Jennifer Lopez, accident vestimentar la un concert caritabil. Decolteul prea adânc a lăsat la vedere tot ce ascundea sub rochie

Jennifer Lopez a avut parte de un accident vestimentar luni, în timp ce participa la concertul caritabil „Ring Them Bells” din New York.

Artista, în vârstă de 55 de ani, a fost una dintre numeroasele vedete care au urcat pe scena Teatrului Stephen Sondheim pentru a sărbători cea de-a 98-a aniversare a compozitorului John Kander.

Jennifer Lopez, accident vestimentar la un concert caritabil

Diva și-a făcut apariția într-o rochie spectaculoasă de culoarea piersicii, cu decolteu adânc și mâneci din pene, atrăgând imediat toate privirile. Din păcate, absența sutienului a făcut ca J-Lo să dezvăluie puțin prea mult, după ce rochia i s-a mișcat ușor într-o parte în timp ce mergea, lăsându-i sfârcul la vedere.

Totuși, artista nu s-a lăsat afectată de incident și a pășit încrezătoare spre sala de spectacol, înainte de a se schimba într-o altă ținută la fel de impresionantă.

În a doua ținută, riscul unui accident vestimentar era inexistent – Jennifer a părăsit teatrul purtând o rochie albă elegantă, cu guler înalt și detalii strălucitoare în jurul gâtului.

Rochia excentrică i-a pus în evidență picioarele bronzate și tonifiate, având un tiv asimetric și o trenă lungă, elegantă. Jennifer a completat ținuta cu un clutch argintiu și o pereche de pantofi cu platformă, extrem de înalți, adăugând un plus de rafinament apariției sale.

Evenimentul caritabil „Ring Them Bells” a fost prezentat de Alan Cumming și a reunit pe scenă o serie de artiști care au celebrat viața și cariera compozitorului John Kander – cunoscut pentru spectacole precum „Cabaret”, „Chicago” și „Kiss of the Spider Woman”.

Vedeta este pregătită să iubească din nou

Apariția lui Jennifer la concert vine la doar câteva zile după ce s-a speculat că artista este gata să reintre în jocul întâlnirilor, în urma divorțului de Ben Affleck.

„Jennifer își dorește să fie îndrăgostită din nou”, a declarat o sursă pentru Daily Mail.

Deși a fost văzută alături de Kevin Costner, starul din „Yellowstone”, de Crăciun, în celebrul magazin Kemo Sabe din Aspen, Colorado, se pare că atenția ei se îndreaptă acum spre un alt bărbat în stil „Yellowstone”.

„Îi plăcea de Rip Wheeler din Yellowstone și își dorește un bărbat ca el – cineva care să-i fie alături, să o protejeze și să se asigure că este bine”, a povestit un apropiat.

„Vrea să fie pusă pe primul loc și să se simtă specială. Viața ei este complicată, are nevoie de un bărbat care să poată face față tuturor acestor lucruri și, în același timp, să o iubească necondiționat – așa cum Rip o iubește pe Beth Dutton”.

Ironic sau nu, Ben este prieten cu actorul care îl joacă pe Rip în „Yellowstone” – Cole Hauser. Cei doi au apărut împreună în filmul „Good Will Hunting”.

Între timp, Jennifer este ocupată cu cariera sa.

„Își dorește ca vara aceasta să fie una grozavă, după un început de an destul de dificil”, a declarat un prieten pentru sursa citată.

Primul proiect pe listă este „Office Romance”, pe care îl filmează în New Jersey, împreună cu Brett Goldstein, actorul din „Ted Lasso”. Apoi, pe 6 iunie 2025, va urca pe scenă la „World Pride Music Festival” din Washington, DC. Iar pe 24 iulie își va sărbători cu stil cea de-a 56-a aniversare, alături de gemenii săi, Max și Emme.