Ianis Hagi și-a surprins fanii de pe Instagram după ce a apărut într-o fotografie rară alături de fiul său.

Ipostaza tandră cu Ianis Hagi și fiul său care a topit inimile fanilor. Cât de bine seamănă cei doi | Captură Instagram

Imaginea distribuită în mediul online a atras imediat atenția internauților, care au remarcat tandrețea momentului, dar și faptul că micuțul seamănă leit cu tatăl său.

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Imaginea cu Ianis Hagi și fiul său le-a topit inimile fanilor

În imaginea distribuită în cadrul unei postări care surprinde mai multe momente din viața personală a fotbalistului, Ianis Hagi își ține în brațe băiețelul, în timp ce amândoi privesc în aceeași direcție.

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Îmbrăcat lejer, fiul lui Gigă Hagi afișează un zâmbet discret, iar cel mic pare captivat de ceea ce se întâmplă în jurul său. Este unul dintre puținele momente de acest fel făcute publice, motiv pentru care imaginea a stârnit numeroase reacții pozitive în mediul online.

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Deși Ianis Hagi este o prezență constantă în spațiul public, datorită carierei sale, el preferă să își țină viața de familie departe de lumina reflectoarelor. Din acest motiv, fotografiile în care apare alături de fiul său sunt extrem de rare și apreciate de fani.

De asemenea, internauții au observat rapid expresia și trăsăturile copilului, care e leit tatăl său.

Ianis Hagi, un bărbat împlinit și în viața de familie: „Sunt fericit și norocos”

Dincolo de performanțele de pe teren, Ianis Hagi traversează o perioadă frumoasă și pe plan personal. Fotografia surprinde un moment de tandrețe dintre tată și fiu, iar fanii au apreciat naturalețea și discreția cu care fotbalistul își trăiește viața de familie.

Ianis și Elena Hagi formează unul dintre cele mai tinere și solide cupluri din lumea sportului românesc. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste care a început în urmă cu câțiva ani.

În 2023, cei doi îndrăgostiți s-au logodit la Paris, iar, în decembrie 2023, au făcut cununia civilă. Nunta lor de lux, cu mare fast, a avut loc în 2024, când au avut sute de invitați care s-au distrat la evenimentul lor special. La scurt timp după nuntă, ei au anunțat că așteaptă un copil, iar fanii s-au bucurat enorm să vadă că familia fotbalistului se mărește. Ianis și Elena Hagi au devenit pentru prima dată părinți pe 20 august 2025.

„Este cursul vieții, cu toții ne dorim copii. Sunt fericit și norocos că am reușit să-mi găsesc iubirea vieții, sper să ne țină toată viața, să creștem o familie frumoasă împreună și să fim sănătoși”, a declarat Ianis Hagi pe atunci pentru GSP.

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