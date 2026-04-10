Gestul făcut de Jador pentru a se împăca cu Oana Ciocan. Cum a încercat artistul să o impresioneze

Relația dintre Jador și Oana Ciocan este încă una foarte tensionată, însă artistul a găsit modalitatea perfectă de a o impresiona pe mama copilului său. Cum a reacționat aceasta.

Jador a încercat să repare lucrurile cu Oana Ciocan, apelând la un gest personal – o piesă compusă special pentru ea. Cu toate acestea, inițiativa nu pare să fi schimbat prea mult situația dintre ei.

Tensiunile dintre cei doi continuă, iar Oana nu își dorește să petreacă Paștele împreună cu artistul. Se pare că orgoliile încă își spun cuvântul, iar relația lor este departe de a reveni la normal.

Gestul făcut Jador pentru a se împăca cu Oana Ciocan

Se pare că Jador nu și-a pierdut farmecul cuceritor, iar artistul oferă dovada în cea mai nouă încercare de a o recuceri pe Oana Ciocan. Cum altfel să-și exprime sentimentele decât prin muzică.

Jador a lansat o piesă extrem de personală, îndreptată exclusiv către mama copilului său.

„Am lansat o piesă pentru Oana, se numește „Orgoliu'. Ea e orgolioasă. Da, cumva îmi cer iertare prin această piesă', a declarat artistul. Cu toate că situația între Jador și Oana Ciocan nu este încă rezolvată, acesta este optimist și dornic ca ea să revină la sentimente mai bune. Și-ar dori de asemenea să petreacă sărbătorile de Paște împreună, alături de fiul lor.

„N-aș zice neapărat că s-au liniștit apele, nu știu ce să zic. Sper să petrecem Paștele împreună cu cel mic. Vreau să-i spun acest lucru, să petrecem Paștele cu fiul nostru', a mai spus Jador.

Încă de la început, relația dintre Oana Ciocan și Jador a fost una tensionată, iar gurile rele au adus imediat în discuție despărțirea celor doi. Speculațiile nu au încetat să apară astfel. Zanni a fost cel care a punctat faptul că artistul ar fi fost violent cu partenera sa, însă Jador a negat imediat acuzațiile la adresa sa.

Ce se întâmplă acum cu băiețelul lui Jador și al Oanei Ciocan

Deși cei doi au divorțat și s-au separat, artistul a subliniat încă de la început că va avea grijă ca familiei sale să nu-i lipsească nimic. Își dorește astfel să le găsească fiului său și fostei soții o casă în care aceștia să trăiască.

„Da, ne-am despărțit. O să am grijă de copilul meu, o să am grijă de familia mea, o să îi dau o casă în care să stea, o să îi dau cel puțin toți banii mei pe lună să crească copilul frumos, toată viața”, a declarat Jador, pentru Spynews, arată acest site.

Jador și Oana Ciocan s-au căsătorit în decembrie 2024, după ce cântărețul a cerut-o de soție la Survivor. Pe atunci, cei doi aveau doar câteva luni de relație.