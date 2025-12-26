Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 46, 26 decembrie 2025. Maria refuză categoric cererea în căsătorie venită de la Cristi!

În episodul 46 din serialul Iubire cu parfum de lavandă, din 26 decembrie 2025, Maria își amintește momentul în care Cristi a cerut-o în căsătorie și retrăiește emoțiile acelei clipe. Într-o discuție sinceră cu Alma, aceasta explică ce a simțit atunci: „Mă ceri de soție pentru că tu vrei să știi că eu sunt proprietatea ta!”, i-a spus Maria lui Cristi.

Vineri, 26.12.2025, 21:30