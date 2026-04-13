Jador și Oana Ciocan formează din nou un cuplu. Cei doi s-au împăcat după ce artistul i-a dedicat o piesă soției sale

După ce o perioadă au stat separați, Jador și Oana Ciocan au revenit la sentimente mai bune de dragul fiului pe care îl au împreună.

Se pare că despărțirea dintre Jador și Oana Ciocan nu a fost decât o alarmă falsă. Cei doi au fost văzuți din nou împreună, alături de băiețelul lor, semn că au reușit să depășească tensiunile recente.

Mai mult, artistul i-a dedicat soției o piesă menită să repare relația, iar gestul se pare că și-a atins scopul. După ce s-au despărțit la sfârșitul lunii trecute, fanii au sperat la o reconciliere, mai ales după ce au fost surprinși împreună alături de fiul lor. Deși situația părea incertă, ultima postare a lui Jador a clarificat lucrurile și a pus capăt zvonurilor despre divorț.

Jador și Oana Ciocan formează din nou un cuplu

După ce i-a dedicat o piesă Oanei Ciocan, Jador a făcut primul pas vizibil spre reconciliere. Recent, artistul a postat pe rețele o fotografie în mașină, în care apare alături de soția și fiul lor, surprinzând un moment sincer și plin de naturalețe.

Cei trei par o familie unită și relaxată, zâmbind și arătând clar că au lăsat în urmă tensiunile recente. Imaginea emite o senzație de liniște și apropiere, iar comentariul lui Jador, „Țiganii nu-și lasă familia niciodată!”, pare să confirme că au reușit să își regăsească echilibrul și normalitatea în relație.

Care este relație Oanei Ciocan cu părinții lui Jador

Un alt subiect care a atras atenția fanilor a fost lipsa părinților lui Jador de la nunta sa cu Oana Ciocan. În acea perioadă, au circulat speculații conform cărora tânăra nu ar fi fost pe placul socrilor, ceea ce ar fi creat tensiuni.

Mai târziu, artistul a clarificat situația, explicând că motivul real ține de convingerile religioase ale părinților săi, care nu permit participarea la evenimente unde se consumă alcool. În ciuda acestor reguli, Jador a subliniat că părinții săi o respectă și o iubesc pe Oana și că, de fapt, relațiile din familie sunt apropiate și armonioase.

„Nu, n-are treabă (n.r. faptul că părinții lui nu au fost la nuntă, din cauza că nu ar plăcea-o pe Oana). O iubesc foarte mult, ideea e că tata e pastor. Cine e din religia penticostală înțelege clar, că într-un loc unde e alcool și unde lumea fumează… (…) La biserică au fost și la primărie, n-au fost la petrecere. (…)

Tot părinții mei sunt, poate să… părinții mei sunt viața mea, nu mă interesează, dacă ei sunt fericiți… contează că n-au fost eu într-o seară unde m-am distrat eu? Mai bine că nu m-a văzut tata beat în halul ăla, mi-era și rușine. (…) Mai bine că nu m-au văzut mama cu tata beat așa, îmi era și rușine dacă mă vedeau', a declarat Jador într-un podcast, arată acest site.