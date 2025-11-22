Antena Căutare
Ioana Țiriac, fiica miliardarului Ion Țiriac, apariție răvășitoare. A impresionat-o chiar și pe Simona Halep

Fiica celebrului Ion Țiriac a impresionat printr-o apariție răvășitoare! Chiar și Simona Halep a fost uimită când a văzut-o. Descoperă cum a apărut bruneta.

Publicat: Sambata, 22 Noiembrie 2025, 11:49 | Actualizat Sambata, 22 Noiembrie 2025, 14:11
Descoperă cum a apărut Ioana Țiriac, fiica celebrului Ion Țiriac | hepta

Ioana Țiriac are vârsta 28 de ani și este unica fiică a miliardarului Ion Țiriac. Bruneta a avut recent o apariție răvășitoare, ce a impresionat-o chiar și pe Simona Halep. Descoperă cum a apărut aceasta ș ice detaliu au observat mulți imediat.

Ioana Țiriac, fiica miliardarului Ion Țiriac, apariție răvășitoare. A impresionat-o chiar și pe Simona Halep

Celebrul miliardar Ion Țiriac a avut o relație de mai mulți ani cu jurnalista de origine egipteană Sophie Ayad. Omul de afaceri și marea lui dragoste s-au cunoscut la Munchen, în 1992. Destinul i-a adus împreună prin intermediul afacerilor pe care Ion Țiriac le avea la vremea respectivă în Germania. Miliardarul român și Sophie Ayad au decis, după o relație de nouă ani, să o ia pe drumuri separate, în anul 2001. Totuși, aceștia au rămas în relații bune.

Cuplul are o fiică, pe nume Ioana Țiriac, și un fiu, Karim Mihai. Aceasta a locuit mai mulți ani la Monte Carlo, alături de mama ei, apoi a terminat Liceul American din București și ulterior a devenit studentă la Miami (Statele Unite ale Americii). La facultate, tânăra a ales să studieze jurnalismul, probabil moștenind această pasiune de la mama ei.

Ioana Țiriac este o persoană discrete și nu foarte activă pe rețelele sociale, dovadă fiind faptul că nu publică des fotografii sau detalii despre viața sa de zi cu zi. Totuși, recent, bruneta a avut o apariție răvășitoare, ce a întors multe priviri, reușind să o impresioneze astfel chiar și pe Simona Halep.

Tânăra a publicat pe pagina sa personală de Instagram o fotografie în care apare purtând o rochie lungă și extrem de elegantă, de culoare albă, cu spatele gol, la care a asortat o poșetă albastră. Imaginea a fost realizată pe marginea unei piscine, seara, lucru ce a pus și mai mult în valoare ținuta și silueta brunetei, au informat cei de la fanatik.ro.

Apariția răvășitoare a Ioanei Țiriac a impresionat-o chiar și pe Simona Halep, sportiva fiind printre primii urmăritori care i-au dat Like la imagine.

În prezent, Ioana Țiriac lucrează în domeniul imobiliar în Dubai și, cel mai probabil, acolo a fost realizată și imaginea cu pricina.

