Imagini rare cu Daniela Crudu. Cum arată acum fosta asistentă TV de când e mamă de doi copii

Daniela Crudu, fosta asistentă TV, trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei.

Daniela Crudu a ales să se retragă din spațiul public și să ducă o viață liniștită departe de lumina reflectoarelor. De când a devenit mama a doi copii, Daiana și Dominic, Daniela Crudu a prioritizat creșterea și educația celor mici.

Imaginile rare cu Daniela Crudu, acum mama a doi copii

Citește și: Imagini rare cu partenerul Danielei Crudu. Cei doi formează un cuplu discret și au împreună doi copii

Daiana, fetița fostei asistente TV, are deja 3 ani, în timp ce fiul ei, Dominic, are 1 an și câteva luni. Bruneta se declară o femeie norocoasă, având parte de sprijinul, iubirea și răbdarea partenerului ei în creșterea celor doi copii ai lor.

Daniela Crudu a ales să nu îi expună pe micuții ei pe rețelele de socializare și ori de câte ori postează imagini cu ei are grijă să nu le arate fețele. De asemenea, ea preferă să împărtășească cu urmăritorii ei pe rețelele de socializare mai multe imagini din viața ei de zi cu zi, activitățile pe care le face, ținutele pe care le poartă și locurile în care se plimbă.

Fosta asistentă TV a ales să se focuseze mai mult pe viața ei personală pe care o ține acum departe de ochii presei și ai curioșilor. Cei care o cunosc spun că Daniela Crudu s-a transformat complet și că e acum femeie de casă, contrar postărilor sexy pe care le afișează pe rețelele de socializare.

În viața publică ea are din ce în ce mai puține apariții și încearcă să se preocupe mai mult de cei doi copii, Daiana și Dominic.

Citește și: Daniela Crudu, momente de panică la botezul băiețelului ei. Motivul pentru care s-a speriat într-o zi atât de importantă

Înainte să devină mamă, Daniela era mult mai activă pe rețelele de socializare, în comparație cu ritmul în care postează acum. Chiar dacă nu mai postează la fel de des, Daniela Crudu nu a renunțat la postările în ținute sexy cu care pune pe jar imaginația fanilor.

Ea nu își ține doar copiii departe de ochii presei, ci și pe partenerul ei, simțindu-se mult mai confortabil să-și trăiască povestea de iubire și să se bucure de familia ei fără se afișeze.

„Important e că noi ne iubim. El mă iubește și eu îl iubesc, a fost ceva discret și ăsta a fost și motivul pentru care relația dintre noi a ținut, că dacă știe lumea și te afișezi și te postezi, se bagă lumea, și uite așa se strică totul. Are 27 de ani. Important e că ne iubim și că ne înțelegem. El este mai discret, tot timpul trebuie să fie o balanță. Deocamdată nu mă mărit. Sunt axată pe copil, mângâi întruna burtica. Mă uit pe internet să văd cât de mare e, ca o cireașă”, spunea Daniela Crudu acum ceva vreme pentru Antena Stars.

Daniela Crudu se poate considera o femeie norocoasă pentru că are lângă ea un bărbat de încredere care e cel mai bun tată pentru copiii lor.

Citește și: Cât de mult a crescut fiica Danielei Crudu. Daiana a împlinit doi ani. Ce imagine înduioșătoare a publicat bruneta pe internet