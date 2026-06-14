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Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Video Irankunda înscrie în urma unui contraatac | Australia - Turcia

Irankunda înscrie în urma unui contraatac | Australia - Turcia

Duminica, 14.06.2026, 07:00
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Metcalfe marchează cu un șut plasat de la marginea careului | Australia - Turcia

Metcalfe marchează cu un șut plasat de la marginea careului | Australia - Turcia

Duminica, 14.06.2026, 08:00 Pierrot a trimis o lovitură de cap, puţin pe lângă | Haiti - Scoția

Pierrot a trimis o lovitură de cap, puţin pe lângă | Haiti - Scoția

Duminica, 14.06.2026, 06:00 McTominay trimite în bară | Haiti - Scoţia

McTominay trimite în bară | Haiti - Scoţia

Duminica, 14.06.2026, 04:00 Raphinha a şutat din interiorul careului | Brazilia - Maroc

Raphinha a şutat din interiorul careului | Brazilia - Maroc

Duminica, 14.06.2026, 02:00 Şutul lui Paqueta, respins în corner de Bono | Brazilia - Maroc

Şutul lui Paqueta, respins în corner de Bono | Brazilia - Maroc

Duminica, 14.06.2026, 02:00 Ismael Saibari a deschis scorul cu un şut din marginea careului | Brazilia - Maroc

Ismael Saibari a deschis scorul cu un şut din marginea careului | Brazilia - Maroc

Duminica, 14.06.2026, 01:00 Gol Boualem Khoukhi, după o lovitură de cap precisă! | Qatar - Elveția

Gol Boualem Khoukhi, după o lovitură de cap precisă! | Qatar - Elveția

Duminica, 14.06.2026, 00:00 Șutul lui Aebischer, scos de pe linia porții | Qatar - Elveția

Șutul lui Aebischer, scos de pe linia porții | Qatar - Elveția

Sambata, 13.06.2026, 23:35 Portarul se opune golului după șutul trimis de Edmilson Junior | Qatar - Elveția

Portarul se opune golului după șutul trimis de Edmilson Junior | Qatar - Elveția

Sambata, 13.06.2026, 22:35 Cartonaș galben anulat de VAR | SUA - Paraguay

Cartonaș galben anulat de VAR | SUA - Paraguay

Sambata, 13.06.2026, 05:30 Balogun realizează ”dubla” | SUA - Paraguay

Balogun realizează ”dubla” | SUA - Paraguay

Sambata, 13.06.2026, 05:10 Bobadilla deviază nefericit în propria poartă | SUA - Paraguay

Bobadilla deviază nefericit în propria poartă | SUA - Paraguay

Sambata, 13.06.2026, 04:20
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