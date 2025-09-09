Cum arată nora Terminatorului. Fiul lui Arnold Schwarzenegger s-a căsătorit cu modelul Abby Champion. Cum s-au cunoscut

Patrick Schwarzenegger și Abby Champion s-au căsătorit. Iată unde a avut loc ceremonia.

Patrick Schwarzenegger și Abby Champion s-au logodit în decembrie 2023, iar în acest weekend, pe 6 septembrie, și-au unit destinele într-o ceremonie fastuoasă în aer liber.

Cum arătă nora lui Arnold Schwarzenegger. Abby Champion este model

Patrick, fiul lui Arnold Schwarzenegger, în vârstă de 31 de ani, s-a căsătorit cu Abby Champion. Abby este model, la fel ca sora sa Baskin. Cei doi au ales să-și unească destinele într-o ceremonie privată la Gozzer Ranch, Idaho. Locația este un club privat cu vedere spre Lake Coeur d’Alene și este una dintre destinațiile preferate de vacanță ale cuplului.

În ciuda faptului că și Arnold Schwarzenegger deține propria fermă în Ketchum, Idaho, fiul și nora sa au ales o locație dragă sfletului lor.

Evenimentele de asemenea amploare pornesc de la 20.000 de dolari la Gozzer Ranch, conform unei surse.

Patrick și Abby și-au amânat nunta din cauza filmărilor pentru The White Lotus, însă după închierea acestora, Patrick și-a condus iubita la altar.

Modelul Abby a purtat o rochie romantică cu fustă amplă, fără mâneci, de culoare crem, completată de un voal lung, în timp ce noul ei soț, Patrick, a fost elegant într-un smoking crem, asortat cu o pereche de pantaloni negri de ceremonie.

Tatăl lui Patrick, Arnold, în vârstă de 78 de ani, a fost văzut într-un costum albastru închis. Acesta a fost suprins în compania fostei sale soții, Maria Shriver, în vârstă de 69 de ani. Ea a purtat o rochie roz pal.

De asemenea, la marele eveniment au fost părinții lui Abby, Greg și Laura, aceasta din urmă fiind surprinsă pozând pentru fotografii într-o rochie vaporoasă lila. Printre oaspeți au fost prezenți sora lui Patrick, Katherine, în vârstă de 35 de ani, și soțul ei Chris Pratt, în vârstă de 46 de ani, precum și sora model a lui Abby, Baskin.

Domnișoarele de onoare au îmbrăcat rochii vaporoase de un galben unt, în timp ce cei 11 cavaleri de onoare ai lui Patrick au purtat smokinguri elegante de culoare neagră.

Oaspeții lor au fost văzuți făcându-și o intrare demnă de staruri de la Hollywod în timp ce soseau cu feribotul pentru ceremonie. Abby și Patrick au fost văzuți zâmbind pe tot parcursul evenimentului, discutând cu oaspeții lor și simțindu-se bine.

Cei doi au ajuns în Idaho de joia trecută, petrecând câteva zile relaxante pe lac înainte de eveniment.

Abby și Patrick formează un cuplu din 2015 și au anunțat logodna într-o postare comună pe Instagram în decembrie 2023, care a fost însoțită de descrierea: „PENTRU TOTDEAUNA ȘI ÎNTOTDEAUNA”.

La începutul acestui an, Patrick a spus că cei doi s-ar fi căsătorit mai devreme dacă nu ar fi obținut rolul dorit, cel al lui Saxon Ratliff, în cel de-al treilea sezon al serialului The White Lotus.

În cadrul emisiunii The Drew Barrymore Show, în mai, Patrick a spus: „În sfârșit, acum un an și jumătate ne-am logodit. Și a fost momentul nostru; a fost acest lucru minunat.

Și doar câteva zile mai târziu, am primit rolul din White Lotus și i-am spus: <<Abby, știu că suntem în acest moment intens al logodnei noastre și că ne vom căsători anul acesta, dar va trebui să amânăm nunta. Am primit rolul din White Lotus și voi filma în următoarele șapte luni în Thailanda.>>”

Din fericire pentru fiul lui Arnold Schwarzenegger, noua sa soție l-a susținut și a fost fericită să amâne marele lor eveniment. Patrick i-a spus lui Barrymore: „Ea a fost atât de fericită. Era extaziată pentru că era o fană înrăită.”

În timpul aceluiași interviu, el a vorbit cu entuziasm despre Abby Champion și a admis că ea era la o întâlnire cu altcineva când s-au întâlnit pentru prima dată.

„Ne-am cunoscut prin... De fapt, ea era la o întâlnire cu un alt prieten de-ai mei și eu am mers la acea întâlnire. Totul era în regulă, ca să spun așa. La început, m-a ignorat o vreme, dar apoi, în cele din urmă, am reușit să avem o întâlnire doar noi doi”, a declarat Patrick.

El a adăugat: „De-a lungul anilor, am început să mă îndrăgostesc de ea din ce în ce mai mult, de felul de om care devenea și de relația care se dezvolta.”