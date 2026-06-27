Pensia rușinoasă pe care o încasează Jean Paler după o viață închinată teatrului: „E greu să fii pensionar în România!”

Deși a bucurat generații întregi de români cu umorul inconfundabil, Jean Paler mărturisește că e greu să fii pensionar în România.

Ajuns la 73 de ani, Jean Paler se confruntă cu o realitate financiară neplăcută. Pensia pe care o încasează de la statul român abia dacă acoperă cheltuielile de bază, actorul precizând că a început să facă economii, în urmă cu mai mulți ani, inclusiv să renunțe la abonamentul pentru cablu TV, potrivit Revista Viva.

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Ce pensie are actorul Jean Paler în 2026

Dincolo de zâmbete și replici savuroase, Jean Paler duce un trai la limita subzistenței. Pensia pe care o primește, după o viață închinată scenei, este infimă, iar scumpirile l-au îngenuncheat. De frica datoriilor, actorul a decis să renunțe la abonamentul TV.

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„De șapte ani nu mă mai uit la TV, am renunțat la abonament. Nici la radio nu ascult știrile. Am telefon și atât”, a dezvăluit Jean Paler pentru click.ro, citat de sursa menționată mai sus.

Artistul a dezvăluit și suma pe care o primește lunar.

„Mulți au o pensie de aproape 2.000 de lei, eu am, mai exact, o pensie de 1.670 de lei lunar. Ar trebui să fie de aproximativ 5.000 de lei, ca să nu duci grija zilei de mâine. Acești bani nu-i primesc, însă, nici angajații. Dar, și după pensionare, trebuie să mai mergem pe la spectacole. E greu să fii pensionar în România!”, a mai dezvăluit Jean Paler, potrivit Revista Viva.

Ce planuri are Jean Paler pentru această vară: „Îmi place să distrez turiștii”

Jean Paler își va petrece vara pe litoral, având programate spectacole prin stațiuni. Actorul a mărturisit că preferă să stea în gazdă, la localnici, și nicidecum la hotel.

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„De obicei, vara, stau în gazdă, pe la Eforie, am acolo și bucătărie, mai și gătesc, mă gospodăresc, am un magazin prin apropiere, mai cumpăr câte ceva. Anul trecut a fost atât de scumpă mâncarea, la localuri nu te poți apropia, niște prețuri de-a dreptul nesimțite. Îmi mai gătesc o supă, un cartof.

Ziua nu prea ies pe afară, e foarte cald. Seara e plăcut, tot atunci am și spectacole prin stațiuni. Îmi place la mare, îmi place să distrez turiștii, iar dimineața ador să ies pe faleză, ca să văd pescărușii. Poate că este cel mai frumos moment al zilei”, a precizat Jean Paler, citat de sursa menționată mai sus.