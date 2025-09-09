Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum arată nora Terminatorului. Fiul lui Arnold Schwarzenegger s-a căsătorit cu modelul Abby Champion. Cum s-au cunoscut

Cum arată nora Terminatorului. Fiul lui Arnold Schwarzenegger s-a căsătorit cu modelul Abby Champion. Cum s-au cunoscut

Patrick Schwarzenegger și Abby Champion s-au căsătorit. Iată unde a avut loc ceremonia.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Septembrie 2025, 13:55 | Actualizat Marti, 09 Septembrie 2025, 14:00
Galerie
Cum arată nora lui Arnold Schwarzenegger | GettyImages

Patrick Schwarzenegger și Abby Champion s-au logodit în decembrie 2023, iar în acest weekend, pe 6 septembrie, și-au unit destinele într-o ceremonie fastuoasă în aer liber.

Citește și: Alimentele pe care Arnold Schwarzenegger le-a scos din meniul său, la 78 de ani. Cum menține un stil de viață sănătos

Cum arătă nora lui Arnold Schwarzenegger. Abby Champion este model

Patrick, fiul lui Arnold Schwarzenegger, în vârstă de 31 de ani, s-a căsătorit cu Abby Champion. Abby este model, la fel ca sora sa Baskin. Cei doi au ales să-și unească destinele într-o ceremonie privată la Gozzer Ranch, Idaho. Locația este un club privat cu vedere spre Lake Coeur d’Alene și este una dintre destinațiile preferate de vacanță ale cuplului.

Articolul continuă după reclamă

În ciuda faptului că și Arnold Schwarzenegger deține propria fermă în Ketchum, Idaho, fiul și nora sa au ales o locație dragă sfletului lor.

Citește și: Fiul lui Arnold Schwarzenegger este de nerecunoscut! Christopher a slăbit considerabil, după ani de luptă cu kilogramele în plus

Evenimentele de asemenea amploare pornesc de la 20.000 de dolari la Gozzer Ranch, conform unei surse.

Patrick și Abby și-au amânat nunta din cauza filmărilor pentru The White Lotus, însă după închierea acestora, Patrick și-a condus iubita la altar.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Modelul Abby a purtat o rochie romantică cu fustă amplă, fără mâneci, de culoare crem, completată de un voal lung, în timp ce noul ei soț, Patrick, a fost elegant într-un smoking crem, asortat cu o pereche de pantaloni negri de ceremonie.

Citește și: Nadia Comăneci face sport cu Arnold Schwarzenegger în fiecare dimineață. Cum s-au pozat cei doi la un antrenament

Tatăl lui Patrick, Arnold, în vârstă de 78 de ani, a fost văzut într-un costum albastru închis. Acesta a fost suprins în compania fostei sale soții, Maria Shriver, în vârstă de 69 de ani. Ea a purtat o rochie roz pal.

De asemenea, la marele eveniment au fost părinții lui Abby, Greg și Laura, aceasta din urmă fiind surprinsă pozând pentru fotografii într-o rochie vaporoasă lila. Printre oaspeți au fost prezenți sora lui Patrick, Katherine, în vârstă de 35 de ani, și soțul ei Chris Pratt, în vârstă de 46 de ani, precum și sora model a lui Abby, Baskin.

Domnișoarele de onoare au îmbrăcat rochii vaporoase de un galben unt, în timp ce cei 11 cavaleri de onoare ai lui Patrick au purtat smokinguri elegante de culoare neagră.

Citește și: Femeia care se mândrește cu bicepși mai mari decât ai lui Arnold Schwarzenegger. Cum arăta înainte să devină obsedată de sală

Oaspeții lor au fost văzuți făcându-și o intrare demnă de staruri de la Hollywod în timp ce soseau cu feribotul pentru ceremonie. Abby și Patrick au fost văzuți zâmbind pe tot parcursul evenimentului, discutând cu oaspeții lor și simțindu-se bine.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cei doi au ajuns în Idaho de joia trecută, petrecând câteva zile relaxante pe lac înainte de eveniment.

Abby și Patrick formează un cuplu din 2015 și au anunțat logodna într-o postare comună pe Instagram în decembrie 2023, care a fost însoțită de descrierea: „PENTRU TOTDEAUNA ȘI ÎNTOTDEAUNA”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Mădălina Ghenea a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Ce a spus presa italiană despre apariția ei la Festivalul de Film

La începutul acestui an, Patrick a spus că cei doi s-ar fi căsătorit mai devreme dacă nu ar fi obținut rolul dorit, cel al lui Saxon Ratliff, în cel de-al treilea sezon al serialului The White Lotus.

În cadrul emisiunii The Drew Barrymore Show, în mai, Patrick a spus: „În sfârșit, acum un an și jumătate ne-am logodit. Și a fost momentul nostru; a fost acest lucru minunat.

Și doar câteva zile mai târziu, am primit rolul din White Lotus și i-am spus: <<Abby, știu că suntem în acest moment intens al logodnei noastre și că ne vom căsători anul acesta, dar va trebui să amânăm nunta. Am primit rolul din White Lotus și voi filma în următoarele șapte luni în Thailanda.>>”

Din fericire pentru fiul lui Arnold Schwarzenegger, noua sa soție l-a susținut și a fost fericită să amâne marele lor eveniment. Patrick i-a spus lui Barrymore: „Ea a fost atât de fericită. Era extaziată pentru că era o fană înrăită.”

