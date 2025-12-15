Antena Căutare
Irinel Columbeanu a trecut la altă religie. Fostul om de afaceri s-a botezat înainte de sărbători

Irinel Columbeanu pare că s-a redescoperit din punct de vedere spiritual și a decis să se boteze într-o altă religie.

Publicat: Luni, 15 Decembrie 2025, 11:28
Fostul afacerist a decis să se boteze, trecând la altă religie chiar înainte de sărbători. | Hepta

Fostul milionar a apărut îmbrăcat complet în alb și se pare că imaginile de la botezul său au făcut înconjurul internetului. Irinel Columbeanu a luat o decizie extrem de importantă legată de credința lui chiar înainte de sărbătorile iarnă. În noile fotografii, el apare îmbrăcat în alb la o adunare religioasă, printre alte persoane prezente la eveniment.

Irinel Columbeanu a trecut la altă religie

Persoana care a distribuit filmarea pe TikTok susține că fostul milionar l-ar fi primit pe Dumnezeu în viața lui și s-a botezat.

Citește și: Imagini rare cu Irina Columbeanu și tatăl ei. Cum l-a răsfățat tânăra pe Irinel Columbeanu: „Atât de emoționant...”

„Fraților, e monumental! Se botează Irinel Columbeanu. Își dă viața lui Hristos. Mi se pare monumental, gândiți-vă că a câștigat totul. E cea mai importantă decizie din viața lui. Decizia asta, de a-l primi pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lui”, a spus Robert Grecu, în mediul online.

În video-ul postat, Irinel Columbeanu participă la ceremonia religioasă alături de mai mulți enoriași și își mărturisește credința.

„Vreau să îl urmez în credință pe Domnul Iisus Hristos!”, spune Irinel Columbeanu, la procesiune.

Fostul afacerist urmează să petreacă sărbătorile de iarnă la azilul în care locuiești, alături de ceilalți pensionari. Proprietarul azilului se va asigura că lui Irinel nu îi va lipsi nimic.

Citește și: Irina Columbeanu confirmă boala de care suferă tatăl ei, în presa din America. Ce diagnostic a primit Irinel

„Nici prietenii și nici fiica lui nu m-au anunțat, până acum, dacă îl vor invita la vreo petrecere, prin urmare, Irinel Columbeanu va sărbători alături de noi, de ceilalți pensionari, pe care îi găzduim. Vor avea un meniu delicios, ca la mama acasă, caltaboși, cârnați, sărmăluțe cu mămăliguță, cozonac, prăjituri. Mezelurile și sarmalele le vom găti din carne de porc cumpărată de la o fermă, totul este sănătos.

Avem și un bucătar, care prepară aceste bunătăți, nu le cumpărăm. Eu le gust primul, vreau mereu să mă asigur că este totul perfect, și eu voi fi alături de Irinel Columbeanu, ne așezăm cu toții la masă, frumos îmbrăcați. De Crăciun, va veni și un preot, de aici, din zonă, în fiecare an îl invităm, pentru a binecuvânta bucatele, prin rugăciune, dar și pentru ca cei care locuiesc la noi să se poată spovedi și împărtăși. Dar, am invitat și pe cineva care, îmbrăcat în Moș Crăciun, le va oferi tuturor mici daruri, dar și un grup de colindători.

Vom avea și un brad mare, plin cu globuri. Va fi o atmosferă de sărbătoare, vom fi cu toții, va fi frumos. Irinel se va bucura cu siguranță de tot acest program. Nu este singur, ne are pe noi toți”, a declarat Ion Cassian, patronul azilului, potrivit Click.

colaj irinel columbeanu
Citește și: Irina Columbeanu a atras toate privirile, în Dubai, într-o ședință foto inedită cu mătușa ei, Ramona Gabor. Cum s-au pozat

