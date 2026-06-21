Imagini rare cu iubita lui Arnold Schwarzenegger, mai tânără cu 27 de ani. Sunt împreună de 14 ani, dar puțini știu cum arată

Puțini știu cum arată iubita lui Arnold Schwarzenegger, mai tânără cu 27 de ani, deși cei 2 sunt împreună de 14 ani.

Actorul s-a cunoscut cu iubita sa dorită unui rol | Getty Images

Deși Arnold Schwarzenegger, în vârstă de 78 de ani, e cunoscut la nivel internațional, partenera sa preferă să stea departe de lumina reflectoarelor.

Cu o diferență de 27 de ani între ei, cei 2 au apărut rar împreună în lumina reflectoarelor, scrie Daily Mail.

Cei 2 au făcut o excepție pentru un eveniment ce a avut loc recent în Austria.

Evenimentul a avut loc la Palatul Hofburg și pe lista de invitați s-au numărat și nume celebre din lumea politică.

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Imagini rare cu iubita lui Arnold Schwarzenegger, mai tânără cu 27 de ani

Arnold Schwarzenegger a fost surprins într-o apariție rară alături de iubita sa, Heather Milligan, 51 de ani, cu care formează un cuplu de 14 ani.

Cei 2 au participat la un eveniment în Viena, în Austria, pentru a susține The Schwarzenegger Climate Initiative în cadrul Austrian World Summit.

Cuplul s-a aflat în compania fostului vicepreședinte al Statelor Unite, Kamala Harris, a președintelui Austriei, Alexander Van der Bellen, și a cancelarului austriac Christian Stocker.

Vezi cum arată iubita lui Arnold Schwarzenegger în GALERIA FOTO!

Potrivit organizatorilor, scopul principal al conferinței anuale e „de a oferi o platformă amplă pentru soluții concrete și idei de succes care inspiră, servesc drept modele și conectează oameni, companii și lideri din domeniul protecției climei”.

Cei 2 s-au cunoscut după ce Schwarzenegger a apelat la Heather Milligan, fizioterapeută de profesie, pentru recuperare în urma unei operații la umăr.

În 2012, Schwarzenegger tocmai trecuse prin intervenția chirurgicală și se pregătea să filmeze Escape Plan alături de Sylvester Stallone. Acesta din urmă i-a recomandat-o pe Milligan pentru fizioterapie.

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„Există o singură alegere: Heather. Orice sportiv am, îl trimit la ea, pentru că e singura care știe cu adevărat despre ce vorbește,” i-ar fi spus Stallone.

„Am mers la ea, iar după ce terapia s-a încheiat și am terminat filmul, am invitat-o la prânz ca să-i mulțumesc. Apoi, un lucru a dus la altul,” a dezvăluit Schwarzenegger.

În 2023, actorul a povestit că obișnuia să viziteze clinica lui Milligan din Los Angeles, Elite OrthoSport, unde sunt tratați inclusiv sportivi din NFL, NBA și WWE.

„Stau de vorbă cu ei în timp ce fac recuperare, pentru că îi admir. Sunt sportivi extraordinari. Deși mulți dintre ei mă fac să mă simt ca un puișor,” a glumit actorul.

Arnold Schwarzenegger și Heather Milligan sunt împreună de 14 ani

Schwarzenegger a descris relația lor drept „fantastică”. El a dezvăluit că Heather „a avut parte de o educație dură” și că au „atât de multe lucruri în comun, o admir enorm.”

„Îmi place că e dedicată muncii. Este clar o femeie independentă și incredibil de ambițioasă,” a continuat actorul.

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Ultima lor apariție publică înainte de acest eveniment a avut loc în aprilie, când au fost văzuți la cină la Nobu Malibu. Anterior, fuseseră fotografiați în aprilie 2025 la restaurantul Giorgio Baldi din Santa Monica, frecventat de numeroase celebrități.

La acea întâlnire li s-a alăturat și diplomatul american Edward Djerejian, fost ambasador al SUA atât în Siria, cât și în Israel.

Înainte de relația cu Heather Milligan, Schwarzenegger a fost căsătorit cu Maria Shriver, nepoata fostului președinte american John F. Kennedy.

Maria Shriver s-a despărțit de actor după ce s-a aflat că acesta avea un fiu rezultat din relația cu menajera familiei, Mildred Baena. Fiul lor, Joseph Baena, are acum 28 de ani și i-a urmat tatălui său în lumea culturismului.