit

Viviana Sposub și noul ei iubit au confirmat relația. Cum s-au afișat fără rețineri și cine este Iustin Chiroiu... Cum a apărut Loredana la înmormântarea tatălui său. Ce detaliu i-a luat pe toți prin surprindere...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul român care primeşte 3 pensii de la stat a spus singur ce avere uriaşă are: “Nu e un secret” Milionarul român care primeşte 3 pensii de la stat a spus singur ce avere uriaşă are: &#8220;Nu e un secret&#8221;
Observatornews.ro Strategia simplă prin care ne protejăm banii în 2026. Putem începe cu 100 de lei Strategia simplă prin care ne protejăm banii în 2026. Putem începe cu 100 de lei
Antena 3 George, românul care a ajutat paramedicii din Crans-Montana: Fiecare om scos a trecut prin mâinile mele. Am strigat dacă e vreun român George, românul care a ajutat paramedicii din Crans-Montana: Fiecare om scos a trecut prin mâinile mele. Am strigat dacă e vreun român
SpyNews Dieta medicilor coreeni care te ajută să slăbești 13 kilograme într-o lună. Rezultatele vor începe să se vadă după trei zile Dieta medicilor coreeni care te ajută să slăbești 13 kilograme într-o lună. Rezultatele vor începe să se vadă după trei zile

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Bianca Giurcă, fosta concurentă Insula Iubirii, cadou impresionant pentru sora ei mai mică: „Este pentru sănătatea ei”
Bianca Giurcă, fosta concurentă Insula Iubirii, cadou impresionant pentru sora ei mai mică: „Este pentru...
Tort cu șampanie și cremă de zmeură. Desert elegant pentru noaptea de Revelion
Tort cu șampanie și cremă de zmeură. Desert elegant pentru noaptea de Revelion Catine.ro
Și-a făcut un lifting de 100.000 de euro, dar mâinile îi trădează vârsta. Kris Jenner și-a dat jos mănușile, iar fanii sunt uimiți
Și-a făcut un lifting de 100.000 de euro, dar mâinile îi trădează vârsta. Kris Jenner și-a dat jos...
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și... Elle
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum HelloTaste.ro
Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii de mașini
Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an
Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an Observator
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece MediCOOL
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x