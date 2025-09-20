Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Îți amintești de trupa Angels? Cum arată acum cântărețele și ce planuri de viitor au

Îți amintești de trupa Angels? Cum arată acum cântărețele și ce planuri de viitor au

La începutul anilor 2000, trupa Angels făcea furori cu muzica lor, versurile greu de uitat și aparițiile lor de excepție pe scenă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 20 Septembrie 2025, 09:00 | Actualizat Miercuri, 17 Septembrie 2025, 14:27
Galerie
Viețile lor s-au schimbat mult și au evoluat în ultimii ani, focusându-se pe carierele lor. | Facebook

Raluca Blejușcă și Monica Ene sunt cele două cântărețe din trupa care a făcut istorie și care le-a rămas în suflet nostalgicilor.

Se pare că cele două artiste au planuri mari și nu renunță la muzică, la 22 de ani după ce formația lor s-a destrămat.

Cum arată acum artistele din trupa Angels

Succesul trupei, pe când fetele aveau doar 13 ani, nu a durat mult și în doar 3 ani au decis să pună capăt colaborării lor. Artistele s-au retras atunci din lumina reflectoarelor, după ce piesa „Așa-s băieții” a fost hitul care le-a făcut celebre.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: O mai ții minte pe Sylvia? Cum arată și cu se ocupă acum celebra DJ sexy care făcea furori la începutul anilor 2000

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Acum, la 22 ani după acel succes, Raluca Blejușcă și Monica Ene se reunesc pentru un spectacol de excepție.

Viețile lor s-au schimbat mult și au evoluat în ultimii ani, focusându-se pe carierele lor. Raluca este acum mama a cinci copii, iar Monica duce și ea o viață frumoasă departe de lumina reflectoarelor. Ea este prezentatoare de evenimente, s-a căsătorit la vârsta de 21 ani și are o fetiță pe nume Maria.

„Trupa Angels revine, dupa 22 de ani de la desființare, pe scena de la Berăria H, București, pe 10 octombrie. Concertul va începe în forță cu hiturile iubite ale trupei Angels. Apoi, voi continua eu, cu un recital solo, acompaniată de trupa Kony Band, plus backing vocals, voi avea 2 fete super talentate.

Vom încheia cu toții pe scenă cu unul dintre hiturile trupei Angels. Va fi o seară plină de nostalgie, de bucurie, de emoția regăsirii, a mea cu Monica și a noastră cu publicul. Trupa Angels nu se reface, neapărat, pentru că avem fiecare proiecte separat, însă vor mai exista concerte și în țară de acest fel, stil „Nostalgia”, unde vom apărea împreună.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Urmează de altfel și o serie de emisiuni, unde ne veți vedea împreună și nu numai.Trupa Angels a fost înființată de Costi Ioniță. Mama acestuia ne alinta tot timpul „îngerașele” și practic dumneaei a dat numele trupei Angels”, a dezvăluit Raluca într-un interviu pentru Click.

Citește și: Îl mai ții minte pe "Gogoașă" din "Trăsniții"? Cum arată acum și cu se ocupă Constantin Zamfirescu, la vârsta de 58 ani

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De asemenea, Raluca a povestit și că îi este recunoascătoare lui Costi Ioniță pentru colaborarea cu el și faptul că le-a ajutat să devină celebre. Artista a mai dezvăluit și că mama lui Costi Ioniță a fost cea care le-a dat numele trupei Angels.

„Eu am fost cea care a căutat, bineînțeles, de mânuță cu mama, un studio bun de înregistrări, în Constanța, la vârsta de 12 ani. Am înregistrat „My heart Will go on”, de la Celine Dion, la Costi.

Costi a fost impresionat de vocea mea, m-a reținut și, la un an distanță, m-a sunat si i-a propus mamei mele să înființăm o trupă de fete. Era la modă pe atunci trupa Andre. Inițial nu am fost de acord. Doream să cânt în continuare melodii de interpretare, în genul celor de la Celine Dion, Whitney Houston, însă apoi am hotărât în familie să încerc, totuși, chiar dacă simțeam că nu mă voi regăsi total în ceea ce voi cânta”, a mai spus Raluca.

Cânăreața a dezvăluit că după desființarea trupei Angels ea a început o carieră solo cu care a continuat până în 2005 și a cântat apoi și cu Direcția 5. Acum, Monica și Raluca se reunesc și au concert pe 10 octombrie în București.

colaj trupa angels

Citește și: O mai ții minte pe Anemona Niculescu din trupa A.S.I.A? Cum arată acum și cu ce se ocupă frumoasă artistă

Cât costă cursurile la academia Nicoletei Luciu. Prețul pentru lecțiile de modeling și actorie ținute de vedetă...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cristi Borcea revine lângă „marea dragoste” de dragul fiului lui: „Pentru el fac asta” Cristi Borcea revine lângă „marea dragoste” de dragul fiului lui: „Pentru el fac asta”
Observatornews.ro Cei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă sunt tăiate salariile Cei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă sunt tăiate salariile

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cât costă cursurile la academia Nicoletei Luciu. Prețul pentru lecțiile de modeling și actorie ținute de vedetă
Cât costă cursurile la academia Nicoletei Luciu. Prețul pentru lecțiile de modeling și actorie ținute de vedetă
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Alina Laufer a adus pe lume o fetiță. Ce nume special i-a ales: „Dumnezeu ne-a dăruit cel mai prețios dar”
Alina Laufer a adus pe lume o fetiță. Ce nume special i-a ales: „Dumnezeu ne-a dăruit cel mai prețios dar”
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x