Citește și: O tânără din Miami, pusă la zid după ce a recunoscut că poartă corset 23 de ore pe zi: „Ridicolă”. Cum arată

În timpul aceluiași interviu, el a vorbit cu entuziasm despre Abby Champion și a admis că ea era la o întâlnire cu altcineva când s-au întâlnit pentru prima dată.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Ne-am cunoscut prin... De fapt, ea era la o întâlnire cu un alt prieten de-ai mei și eu am mers la acea întâlnire. Totul era în regulă, ca să spun așa. La început, m-a ignorat o vreme, dar apoi, în cele din urmă, am reușit să avem o întâlnire doar noi doi”, a declarat Patrick.

colaj Arnold Schwarzenegger și patrick și patrick cu abby champion
+43
Mai multe fotografii

El a adăugat: „De-a lungul anilor, am început să mă îndrăgostesc de ea din ce în ce mai mult, de felul de om care devenea și de relația care se dezvolta.”

Fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf și al Corinei Caciuc a început grădinița. Cât de mult a crescut Liam. Imagini ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Dan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod Dan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod
Observatornews.ro Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Andreea Crăciun, despre experiența trăită pe Insula Iubirii. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Andreea Crăciun, despre experiența trăită pe Insula Iubirii. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 9 septembrie 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Berbecii sunt în centrul atenției printr-o inițiativă personală
Super Neatza, 9 septembrie 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Berbecii sunt în centrul atenției printr-o inițiativă personală Marti, 09.09.2025, 09:00
Asia Express, 8 septembrie 2025. Călina Roman a clacat: Este ultima probă pe care o mai fac. Vreau acasă! Asia Express, 8 septembrie 2025. Călina Roman a clacat: Este ultima probă pe care o mai fac. Vreau acasă! Luni, 08.09.2025, 23:46 The Ticket, 6 septembrie 2025. Cristina Strecopitov, prima femeie magician din România, cucerește scena cu trucurile sale The Ticket, 6 septembrie 2025. Cristina Strecopitov, prima femeie magician din România, cucerește scena cu trucurile sale Sambata, 06.09.2025, 21:50 Hello Chef, 6 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Jean de la Craiova Hello Chef, 6 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Jean de la Craiova Sambata, 06.09.2025, 15:00
Mai multe
Citește și
Elena Udrea, alături de fiica ei în prima zi de școală: „Rugăciunile mele au fost ascultate”. Imagini emoționante
Elena Udrea, alături de fiica ei în prima zi de școală: „Rugăciunile mele au fost ascultate”. Imagini...
Cum să folosești corect lentilele de contact. Instrucțiunile specialiștilor
Cum să folosești corect lentilele de contact. Instrucțiunile specialiștilor Catine.ro
Daciana Sârbu, prima imagine cu noul iubit după divorțul de Victor Ponta. Ipostaza romantică în care au apărut cei doi
Daciana Sârbu, prima imagine cu noul iubit după divorțul de Victor Ponta. Ipostaza romantică în care au apărut...
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi văzută vedeta
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol Libertatea.ro
Banii pe care îi pierd profesorii în urma măsurilor luate de Daniel David se măsoară în cifre concrete. Exemplu de calcul
Banii pe care îi pierd profesorii în urma măsurilor luate de Daniel David se măsoară în cifre... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Cum te influențează Eclipsa totală de Lună din noaptea dintre 7 și 8 septembrie 2025. Nicio zodie nu scapă de schimbări
Cum te influențează Eclipsa totală de Lună din noaptea dintre 7 și 8 septembrie 2025. Nicio zodie nu scapă de... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec cu mere și glazură de nuci caramelizate, cu textură umedă
Chec cu mere și glazură de nuci caramelizate, cu textură umedă HelloTaste.ro
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile gospodăriilor din UE scad
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Se pregătește un nou val de scumpiri de la 1 octombrie
Se pregătește un nou val de scumpiri de la 1 octombrie Jurnalul
Din septembrie, stelele ne deschid drumuri divine. Ce adevăruri ascunse vin către tine în următoarele luni în funcție de zodie?
Din septembrie, stelele ne deschid drumuri divine. Ce adevăruri ascunse vin către tine în următoarele luni în... Kudika
Cât este acum salariul net în Germania? Calcul exact pentru brutul de 2.230 euro
Cât este acum salariul net în Germania? Calcul exact pentru brutul de 2.230 euro Playtech
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și... Redactia.ro
Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi
Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Oana Roman a rămas ULUITĂ de prețul unei sticle de suc de 250 ml, la o terasă din România: „A luat-o lumea razna definitiv!”
Oana Roman a rămas ULUITĂ de prețul unei sticle de suc de 250 ml, la o terasă din România: „A luat-o lumea... Gandul
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare CanCan
Copilului nu-i pasă de consecințe. Ce este de făcut în acest caz
Copilului nu-i pasă de consecințe. Ce este de făcut în acest caz DeParinti
Ellie Goulding și Beau Minniear au fost surprinși împreună pentru prima dată. Cei doi ar forma un cuplu de la începutul acestui an
Ellie Goulding și Beau Minniear au fost surprinși împreună pentru prima dată. Cei doi ar forma un cuplu de la... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Plăcintă rustică cu ciuperci, ceapă caramelizată și brânză de capră
Plăcintă rustică cu ciuperci, ceapă caramelizată și brânză de capră Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x