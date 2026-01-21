Antena Căutare
Fiul lui Ianis Hagi a împlinit cinci luni. Ce imagine înduioșătoare a publicat Elena Hagi cu băiețelul lor

Elena Hagi, soția lui Ianis Hagi, a publicat o imagine înduioșătoare cu fiul lor. Micuțul a împlinit cinci luni, iar părinții i-au cumpărat chiar și un tort.

Publicat: Miercuri, 21 Ianuarie 2026, 15:23 | Actualizat Miercuri, 21 Ianuarie 2026, 16:24
Elena Hagi, soția lui Ianis Hagi, a publicat o imagine înduioșătoare cu fiul lor | Instagram

Ianis și Elena Hagi trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor. După ce s-au căsătorit religios, cei doi au devenit părinții unui băiețel minunat pe care îl țin departe de ochii curișilor și de luminile reflectoarelor.

În luna august a anului trecut, tânăra a adus pe lume un copil perfect sănătos. Micuțul pe care l-au numit Giorgios a fost așteptat cu mare nerăbdare de părinți, dar mai ales de bunici. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Gică Hagi și-a dorit foarte mult un nepot.

La cinci luni de la nașterea băiețelului ei, Elena Hagi a luat pe toată lumea prin surprindere cu o imagine copleșitoare. Chiar dacă este discretă când vine vorba de viața personală, tânăra nu ezită să își țină la curent fanii cu cele mai speciale momente pentru ea.

Citește și: Câți copii vrea Ianis Hagi. Viața fotbalistului s-a schimbat de când el și Elena au devenit părinți: „Îl avem pe Georgios acum...”

Fotografia cu Giorgios a captat rapid atenția prietenilor virtuali. Chiar dacă nu i-au arătat fața micuțului, Ianis și Elena Hagi au reușit să facă senzație în mediul online cu ipostaza în care și-au pozat băiețelul.

Cum a fost surprins Giorgios, fiul lui Ianis și al Elenei Hagi, la cinci luni de când a venit pe lume

Pentru că ziua în care s-a născut fiul lor este foarte importantă, fotbalistul și soția lui au decis să-i cumpere un tort. La cinci luni de când a venit pe lume, cei doi au hotărât să-i facă o surpriză micuțului.

Mai mult, Giorgios a topit inimile internauților cu ipostaza lui copleșitoare. Băiețelul s-a lăsat pozat în timp ce privrea cu mare atenție către desertul delicios de care nu a avut voie să se atingă pentru că este prea mic.

Un lucru este cert, Elena și Ianis Hagi se mândresc ori de câte ori au ocazia cu minunea din viața lor. Cei doi se descurcă de minune în rolul de părinți, iar drept dovadă stau chiar pozele din mediul online.

Citește și: Cât costă căruciorul lui Giorgios Hagi, fiul lui Ianis și al Elenei Hagi. Căruciorul de bebeluși are prețul unei mașini

De asemenea, fotbalistul radiază de fericire de când s-a născut băiatul său. Chiar dacă are o carieră solicitantă, tânărul își face mereu timp pentru aleasa inimii și rodul iubirii lor. Mai mult, puțini sunt cei care știu că Ianis Hagi se implică destul de mult în creșterea micuțului.

