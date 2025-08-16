Antena Căutare
Imagini rare cu partenerul Danielei Crudu. Cei doi formează un cuplu discret și au împreună doi copii

Daniela Crudu își ține viața personală departe de ochii lumii, însă recent a făcut o excepție și a postat imagini rare cu iubitul ei.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 16 August 2025, 20:15 | Actualizat Miercuri, 13 August 2025, 17:30
Diva își ține viața personală departe de ochii lumii

Frumoasa brunetă a renunțat la televiziune, concentrându-se pe viața de familie.

Daniela Crudu trăiește o frumoasă poveste de iubire cu partenerul ei, alături de care are doi copii. Viața de mamă a transformat-o complet, iar fosta vedetă mondenă a ales să se retragă din lumina reflectoarelor pentru a se dedica familiei.

Discretă când vine vorba de viața personală, Daniela postează rar imagini cu iubitul ei, însă recent și-a surprins fanii cu fotografii noi alături de acesta. În poze, vedeta radiază de fericire, iar gesturile tandre dintre ei arată cât de solidă și armonioasă este relația lor.

Împreună formează o familie frumoasă, pe care Daniela o prețuiește din plin. Deși a renunțat la viața mondenă, își răsfață din când în când urmăritorii cu apariții rare, dar pline de emoție.

Daniela Crudu se consideră o femeie împlinită: iubește, este iubită și este mama a doi copii de care este foarte mândră. Totuși, despre relația cu partenerul ei se știu puține, iar mulți sunt curioși să afle de ce bruneta și tatăl copiilor ei nu s-au căsătorit până acum.

Fosta asistentă TV a vorbit deschis despre motivele pentru care ea și iubitul ei nu au ajuns încă în fața altarului. Daniela nu s-a ferit și a spus lucrurilor pe nume: „Toată lumea mă întreabă când o să fie nunta, nu o să fie acum. Nu mai vreau”.

Din ce face bani Daniela de când a devenit mamă

Daniela Crudu a explicat de ce nu mai acceptă invitații la emisiuni sau show-uri TV. Chiar dacă a dispărut de pe micul ecran, este mulțumită de veniturile pe care le obține din contractele de imagine.

În urmă cu câțiva ani, Daniela Crudu era asistentă de televiziune și apărea seară de seară pe micul ecran. De-a lungul timpului, a participat la mai multe show-uri, a fost concurentă la Asia Express și a apărut și în emisiunea lui nea Mărin.

De când are o relație stabilă și a devenit mamă a doi copii, prioritățile Danielei Crudu s-au schimbat. Apare tot mai rar în emisiuni, chiar dacă este invitată des. Pune viața de familie pe primul loc, dar continuă să muncească, având diverse contracte de imagine.

De curând, a realizat o ședință foto pentru un studio de videochat, unde a fost intervievată de echipa emisiunii „Un show păcătos”, prezentată de Dan Capatos.

„Nu le onorez pe toate, că nu am timp. Îmi dedic viața familiei și aleg doar ce merită. Las copiii la bunici, dar trebuie să și merite. Odată pe lună fac un shooting pentru un contract.

Motivul este familia, am doi copilași superbi, pe care îi iubesc nespus de mult și am pus accent pe ei. Primesc invitații să vin în emisiuni dar nu vreau să vin să mă spovedesc. Prefer să-mi văd de viața mea și să nu vorbesc de viața mea personală la televizor”, a povestit vedeta, conform Spynews.

În 2024, Daniela Crudu și-a botezat băiețelul, eveniment desfășurat în mare discreție, departe de ochii presei. „Nu a fost în secret. Dacă nu am anunțat pe nimeni, nu înseamnă că a fost în secret. Ce să zic? Să vină toată presa la mine? Mi-am chemat prietenii, nu a fost nimic secret. Îmi e bine așa cu familia”.

