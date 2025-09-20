Îți amintești de trupa Angels? Cum arată acum cântărețele și ce planuri de viitor au

La începutul anilor 2000, trupa Angels făcea furori cu muzica lor, versurile greu de uitat și aparițiile lor de excepție pe scenă.

Raluca Blejușcă și Monica Ene sunt cele două cântărețe din trupa care a făcut istorie și care le-a rămas în suflet nostalgicilor.

Se pare că cele două artiste au planuri mari și nu renunță la muzică, la 22 de ani după ce formația lor s-a destrămat.

Cum arată acum artistele din trupa Angels

Succesul trupei, pe când fetele aveau doar 13 ani, nu a durat mult și în doar 3 ani au decis să pună capăt colaborării lor. Artistele s-au retras atunci din lumina reflectoarelor, după ce piesa „Așa-s băieții” a fost hitul care le-a făcut celebre.

Acum, la 22 ani după acel succes, Raluca Blejușcă și Monica Ene se reunesc pentru un spectacol de excepție.

Viețile lor s-au schimbat mult și au evoluat în ultimii ani, focusându-se pe carierele lor. Raluca este acum mama a cinci copii, iar Monica duce și ea o viață frumoasă departe de lumina reflectoarelor. Ea este prezentatoare de evenimente, s-a căsătorit la vârsta de 21 ani și are o fetiță pe nume Maria.

„Trupa Angels revine, dupa 22 de ani de la desființare, pe scena de la Berăria H, București, pe 10 octombrie. Concertul va începe în forță cu hiturile iubite ale trupei Angels. Apoi, voi continua eu, cu un recital solo, acompaniată de trupa Kony Band, plus backing vocals, voi avea 2 fete super talentate.

Vom încheia cu toții pe scenă cu unul dintre hiturile trupei Angels. Va fi o seară plină de nostalgie, de bucurie, de emoția regăsirii, a mea cu Monica și a noastră cu publicul. Trupa Angels nu se reface, neapărat, pentru că avem fiecare proiecte separat, însă vor mai exista concerte și în țară de acest fel, stil „Nostalgia”, unde vom apărea împreună.

Urmează de altfel și o serie de emisiuni, unde ne veți vedea împreună și nu numai.Trupa Angels a fost înființată de Costi Ioniță. Mama acestuia ne alinta tot timpul „îngerașele” și practic dumneaei a dat numele trupei Angels”, a dezvăluit Raluca într-un interviu pentru Click.

De asemenea, Raluca a povestit și că îi este recunoascătoare lui Costi Ioniță pentru colaborarea cu el și faptul că le-a ajutat să devină celebre. Artista a mai dezvăluit și că mama lui Costi Ioniță a fost cea care le-a dat numele trupei Angels.

„Eu am fost cea care a căutat, bineînțeles, de mânuță cu mama, un studio bun de înregistrări, în Constanța, la vârsta de 12 ani. Am înregistrat „My heart Will go on”, de la Celine Dion, la Costi.

Costi a fost impresionat de vocea mea, m-a reținut și, la un an distanță, m-a sunat si i-a propus mamei mele să înființăm o trupă de fete. Era la modă pe atunci trupa Andre. Inițial nu am fost de acord. Doream să cânt în continuare melodii de interpretare, în genul celor de la Celine Dion, Whitney Houston, însă apoi am hotărât în familie să încerc, totuși, chiar dacă simțeam că nu mă voi regăsi total în ceea ce voi cânta”, a mai spus Raluca.

Cânăreața a dezvăluit că după desființarea trupei Angels ea a început o carieră solo cu care a continuat până în 2005 și a cântat apoi și cu Direcția 5. Acum, Monica și Raluca se reunesc și au concert pe 10 octombrie în București.

