Irina Columbeanu a plecat cu Ramona Gabor în vacanță în Saint-Tropez. Imaginile cu cele două fac furori pe internet

Irina Columbeanu a postat pe rețelele de socializare mai multe filmulețe alături de mătușa ei, Ramona Gabor, din vacanța lor în Saint-Tropez.

Irina Columbeanu se bucură de o vacanță de vis în Saint Tropez alături de mătușa ei, Ramona Gabor. Cele două s-au filmat împreună și au atras toate privirile cu aparițiile lor elegante și relaxate.

Irina Columbeanu și Ramona Gabor, vacanță de lux în Saint Tropez

Stabilită în Statele Unite ale Americii de mai mulți ani de zile, Irina Columbeanu a venit recent în România pentru a-și vedea tatăl, pe Irinel Columbeanu, care locuiește la azil. După mai multe zile petrecute împreună, tânăra a plecat în vacanță în Franța.

Pe TikTok, Irina Columbeanu a apărut în costum de baie și le-a arătat fanilor cum se distrează în Antibes, un oraș foarte cunoscut: „O zi în sudul Franței”, a transmis fiica Monicăi Gabor.

Vacanța a continuat pentru Irina Columbeanu, care s-a bucurat că mătușa ei, Ramona Gabor, i s-a alăturat în vacanța în Saint-Tropez. Sora Monicăi Gabor a venit din Dubai, unde locuiește, în sudul Franței și petrece timp cu nepoata ei.

Îmbrăcate în rochii negre foarte atrăgătoare, cele două au ieșit în localuri exclusiviste: „Saint-Tropez cu cea mai bună!”, a transmis Irina Columbeanu pe TikTok.

Într-o altă apariție pe rețelele de socializare, Irina și Ramona Gabor apar cu zâmbetele pe buze și extrem de relaxate, dar elegante.

Irina Columbeanu, planuri să îl ajute financiar pe tatăl ei

Irina Columbeanu este decisă să își ajute tatăl cum poate, dorindu-și să se angajeze la 18 ani și să îi ofere lui veniturile pentru a se putea întreține la azil.

Tânăra este conștientă că tatăl ei are nevoie de sprijin financiar de mai mult timp și a venit în țară pentru a găsi o soluție pentru el.

Irinuca a declarat că este pregătită să aibă colaborări online cu diverse branduri pentru a putea câștiga niște bani pe care să-i ofere tatălui ei.

Irina Columbeanu locuiește în Malibu alături de mama ei, Monica Gabor și partenerul ei, Mr. Pink și e în România doar pentru o scurtă perioadă de timp. Ea a venit și pentru a-și vizita rudele de la Bacău.

„O să petrec cât mai mult timp cu tatăl meu și cu familia mea la Bacău. Vreau să încep să am colaborări cu brand-uri din România pe social media. În ultimele zile am primit foarte multe propuneri de la brand-uri și cred că este o oportunitate foarte bună. Mi-ar plăcea foarte mult să fac asta (…) Îmi doresc să fac aceste colaborări, pentru că îmi doresc să îmi pot ajuta în continuare financiar tatăl. Acum am 18 ani și simt că e responsabilitatea mea de a avea grijă de el”, a spus Irina Columbeanu în emisiunea online „Fiță cu Adiță”.

Fostul milionar a pierdut tot ce avea și se confruntă acum cu grave probleme financiare, având și multe datorii. Faptul că fiica lui adolescentă, Irina, dorește să își ajute tatăl este un gest nobil, arătând că nu a uitat cine a crescut-o și cât de mult a ajutat-o tatăl ei când era mică.